Душевное здоровье не менее важное, чем физическое.

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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram регулярно делится полезными советами касаемо детского здоровья, а также отвечает на вопросы родителей. Не забывает Комаровский и о здоровье взрослых. В этот раз педиатр решил напомнить несколько простых правил, которые помогают сохранить душевное здоровье.

Простые советы от доктора Комаровского:

Будьте активны;

Наслаждайтесь прогулками с семьей и друзьями;

Старайтесь спать 8 часов в сутки;

Делитесь своими переживаниями с людьми, которым доверяете;

Не стесняйтесь просить о помощи, если она вам необходима;

Питайтесь правильно.

Как сохранить душевное здоровье: советы доктора Комаровского instagram.com/doctor_komarovskiy/

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