Диабет является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций нижних конечностей.

Читай также: Какой тип сахара полезнее?

Диабет - это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или организм не может эффективно использовать произведенный инсулин. Инсулин - это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови.

Диабет разделяют на три типа: I, II и гестационный (диабет во время беременности).

Диабет I типа

По данным ВОЗ людей с I типом диабета меньше. Этот диабет связан с дефицитом выработки инсулина организмом. Причины развития этого типа до сих пор неизвестны.



Диабет: как снизить риски depositphotos.com

Диабет II типа

Читай также: Почему талия больше 80 см – это тревожный сигнал

Самый распространенный тип диабета в мире. Он связан с неэффективным использованием инсулина организмом. Как правило, возникает из-за избыточного веса и гиподинамии.

Симптомы обоих типов диабета схожи, однако при II типе диабета они не такие четкие.

чрезмерное мочеотделение;

​жажда;

постоянное чувство голода;

потеря веса;

постоянное чувство усталости;

ухудшение зрения.

Осложнения характерные для обоих типов диабета:

Острые: кетоацидоз, гипогликемия

кетоацидоз, гипогликемия Поздние: ретинопатия - поражение сетчатки глаза. Может привести к полной потере зрения. Часто ретинопатия встречается у больных 2-м типом диабета.

Ангиопатия - нарушение проницаемости сосудов, из-за чего они становятся ломкими. Развивается быстро, иногда менее чем за год. Появляется склонность к тромбозу и атеросклероз.



Диабет: как снизить риски Depositphotos.com

Полинейропатия - это потеря болевой чувствительности и тепла в конечностях. Чаще всего развивается по типу “перчаток и чулков“, начиная проявляться одновременно в нижних и верхних конечностях.

Читай также: Что нужно знать о сердечно-сосудистых заболеваниях: рекомендации ВОЗ

Диабетическая стопа - осложнение, при котором на стопах появляются открытые язвы и гнойные нарывы. Это приводит к ампутации конечности. Поэтому больные диабетом должны особое внимание уделять гигиене ног.

При хронических осложнениях страдают почки, нервная система, сосуды и кожа больного.

Гестационный сахарный диабет

Гестационный сахарный диабет (ГСД) - повышение уровня глюкозы плазмы крови в период беременности. Причиной такого увеличения является не дефицит собственного инсулина, а физиологическое повышение уровня инсулина крови на фоне высоких уровней глюкозы в крови. Это следствие избытка плацентарных гормонов (плацентарный лактоген, эстрогены, прогестерон). Они подавляют действие инсулина.

Симптомы: ГСД часто протекает бессимптомно, поэтому важно сделать плановый скрининговый тест, чтобы предупредить проблему.



Диабет: как снизить риски depositphotos.com

Читай также: Работа ночью и здоровый образ жизни: можно ли совмещать?

Осложнения: Диабетическая фетопатия - нарушение нормального развития плода через длительное воздействие на эмбрион материнской крови с повышенным уровнем глюкозы.Большинство малышей с диабетической фетопатия имеют сердечную недостаточность. Сразу после рождения этим малышам нужно проверить уровень сахара в крови и контролировать его течение определенного времени, ведь есть угроза развития тяжелой гипогликемии.

После родов у матери и ребенка может возникнуть диабет II типа.

Напоминаем, что употреблять любые пероральные препараты, снижающие сахар в период беременности категорически запрещено!

Советы для людей с высоким риском заболеть диабетом:

Не употребляйте “быстрых“ углеводов

Ограничивайте сложные углеводы

Добавляйте к режиму дня физическую нагрузку

Контролируйте уровень глюкозы в крови

Держите ваш вес в пределах физиологической нормы

Ранее мы писали, какие привычки провоцируют появление диабета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.