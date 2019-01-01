Правильный ужин помогает похудеть.

Что есть на ужин и во сколько: советы диетолога pinterest.com

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Диетолог Светлана Фус регулярно делится полезными советами касаемо правильного питания. В этот раз диетолог проекта “Зважені та щасливі“ объяснила, почему важно ужинать за 3-4 часа до сна и что должно быть в рационе.



Диетолог отметила, что многие уже не раз слышали рекомендацию, что ужинать нужно за 3-4 часа до сна. Но почему именно такой интервал времени?

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Это связано с гормональной системой нашего организма, работой пищеварительной системы. В вечернее время у нас должны активизироваться “ночные гормоны”: мелатонин, соматотропный гормон, которые запускают использование организмом запасов жира на энергетические нужды.

Но слаженная работа этих гормонов возможна лишь тогда, когда мы соблюдаем режим питания и режим сна.



Что есть на ужин и во сколько: советы диетолога pinterst

Спать мы должны ложиться в тот же день, когда проснулись. То есть самое оптимальное время отхода ко сну 23:00.⠀

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Согласно циркадных ритмов, поджелудочная железа должна снижать свою активность не позднее 21:00 (уровень инсулина, который выделился на последний прием пищи должен плавно снизиться и нормализовать количество глюкозы в крови).

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На формирование и переваривание пищевого комка необходимо около 3-4 часов, в зависимости от того, какие продукты вы выбрали на ужин. Отсюда, путем несложных арифметических действий, находим, что ужин должен быть за 3-4 часа до сна, то есть 23:00 - 4 (3) часа = 19:00 (20:00).

Это касается всех: и худеющих и просто тех, кто хочет быть здоровым.



Что есть на ужин и во сколько: советы диетолога pinterst

⠀ ⠀А вот здесь уже все очень индивидуально, нужно самостоятельно проследить за реакцией организма и подобрать свой вариант. На что нужно обратить внимание: ужин должен давать сытость и комфорт жкт, но не отечность и + на весах утром.⠀

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Диетолог рекомендует белок+овощи. Белок нужно выбирать более легкоусвояемый - рыбу, мясо птицы, яйца. Овощи лучше использовать приготовленные (на пару или тушеные/запеченные). Кому-то для сытости можно добавить также кашу или цельнозерновой хлеб (порядка 50 г). Стоит отдавать предпочтение крупам с низким гликемическим индексом: гречка, киноа.



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