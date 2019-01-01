Фтор в зубной пасте: вред или польза

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram часто дает советы, как сохранить здоровье зубов. В этот раз стоматолог рассказала, как фтор влияет на зубы.

Селютина отметила, что фториды чрезвычайно важны для укрепления зубов и более эффективной защиты от факторов, приводящих к кариесу. Безопасность и эффективность профилактического применения фторида доказана. Бояться фтора в тех количествах, которые используются в зубных пастах или растворах и лаках для профессионального использования не стоит. Постоянное присутствие адекватных минимальных количеств фторида в слюне (0,1 мг F/л) ускоряет реминерализацию эмали.



Существует два направления применения фторидов в стоматологии:

Периодические профессиональные аппликации фторидов в высоких концентрациях для лиц с высоким риском кариеса зубов;

Постоянное местное воздействие низких концентраций фторидов (зубная паста и ополаскиватели).

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