Почему нужно бросать курить

В МОЗ назвали причины .

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В Украине по состоянию на 2019 24,2% взрослых являются курильщиками (42,2% мужчин и 9,4% женщин). Большинство хотят избавиться от табачной зависимости. Однако, доля тех, кто действительно прекращает курить навсегда, незначительна. В МОЗ рассказали, какие бывают типы зависимостей и как бросить курить.

Типы зависимостей



Зависимость от сигарет может быть физическая, психологическая и социальная.

Физическая зависимость связана с никотином и его действием на организм. Никотин - один из многих веществ, которые входят в состав сигарет. При курении никотин попадает в кровь и через 7-10 с достигает мозга, где стимулирует нервную систему искусственно вырабатывать серотонин и дофамин. Ощущение эмоционального удовлетворения приводит к зависимости.

При отказе от курения, когда никотин перестает поступать в организм, курильщик испытывает синдром отмены. Синдром отмены еще называют абстинентным синдромом или “никотиновой ломкой“. Симптомами синдрома могут быть головная боль, нервозность, тошнота. Синдром отмены, как правило, полностью проходит через 4-5 недель после отказа от никотина.

Уровни никотиновой зависимости бывают разные: очень низкий, средний, высокий и очень высокий. Определить их можно по тесту Фагерстрема.



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Психологическая зависимость возникает из-за привычки человека утолять эмоции курением. Например, курильщики могут чаще курить в стрессовых ситуациях.

Социальная зависимость связана с ритуалами: кофе с сигаретой, выкуренная сигарета после обеда, сигарета, которую курят за компанию.

Болезни курильщиков

Курение может спровоцировать различные заболевания. В первую очередь от этой зависимости страдают легкие, кожа, глаза, печень и репродуктивное здоровье.

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких. По разным оценкам, в Украине не менее 4% населения имеют хронические обструктивные заболевания легких, а около 2% смертей украинский обусловлено этой болезнью. ХОБЛ развивается медленно, его симптомами может быть постоянная одышка, кашель и отхаркивание мокроты.

У курильщиков повышен риск онкологических заболеваний различных частей тела и органов. По данным ВОЗ, 22% онкобольных людей в мире умирают от рака, который возник из-за курения. Кроме рака легких, курильщик может иметь рак толстого кишечника, гортани, языка, печени. Отказавшись от курения, вы уменьшаете риск рака на 70%.

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Также люди, которые курят могут иметь коронарную болезнь сердца, инфаркты, инсульты, заболевания сосудов, аневризма аорты, остеопороз, катаракту, слепоту, пародонтозы, бесплодие, импотенцию.



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Сигаретные аналоги

Большой выбор табачных продуктов, маркетологи предлагают как более безопасный аналог традиционных сигарет. Однако, все продукты из этого списка являются опасными и негативно влияют на здоровье;

Кальян

Люди, которые употребляют кальян в течение получаса-часа, получают в десятки раз больше токсичных и канцерогенных веществ, чем при курении сигарет.

В кальянном дыме содержится много других вредных веществ, а также продуктов сгорания табака и угля. На сегодня есть достаточно доказательств того, что курение кальяна вредит здоровью. Кальянный дым повышает риски развития рака легких, респираторных заболеваний и болезней полости рта.



Курение кальяна повышает риски заразиться инфекционными болезнями, такими как туберкулез, герпес, гепатит. Причем от передачи этих заболеваний сменный мундштук не спасает, поскольку основные вирусы и микробы “живут“ именно в колбе и шланге, которые в общественных заведениях не стерилизуют после каждого сеанса курения.

При курении кальяна в воздух выделяются различные химические вещества, в частности, полициклические углеводороды, являются канцерогенами, угарный газ, твердые частицы, которые могут представлять серьезную угрозу для людей вокруг.



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Электронная сигарета

Результаты независимых международных исследований свидетельствуют, что курильщики, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех, по сравнению с теми, кто эти устройства не использует. Кроме того, использование электронных сигарет некурящими (особенно детьми и подростками) может вызвать никотиновую зависимость. Электронные сигареты повышают риск начать курить обычные сигареты.

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В то же время использование е-сигарет повышает риски возникновения: сердечно-сосудистых, онкологических, легочных заболеваний; а также создает угрозу травматизма (сигареты взрываются), отравлений жидкостями для заправки е-сигарет. Опасно и пассивное курение е-сигарет, особенно для беременных женщин и детей.

Пассивное курение

Болезни курильщиков вызывает не только активное курение. Пассивные курильщики также подвергаются риску получить одну из них. Пассивное курение особенно опасно для детей.

По подсчетам ВОЗ, пассивное курение убивает ежегодно 600 000 человек, из которых около трети - дети. Для того, чтобы уберечься от дыма, всегда делайте замечания людям, которые курят в общественных местах, на остановках городского транспорта и в заведениях питания. Если кто-то из ваших близких курит, помогите ему преодолеть эту зависимость.



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Для тех, кто начал бороться с зависимостью

Главное - это ваше желание. Для его усиления можно использовать мотивацию. Факторы, которые обычно мотивируют людей бросить курить:

Здоровье. Риск заболеть раком повышается у людей, которые курят.

Забота о близких. Ведь пассивное курение так же влияет на здоровье человека. Не существует безопасного дозирования дыма.

Желание иметь ребенка. Курение влияет на репродуктивное здоровье. Оно снижает возможность женщины забеременеть и делает сперматозоиды менее подвижными.

Финансовые факторы. Если ежедневно выкуривать пачку сигарет в среднем за 30 грн, то за год вы тратите около 11 тыс. Грн.

Преимуществами прекращение курения является продление жизни. Возраст, в котором вы бросите курить, может существенно прибавить вам годы жизни по сравнению с людьми, которые продолжают курить.

​Ранее мы писали, какие признаки указывают на проблемы с легкими.