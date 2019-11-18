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Как определить оптимальный вес: формула индекса массы тела

Комментариев: 5
Индекс массы тела — показатель, который отражает состояние здоровья человека.
Как определить оптимальный вес: формула индекса массы тела
Как определить оптимальный вес: формула индекса массы тела
Depositphotos.com

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Индекс массы тела (ИМТ) – простое отношение массы тела к росту, часто использующееся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых.

  • Зачем нужно знать индекс массы тела:

ИМТ используется для выявления возможных проблем со здоровьем. Однако ИМТ не является диагностическим инструментом. Например, у человека может быть высокий ИМТ, но чтобы определить, является ли избыточный вес риском для здоровья,  нужно пройти обследование.

  • Как определить индекс массы тела:

Как сообщает в МОЗ, ИМТ считается оптимальным показателем для оценки размеров тела (веса и роста), которые позволяют оценить риски для здоровья. Показатели ИМТ в пределах нормы свидетельствуют о низких рисках сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Индекс массы тела рассчитывается путем деления массы тела (в килограммах) на квадрат роста (в метрах квадратных).

Например, определим индекс массы тела для человека, который весит 65 кг при росте 170 см:

ИМТ = 65 / 1,7 × 1,7 = 22,5

Как определить оптимальный вес: формула индекса массы тела
Как определить оптимальный вес: формула индекса массы тела
Depositphotos.com

Индекс массы тела:

Если ваш ИМТ меньше 18,5. Это значит, что у вас слишком маленький вес и есть определенные риски для здоровья.

Если ваш ИМТ  18,5-24,9. Эквивалент нормальной массы тела.  Этот здоровый вес помогает снизить риск серьезных заболеваний .

Если ваш ИМТ  25-29,9. У вас есть лишний вес. Избыточный вес  увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.  Следует проконсультироваться со своим доктором.

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Если ваш ИМТ выше 30. Это ожирение. Есть риск возникновения серьезных проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, высокое кровяное давление (гипертония), диабет 2 типа, проблемы с дыханием. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом .

Ранее мы писали, сколько должно быть жира в теле.

 

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Теги: индекс массы тела, МОЗ, здоровье
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  18.11.2019, 10:58
Оценка:  +1
гость
Какой-то турок писал статью !
BROKER666    18.11.2019, 11:09
Оценка:  0
BROKER666
я бы больше сказал: утырок
BROKER666    18.11.2019, 10:49
Оценка:  0
BROKER666
гений математики статью писал: 65 / 1,7
BROKER666    18.11.2019, 10:51
Оценка:  0
BROKER666
шо за фигня... не пишется полностью фраза... 1,7 умножить на 1,7 надо в скобки взять
BROKER666    18.11.2019, 10:48
Оценка:  0
BROKER666
65 / 1,7
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