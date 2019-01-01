Лицевые признаки: О проблемах с каким органом расскажут ваши высыпания?

Прыщи и воспаления не просто портят безупречность вашей кожи, но и сигнализируют о серьезных неполадках в вашем организме.

Наш организм - идеальный механизм, значение в которому имеет каждая “шестеренка” и “деталь”. К тому же он настроен так, что может легко предупредить человека о проблемах, которые происходят внутри идиллической системы. Не думайте, что прыщики, которые с завидной периодичностью появляются на тех или иных участках лица, свидетельствуют лишь о том, что вам нужно не забыть записаться на прием к косметологу. На самом деле высыпания на определенных фрагментах вашего лица буквально сигнализируют о неприятностях, с которыми сталкивается какой-либо из ваших внутренних органов. Лечить нужно не следствие, а искоренять причину - только так вы сможете наконец получить чистое и свежее личико. Поэтому в следующий раз, когда увидите очередную сыпь на лбу, щеках или висках, не спешите бежать на чистку, а внимательно прочитайте новый материал от Ivona, выясните, какой орган требует особой заботы и идите на прием к узкопрофильному специалисту.

Читай также: Холодная пора: ТОП-6 важных советов, как ухаживать за кожей зимой

Подбородок

Если чаще всего высыпания у вас появляются на подбородке и в нижней частей лица, то скорее всего вам необходимо как можно скорее записаться на прием к эндокринологу. Именно за гормональный фон и щитовидную железу отвечает этот участок лица. Также прыщи на подбородке могут свидетельствовать о неправильном пищеварении или проблемах с ротовой полостью.

О чем свидетельствуют прыщи на разных участках лица pinterest

Лоб

Лоб - один из самых проблемных участков вашего лица, поэтому определить в чем именно причина появления прыщиков здесь будет достаточно сложно. Во-первых, обратите внимание на то, как вы смываете декоративную косметику. Если недостаточно тщательно, то можете готовиться к новым высыпаниям. Во-вторых, проблема может заключаться в плохом шампуне, который попадает на лоб и травмирует его. В-третьих, сыпь в верхней части лба сигнализирует о проблемах с толстым кишечником, а нижняя – с тонким. Если прыщи появились в зоне начала роста волос, виновны сбои в работе желчного и мочевого пузыря.

Читай также: Антиэйдж макияж: ТОП-7 ошибок в мейк-апе после 35 лет

Виски

Замаскировать прыщи на висках - проще просто, но вот гораздо сложнее выявить причину их появления. С одной стороны, подобные высыпания говорят о недостатке воды в вашем организме, а с другой могут подразумевать проблемы с определенными органами. Виски - проекция желчного пузыря, поэтому и неполадки нужно искать именно там. Еще один виновник – пищеварительная система, а именно неправильное питание. Зашлакованый кишечник попросту выделяет токсины, а кровь разносит их по организму.

О чем свидетельствуют прыщи на разных участках лица pinterest

Переносица

Не слишком приятно наблюдать “звезду” во лбу, а особенно когда она нарывает, краснеет и превращает вас в откровенное чудовище. Если у вас с регулярной периодичностью появляются проблемы с этим участком лица, то вам нужно обратить внимание на печень, а точнее на то, сколько “неправильной” еды вы обычно потребляете. А вот черные точки на самом носе свидетельствуют о закупорке сальных желез, которые к тому же имеют обыкновение воспаляться.

Щеки

Причиной появления прыщей на щеках может быть банальное отсутствие правил личной гигиены. Подумайте только, сколько бактерий находится на экранах наших телефонах, а ведь потом именно к щекам мы подносим наши средства связи. И забудьте о том, чтобы подпирать в задумчивости щеку рукой. Или хотя бы постоянно пользуйтесь антибактериальным уходом. Кроме того, возможно прыщи в этой области лица - причина проблем с легкими, а вот если высыпания появились на крыльях носа, то определенно с вашими бронхами не все в порядке.

О чем свидетельствуют прыщи на разных участках лица pinterest

Читай также: Помада и характер: Что ваше любимое средство может рассказать о вас

Губы

В этой области прыщи появляются крайне редко и в большинстве случаев как результат того, что вы недостаточно добросовестно смываете губную помаду. Впрочем, порой высыпания на этом участке говорят о беде с пищеварительной системой, например, если вас беспокоит вздутие живота, расстройства желудка или запоры.

О чем свидетельствуют прыщи на разных участках лица pinterest

Прыщи и высыпания могут свидетельствовать о многих вещах. Например, о том, что вы плохо ухаживаете за своей дермой, не смываете макияж или делаете это недостаточно тщательно. Но чаще всего сыпь появляется как результат нарушения работы ваших внутренних органов. Прыщи - серьезная проблема, которую нельзя откладывать в долгий ящик, ведь замаскировать покраснения вы легко можете с помощью косметики, а вот проблемы с организмом в домашних условиях решить вряд ли удастся.

Раннее мы рассказывали о том, какие ТОП-20 идей темного маникюра вдохновят вас на идеальный зимний нейл-арт 2019/20.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram