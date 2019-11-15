Узнайте причину ночных пробуждений.

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Если вы постоянно просыпаетесь посреди ночи, это должно заставить вас задуматься. Ночные пробуждения без видимых причин это ненормально.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

ГЭРБ — это хроническое заболевание, обусловленное спонтанным “кислотным рефлюксом“. Оно возникает, когда желудочная кислота неправильно поступает в пищевод. Другие симптомы включают кислотный привкус во рту, тошноту, неприятный запах изо рта, болезненное глотание, ночную изжогу, хронический кашель, хрипы, боль и першение в горле.



Почему просыпайтесь посреди ночи Depositphotos.com

Астма

Знаете ли вы, что существует ночная астма? Есть люди, которые узнали об этом только потому, что разбудили их ночью.Стоит обратить внимание на такие симптомы как сдавленность в груди, одышка, кашель и свистящее дыхание. Если это астма, ваш семейный врач может назначить ингалятор длительного действия с кортикостероидами, который очищает ваши дыхательные пути.

Много подушек

Сон с большим количеством подушек может вызвать напряжение в нижней части спины. Лучшее положение для сна на спине, с подушкой на шее и другой под коленями.

Ночное потоотделение

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Ночная потливость может быть признаком менопаузы, или вызвана избытком алкоголя , а также являться побочным эффектом антидепрессантов. В некоторых редких случаях ночное потоотделение может быть признаком серьезной инфекции или таких заболеваний, как туберкулез, эндокардит (воспаление сердечных клапанов) и лимфома. Если это происходит с некоторой частотой, скажем, несколько раз в неделю, то следует обратиться к врачу.



Почему просыпайтесь посреди ночи Depositphotos.com

Болит голова

Это может быть простое обезвоживание. Но если головная боль будит вас ночью за ночью в одно и то же время, вы можете страдать от так называемой кластерной головной боли, которая продолжается от полутора до трех часов.

Голод

Есть много причин для голода, чтобы разбудить вас. Стресс может вызвать так называемый синдром “ночной трапезы“. Просыпаться голодным также может быть признаком гипотиреоза, то есть недостатка гормона тироксина, который замедляет обмен веществ.

Синдром беспокойных ног

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Если вы просыпаетесь из-за неудержимого желания подвигать ногами, у вас может быть синдром беспокойных ног (СБН). Эта неврологическая проблема вызывает неприятные ощущения в ногах, причем в лежачем положении симптомы ухудшаются.

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