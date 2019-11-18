Как сохранить душевное здоровье: советы доктора Комаровского
Душевное здоровье не менее важное, чем физическое.
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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram регулярно делится полезными советами касаемо детского здоровья, а также отвечает на вопросы родителей. Не забывает Комаровский и о здоровье взрослых. В этот раз педиатр решил напомнить несколько простых правил, которые помогают сохранить душевное здоровье.
Простые советы от доктора Комаровского:
- Будьте активны;
- Наслаждайтесь прогулками с семьей и друзьями;
- Старайтесь спать 8 часов в сутки;
- Делитесь своими переживаниями с людьми, которым доверяете;
- Не стесняйтесь просить о помощи, если она вам необходима;
- Питайтесь правильно.
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