Узнайте, кто чаще всего страдает от синдрома сухого глаза.

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По данным ВОЗ 300000000 людей в мире имеют проблемы со зрением. Среди частых причин его ухудшения специалисты отмечают долгую работу за экраном компьютера. Это может привести также к болезни “сухого глаза“. Что следует знать о синдроме сухого глаза рассказала офтальмолог Оксана Витовская для МОЗ,

Болезнь сухого глаза - или сухой кератоконъюнктивит - это многофакторное (то есть не существует одной причины) заболевание, при котором нарушается стабильность слезной пленки, воспаление и поражение глазной поверхности ведет к дискомфорту и снижение зрения.

Дискомфорт возникает из-за недостаточного выработки слезы (вододефицитная форма) или из-за изменения ее состава (связана с нарушением липидного слоя). Поэтому слеза не может выполнять свои функции (слезная пленка или быстро испаряется, или преждевременно разрушается). Сухой глаз значительно ухудшает качество жизни пациентов.



Синдром сухого глаза: причины и профилактика Depositphotos.com

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Распространенность болезни “сухого глаза“ среди населения колеблется от 14% до 35%. Раньше считали, что эта болезнь преимущественно поражает женщин в возрасте 50 лет. Однако последние исследования, которые провели в Китае и Японии, показали, что эта болезнь среди студентов встречается очень часто.

Причины

сокращение частоты морганий во время работы за компьютером

гормональные нарушения

блефарит

длительное применение определенных препаратов

длительное пользование контактных линз

аутоиммунные заболевания (ревматические)

общие инфекции

травмы глаза

Признаки

Ощущение инородного тела в глазу,

раздражение и покраснение глаз,

слезотечение

светобоязнь

периодическое “затуманивание зрения“

чувствительность к ветру, холоду

Профилактика:

Чтобы держать ваше зрение в норме полноценно питайтесь, следите за весом и ходите на прогулки.

Не стоит забывать также об упражнениях для глаз, которые можно делать в промежутках между работой за компьютером. Однако напоминаем, что они не помогают при нарушениях рефракции.

Для диагностики “сухого глаза“ используют тест Ширмера. Во время пробы применяют полоски определенного размера с фильтровальной бумаги.



Синдром сухого глаза: причины и профилактика Depositphotos.com

Однако, сегодня в мире стремительно развиваются другие технологии.

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В Украине появились приборы, которые позволяют бесконтактно определить основные показатели, которые меняются в случае болезни, и установить причину (дефицит выработки слезы или нарушения испарения).

Однако ни один диагностический тест не является универсальным. Покраснение и зуд могут также быть симптомами других заболеваний глаз: конъюнктивит, эписклерит или блефарит. Поэтому если же у вас есть проблемы со зрением - обратитесь к специалисту. Не лечите его самостоятельно с помощью упражнений или капель для глаз.

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