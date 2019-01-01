Узнайте, на какие признаки необходимо обращать внимание.

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Легкие — единственный орган, не имеющий нервных окончаний. Они не болят. И люди предпочитают не задумываться об их состоянии. Курение, вирусные инфекции, токсичные пары, пыль, дым, затхлый воздух в офисных зданиях — все это может вызвать проблемы с легкими. К сожалению, чаще всего заболевания легких обнаруживаются уже на запущенных стадиях, когда человеку становится тяжело дышать.

Хронический кашель

Если у вас кашель продолжается более месяца, то с медицинской точки зрения это считается хроническим кашлем. Почти у всех болезней легких хронический кашель является одним из основных симптомов. Это знак, что с легкими что-то не так.



Признаки того, что легким нужна помощь Depositphotos.com

Боли в плече

Этот симптом не связан с легкими, но его нельзя игнорировать. Некоторые виды опухолей, которые развиваются в легких, могут влиять на нервы расположенные рядом с плечом. Если у вас не было травм, с позвоночником никаких проблем нет, а плечо болит, нужно обратиться к врачу.

Образование слизи

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Слизь является естественной защитой организма от инфекций и раздражителей дыхательных путей. Если у вас грипп или простуда, то вырабатывается много слизи. Но если это происходит регулярно, то в легких образуется вещество, которое может указывать на хроническое заболевание легких.



Признаки того, что легким нужна помощь Depositphotos.com

Боль в груди

Необъяснимая боль в груди, которая длится более месяца особенно, когда она усиливается при вдохе или кашле - также является признаком, того что стоит обратиться к врачу.

Сбивчивое дыхание

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Если одышка появилась после физической нагрузки это нормально. Но одышка без причины — один из самых распространенных проявление ХОБЛ — хронической обструктивной болезни легких,

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