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Фтор в зубной пасте: вред или польза

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Узнайте мнение стоматолога.
Фтор: вред или польза для зубов
Фтор: вред или польза для зубов
Depositphotos.com

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram часто дает советы, как сохранить здоровье зубов. В этот раз стоматолог рассказала, как фтор влияет на зубы. 

Селютина отметила, что фториды чрезвычайно важны для укрепления зубов и более эффективной защиты от факторов, приводящих к кариесу. Безопасность и эффективность профилактического применения фторида доказана. Бояться фтора в тех количествах, которые используются в зубных пастах или растворах и лаках для профессионального использования не стоит. Постоянное присутствие адекватных минимальных количеств фторида в слюне (0,1 мг F/л) ускоряет реминерализацию эмали.

Существует два направления применения фторидов в стоматологии:

  • Периодические профессиональные аппликации фторидов в высоких концентрациях для лиц с высоким риском кариеса зубов;
  • Постоянное местное воздействие низких концентраций фторидов (зубная паста и ополаскиватели).

Ранее мы писали, как диеты влияют на здоровье зубов. 

 

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Теги: стоматолог, фтор, зубная паста
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