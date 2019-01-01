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Как питаться при сахарном диабете: советы диетолога

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Узнайте, что рекомендует есть диетолог.
Как питаться при сахарном диабете: советы диетолога
Как питаться при сахарном диабете: советы диетолога
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Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, что должно быть в рационе диабетика. 

Диетолог отметила, что хотя предупредить сахарный диабет первого типа практически невозможно, то диабет второго типа — это результат неправильного образа жизни и его вполне можно предотвратить.

Даже если сахарный диабет 2 типа протекает уже длительное время, коррекция питания — один из важнейших инструментов управления заболеванием. Самочувствие таких напрямую зависит от употребления сахара и рафинированных углеводов. Особые принципы питания помогут контролировать болезнь и чувствовать себя лучше.

Как питаться при сахарном диабете: советы диетолога
Как питаться при сахарном диабете: советы диетолога
pinterst


Продукты, замедляющие развитие болезни:

  • Продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами: ягоды, несладкие цитрусовые, киви, черная смородина, арония, болгарский перец, брокколи, и другие.
  • Белок: рыба, яичный белок, индейка, перепелка, домашняя птица без кожи.
  • Листовые овощи: шпинат, листовая и кудрявая капуста. Эти продукты можно употреблять в неограниченном количестве.
  • Орехи и семена. Орехи богаты хорошими жирами и магнием. Рекомендую миндаль, грецкие орехи, макадамия. Ешьте их в виде, предварительно замочив в воде. Невероятно полезный продукт при диабете второго типа, не повышает уровень инсулина и глюкозы в крови.⠀

Как питаться при сахарном диабете: советы диетолога
Как питаться при сахарном диабете: советы диетолога
pinterst

Продукты-табу:

  • Сахар 
  • Быстрые углеводы: хлеб, макаронные изделия, сдобная выпечка, крахмалистые овощи, фруктовые соки.
  • Трансжиры: выпечка, маргарин, фаст-фуд, особенно, картофель-фри. Они повышают резистентность к инсулину и снижают эластичность клеточных оболочек, что в итоге затрудняет доставку сахара из крови в клетки организма. Ученые доказали: замена насыщенных и трансжиров на ненасыщенные жиры снижает риск развития диабета на 47%!
  • Молоко.

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Такое питание существенно снижает шансы возникновения не только сахарного диабета, но и рака, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера, и будет полезно даже здоровым людям!

Ранее мы писали, как сохранить душевное здоровье. 

 

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Теги: диетолог, диабет, питание
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