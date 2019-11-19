Как правильно чистить зубы: секреты ежедневной процедуры

Утром и вечером мы чистим зубы. Но далеко не все чистят зубы правильно, совершая массу грубых ошибок, способные испортить состояние зубов и десен.

Учимся чистить зубы

Итак, рассмотрим самые распространенные ошибки, которые совершает почти каждый из нас:

1. Выдавливание большого объёма зубной пасты - еще один неверный ход. Будьте более экономными, тем более большое количество зубной пасты не повысит качество чистки, а скорее наоборот. Для оптимальной чистки вполне хватит шарика размером с большую горошину.

2. Другая распространенная ошибка - это использование неподходящей пасты (но здесь все индивидуально).

3. Линейные движения «вправо-влево» - так чистить зубы нельзя! Такая чистка загоняет налет в промежутки между зубов. Передние зубы необходимо чистить «вверх-вниз».

4. Чистка зубов сразу после еды. На самом деле после приема пищи наша эмаль становится более уязвимой, поэтому чистить ее лучше через 30 минут.

5. Неправильный выбор зубной щетки. Некоторые покупают зубную щетку со слишком жесткой или мягкой щетиной, но от них лучше отказаться. Оптимальный выбором станет вариант средней жесткости. Но если у вас слишком чувствительные десна или вы покупаете щетку ребенку до 12 лет, то в этом случае целесообразно купить щетку с мягкой щетиной. Также в большинстве случаев мы покупаем слишком большие зубные щетки или недостаточно удобные, разумеется, это влияет на качество чистки зубов. Выбирайте щетки с длинной прорезиненной ручкой, так ваша рука не будет скользить и пользоваться ею будет максимально комфортно и безопасно.

Конечно, каждый из нас мечтает иметь красивые и здоровые зубы, но, к сожалению, часто наши зубы нуждаются в лечении. Если вас интересует терапевтическая стоматология в Киеве, и вы ищите высококвалифицированных врачей-стоматологов, то записаться на прием можно вот здесь. Именно в стоматологии «Мед-Део» вы можете получить комплексное лечение по разумным ценам.

Правила чистки зубов

Хотите научиться чистить зубы правильно? Все очень просто, главное следовать нижеперечисленным рекомендациям:

Правильный выбор зубной пасты и щетки. Чистите передние зубы, неспешно движением «вверх-вниз». Не давите сильно щеткой на зубы, этим вы портите свою эмаль. Обязательно чистите зубы не менее 3-х минут. Обязательно чистите язык. Не забывайте использовать зубную нить и средства для полоскания полости рта.

Вы все делаете верно? Откуда же тогда берется налет и кариес? На самом деле чистки зубов в домашних условиях недостаточно. Найдите время на посещение стоматолога, который выполнит профессиональную чистку зубов. Данная процедура вернет свежесть и красоту улыбки. Вы быстро избавитесь от налета между зубами, отложений в месте контакта языка и эмали, а также очистите жевательную поверхность зубов.

Если уже случилось так, что ваши зубы нуждаются в лечении, то не теряйте время и посетите стоматологический кабинет. Сегодня существует масса стоматологических слуг, позволяющие вылечить зубы безболезненно и сохранить их от удаления. Одной из популярных услуг считается , лечение зуба под микроскопом, а подробнее о ней можно прочитать на сайте .

Не забывайте регулярно посещать стоматолога, чтобы сохранить зубы крепкими!