Горечь во рту - симптом, который легко можно игнорировать, но стоит обращать внимание.

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Горечь во рту после еды может иногда возникать у всех из-за употребления острой пряной пищи. Но если неприятный привкус появляется регулярно, то это может быть симптомом дисбаланса в работе организма.

Плохая гигиена полости рта

Это наиболее распространенная причина, почему появляется горечь во рту. Это происходит из-за скопления слюны и бактерий на языке, зубах и деснах.



Почему появляется горечь во рту Depositphotos.com

Прием антибиотиков или антидепрессантов

Есть некоторые лекарства, которые при попадании в организм усваиваются организмом и выделяются в слюну, что приводит к появлению горечи во рту. Примерами являются антибиотики, такие как тетрациклины, средства от подагры или лекарства, используемые для лечения некоторых заболеваний сердца.

Кроме того, люди, которые принимают антидепрессанты, также могут ощущать горечь во рту.

Прием витаминных добавок

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Некоторые витаминные добавки, такие как цинк, медь, железо или хром, могут привести к ощущению горечи во рту. Этот побочный эффект очень распространен.



Почему появляется горечь во рту Depositphotos.com

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Горечь во рту может быть вызвана кислотой желудка, поступающей в пищевод. Желудочный сок в норме не возвращается в пищевод, но при некоторых заболеваниях, как например гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, кислота из желудка поступает в пищевод, вызывая изжогу и горький вкус во рту

Эндокринные заболевания

При нарушении работы щитовидной железы и надпочечников может возникнуть гормональный дисбаланс, провоцирующий спазм желчевыводящих протоков.

Нарушения функции желчевыводящих путей и печени

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Чаще всего горечь появляется утром. Симптомы заболеваний желчного пузыря и печени – металлический привкус во рту, темноватый цвет мочи, желтизна кожи, белый налет на языке.

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