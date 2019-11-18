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Как сохранить душевное здоровье: советы доктора Комаровского

Комментариев: 1
Душевное здоровье не менее важное, чем физическое.
Как сохранить душевное здоровье: советы доктора Комаровского
Как сохранить душевное здоровье: советы доктора Комаровского
pinterest.com

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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram регулярно делится полезными советами касаемо детского здоровья, а также отвечает на вопросы родителей. Не забывает Комаровский и о здоровье взрослых. В этот раз педиатр решил напомнить несколько простых правил, которые помогают сохранить душевное здоровье. 

Простые советы от доктора Комаровского:

  • Будьте активны;
  • Наслаждайтесь прогулками с семьей и друзьями;
  • Старайтесь спать 8 часов в сутки;
  • Делитесь своими переживаниями с людьми, которым доверяете;
  • Не стесняйтесь просить о помощи, если она вам необходима;
  • Питайтесь правильно.

Как сохранить душевное здоровье: советы доктора Комаровского
Как сохранить душевное здоровье: советы доктора Комаровского
instagram.com/doctor_komarovskiy/

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Теги: доктор Комаровский, советы доктора Комаровского, душевное здоровье
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Sancho-s    18.11.2019, 15:33
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Sancho-s
Этот противник Пороховских реформ сейчас доволен, больше в политику ни ногой...?
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