Синдром сухого глаза: причины и профилактика
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По данным ВОЗ 300000000 людей в мире имеют проблемы со зрением. Среди частых причин его ухудшения специалисты отмечают долгую работу за экраном компьютера. Это может привести также к болезни “сухого глаза“. Что следует знать о синдроме сухого глаза рассказала офтальмолог Оксана Витовская для МОЗ,
Болезнь сухого глаза - или сухой кератоконъюнктивит - это многофакторное (то есть не существует одной причины) заболевание, при котором нарушается стабильность слезной пленки, воспаление и поражение глазной поверхности ведет к дискомфорту и снижение зрения.
Дискомфорт возникает из-за недостаточного выработки слезы (вододефицитная форма) или из-за изменения ее состава (связана с нарушением липидного слоя). Поэтому слеза не может выполнять свои функции (слезная пленка или быстро испаряется, или преждевременно разрушается). Сухой глаз значительно ухудшает качество жизни пациентов.
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Распространенность болезни “сухого глаза“ среди населения колеблется от 14% до 35%. Раньше считали, что эта болезнь преимущественно поражает женщин в возрасте 50 лет. Однако последние исследования, которые провели в Китае и Японии, показали, что эта болезнь среди студентов встречается очень часто.
Причины
- сокращение частоты морганий во время работы за компьютером
- гормональные нарушения
- блефарит
- длительное применение определенных препаратов
- длительное пользование контактных линз
- аутоиммунные заболевания (ревматические)
- общие инфекции
- травмы глаза
Признаки
- Ощущение инородного тела в глазу,
- раздражение и покраснение глаз,
- слезотечение
- светобоязнь
- периодическое “затуманивание зрения“
- чувствительность к ветру, холоду
Профилактика:
Чтобы держать ваше зрение в норме полноценно питайтесь, следите за весом и ходите на прогулки.
Не стоит забывать также об упражнениях для глаз, которые можно делать в промежутках между работой за компьютером. Однако напоминаем, что они не помогают при нарушениях рефракции.
Для диагностики “сухого глаза“ используют тест Ширмера. Во время пробы применяют полоски определенного размера с фильтровальной бумаги.
Однако, сегодня в мире стремительно развиваются другие технологии.
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В Украине появились приборы, которые позволяют бесконтактно определить основные показатели, которые меняются в случае болезни, и установить причину (дефицит выработки слезы или нарушения испарения).
Однако ни один диагностический тест не является универсальным. Покраснение и зуд могут также быть симптомами других заболеваний глаз: конъюнктивит, эписклерит или блефарит. Поэтому если же у вас есть проблемы со зрением - обратитесь к специалисту. Не лечите его самостоятельно с помощью упражнений или капель для глаз.
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