Узнайте, как гормоны влияют на скорость метаболизма.

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Когда мы слышим слово “гормоны“, мы склонны думать о таких проблемах, как менопауза, половое созревание, заболевания щитовидной железы или раздражительность во время ПМС. Но понятие гормонов гораздо глубже и охватывает практически все процессы в нашем организме. Достаточно часто можно встретить людей, которые, не смотря на строгое соблюдение режима питания и физические нагрузки, не могут обрести желанный вес. Гормональный баланс является ключом к тому, чтобы похудеть¸ убрать лишнее на животе, выглядеть и чувствовать себя лучше в любом возрасте.

Что такое гормоны?

Гормоны являются наиболее сильными химическими веществами в организме, и когда дело доходит до потери веса и хорошего самочувствия, они могут как помочь, так и помешать. В дополнение к контролю уровня сахара в крови и инсулиновому балансу, гормоны контролируют обмен веществ и, следовательно, тесно связаны с количеством жира, который вы набираете или теряете. Другими словами, сжигание жира и достижение успешной потери веса на самом деле отчасти является гормональным явлением.



Как гормоны влияют на похудение? Depositphotos.com

Основные гормоны, влияющие на похудение:

Инсулин

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Инсулин - это гормон, который управляет уровнем сахара в крови. Одна из его ключевых ролей - сигнализировать о поступлении глюкозы (и питательных веществ) из кровотока в клетки. Потребление лишних калорий - особенно от сладких, перегруженных калориями продуктов - вызывает реакцию инсулина: гормон говорит тканям, что они должны поглощать топливо.

Ненужные калории превращаются в жировые отложения. По мере того, как у людей появляется избыточный вес или ожирение, реакция организма на инсулин начинает давать сбой, переходя от чувствительности к инсулину к резистентности, когда клетки перестают эффективно реагировать на инсулин. Резистентность к инсулину является ключевым симптомом диабета 2 типа, который может потребовать лекарств для восстановления функции инсулина.

Глюкагон

Глюкагон и инсулин являются “врагами“ и имеют противоположные эффекты. Другими словами, когда один растет, уровень другого падает. Глюкагон является гормоном сжигания жира и секретируется потреблением белка.



Как гормоны влияют на похудение? Depositphotos.com

Кортизол

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Кортизол - ваш гормон стресса. К сожалению, кортизол и инсулин являются лучшими друзьями. Если уровень кортизола повышен из-за легких и умеренных периодов стресса (обычно хронического стресса), то обычно повышается и уровень инсулина, что может затруднить потерю веса. Когда стресс активирует симпатическую нервную систему “сражайся или беги“, мозг сигнализирует надпочечникам о повышении выработки кортизола, адреналина и норадреналина. Петля обратной связи между мозгом и надпочечниками, называемая осью гипоталамус-гипофиз-надпочечник (ось HPA), соответствует всем типам жизненных стрессоров, физическим, психическим и эмоциональным.

Гормоны щитовидной железы

Снижение функции щитовидной железы часто вызывает диагноз гипотиреоз, при котором мозг не может надлежащим образом проинструктировать щитовидную железу, что приводит к недостаточной выработке гормонов. Симптомы гипотиреоза могут включать усталость, увеличение веса, сухость волос и кожи, приливы и многое другое.



Как гормоны влияют на похудение? Depositphotos.com

Как достичь гормонального баланса?

Минимизируйте потребление обработанных продуктов, простых сахаров и насыщенных жиров.

Выбирайте пищу, стимулирующую глюкагон, при каждом приеме пищи. К пище, стимулирующей глюкагон, относятся такие белки, как курица, рыба, индейка, творог, йогурт, постная красная говядина, яйца, протеиновый порошок (горох, рис или сыворотка).

Поддержите свое гормональное здоровье с помощью незаменимых жирных кислот. В дополнение к рыбе, орехам и семенам - рекомендуется ежедневно потреблять добавку с Омега-3 жирными кислотами.

Не забывайте пить. Питье воды имеет решающее значение для энергии, жизненных сил и общего состояния здоровья.

Физическая нагрузка. Тренировки - безусловно, один из самых эффективных способов понизить уровень кортизола.

Сон. Хороший ночной сон может творить чудеса с правильной секрецией кортизола и потерей веса. На самом деле, исследования показали, что плохое качество сна связано с увеличением аппетита и голода, что приводит к увеличению веса.

Уделяйте внимание здоровью. Раз в год старайтесь проверять основные показатели здоровья, в том числе уровень гормонов щитовидной железы (Т4, Т3, ТТГ)

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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