Вирус Коксаки является энтеровирусной инфекцией и объединяет более 40 вирусов.

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Среди множества вирусов, с которыми контактирует человек, есть энтеровирусы. Они успешно выживают и размножаются в желудочно-кишечном тракте, но поражают при этом другие органы. Вирусом Коксаки чаще всего дети болеют дети. Ivona расскажет, что следует знать об этом вирусе.

Что такое вирус Коксаки?

Вирус Коксаки принадлежит к семейству энтеровирусов, названных так потому, что они размножаются в кишечнике после того, как они попадают в организм с загрязненной пищей или водой. Эта группа вирусов также включает вирусы полиомиелита и гепатита А, которые живут в пищеварительном тракте человека. Вирусная сыпь на руках, ногах и во рту в большинстве случаев вызвана вирусом Коксаки А16.



Вирус Коксаки: что следует знать Depositphotos.com

Кто в зоне риска?

Обычно вирус поражает детей от 6 до 13 лет, хотя иногда подростки и взрослые также могут заразиться этой инфекцией.

Как распространяется вирус Коксаки?

Вирусом Коксаки можно заразится от человека-носителя, причем как заболевшего, так и при отсутствии признаков заболевания. Распространяется вирус орально-фекальным путем — то есть заносится в рот с грязными руками.

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Также возможно заражение воздушно-капельным путем, через зараженные продукты, которые не прошли термическую обработку.

Какие симптомы вируса Коксаки?

Инкубационный период длится от 2 до 10 дней, чаще всего заболевание проявляется на 3-4-й день. Симптомы включают в себя:

головная боль.

потеря аппетита

боль в горле

температура

сыпь с маленькими волдырями на руках, ногах

язвы в горле (включая миндалины), во рту и на языке.

Вирус Коксаки: что следует знать Depositphotos.com

Вирус Коксаки не является очень тяжелым заболеванием, поэтому большее количество детей старшего возраста и младенцев выздоравливают без всяких осложнений.

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Из-за запоздалого появления пузырьков, заболевания вирусом Коксаки часто путают с обычной простудой или ОРВИ, списывая затем появление сыпи на аллергические реакции. Чаще всего родители узнают о том, что ребенок переболел именно вирусом Коксаки через 3 месяца, когда на руках и ногах начинают слезать ногти. Такое изменение ногтевых пластинок - еще один симптом Коксаки, хотя и запоздалый.

Профилактика вируса Коксаки

соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с прогулок;

использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду;

соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения;

тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;

при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничивать допуск детей в бассейны.

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