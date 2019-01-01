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Синдром сухого глаза: причины и профилактика

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Узнайте, кто чаще всего страдает от синдрома сухого глаза.
Синдром сухого глаза: причины и профилактика
Синдром сухого глаза: причины и профилактика
Depositphotos.com

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По данным ВОЗ 300000000 людей в мире имеют проблемы со зрением. Среди частых причин его ухудшения специалисты отмечают долгую работу за экраном компьютера. Это может привести также к болезни “сухого глаза“. Что следует знать о синдроме сухого глаза рассказала  офтальмолог Оксана Витовская для МОЗ, 

Болезнь сухого глаза - или сухой кератоконъюнктивит - это многофакторное (то есть не существует одной причины) заболевание, при котором нарушается стабильность слезной пленки, воспаление и поражение глазной поверхности ведет к дискомфорту и снижение зрения.

Дискомфорт возникает из-за недостаточного выработки слезы (вододефицитная форма) или из-за изменения ее состава (связана с нарушением липидного слоя). Поэтому слеза не может выполнять свои функции (слезная пленка или быстро испаряется, или преждевременно разрушается). Сухой глаз значительно ухудшает качество жизни пациентов.

Синдром сухого глаза: причины и профилактика
Синдром сухого глаза: причины и профилактика
Depositphotos.com

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Распространенность болезни “сухого глаза“ среди населения колеблется от 14% до 35%. Раньше считали, что эта болезнь преимущественно поражает женщин в возрасте 50 лет. Однако последние исследования, которые провели в Китае и Японии, показали, что эта болезнь среди студентов встречается  очень часто. 

Причины

  • сокращение частоты морганий во время работы за компьютером
  • гормональные нарушения
  • блефарит
  • длительное применение определенных препаратов
  • длительное пользование контактных линз
  • аутоиммунные заболевания (ревматические)
  • общие инфекции
  • травмы глаза

Признаки

  • Ощущение инородного тела в глазу,
  • раздражение и покраснение глаз,
  • слезотечение
  • светобоязнь
  • периодическое “затуманивание зрения“
  • чувствительность к ветру, холоду

Профилактика:

Чтобы держать ваше зрение в норме полноценно питайтесь, следите за весом  и ходите на прогулки. 

Не стоит забывать также об упражнениях для глаз, которые можно делать в промежутках между работой за компьютером. Однако напоминаем, что они не помогают при нарушениях рефракции.

Для диагностики “сухого глаза“ используют тест Ширмера. Во время пробы применяют полоски определенного размера с фильтровальной бумаги.

Синдром сухого глаза: причины и профилактика
Синдром сухого глаза: причины и профилактика
Depositphotos.com

Однако, сегодня в мире стремительно развиваются другие технологии.

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В Украине появились приборы, которые позволяют бесконтактно определить основные показатели, которые меняются в случае болезни, и установить причину (дефицит выработки слезы или нарушения испарения).

Однако ни один диагностический тест не является универсальным. Покраснение и зуд могут также быть симптомами других заболеваний глаз: конъюнктивит, эписклерит или блефарит. Поэтому если же у вас есть проблемы со зрением - обратитесь к специалисту. Не лечите его самостоятельно с помощью упражнений или капель для глаз.

Ранее мы писали, какие витамины нужны офисным сотрудникам. 

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Теги: синдром сухого глаза, МОЗ, офтальмолог
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