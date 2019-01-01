Устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для здоровья.

Устойчивость к антибиотикам: что следует знать Depositphotos.com

Читай также: Почему важно знать уровень холестерина: рекомендации МОЗ

8 - 24 ноября - Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Опросы ВОЗ показали, что 64% ​​людей ошибочно лечат простуду и грипп антибиотиками. Почему этого не стоит делать, рассказали в МОЗ.

Устойчивость к антибиотикам возникает, когда бактерии изменяются под воздействием лекарств. Поэтому антибиотики перестают работать, а инфекционные болезни не поддаются лечению. Устойчивость к антибиотикам ставит под угрозу эффективную профилактику и лечение любых инфекций.

В 10 странах (Австралия, Австрия, Канада, Франция, Япония, Норвегия, Словения, Южная Африка, Швеция и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) уже зафиксированы случаи неэффективного лечения гонореи препаратами “последней надежды“ (III поколение антибиотиков цефалоспоринов).

Без эффективных антибиотиков будет трудно вылечить даже обычную инфекцию.



Устойчивость к антибиотикам: что следует знать Depositphotos.com

Причины:



Антибиотикорезистентность - это устойчивость бактерий к одному или нескольким антибиотикам.

В первую очередь, она возникает из-за безответственного отношения к приему препаратов. Неконтролируемое и неправильное назначение лекарств “учит“ бактерию бороться с тем или иным классом антибиотиков.

Прекращения курса антибиотиков после улучшения состояния больного также может спровоцировать резистентность. Если лечение не довести до конца, существует возможность того, что определенное количество бактерий выживет.

Низкий уровень вакцинации в стране увеличивает количество использованных антибиотиков для лечения болезней. Этого можно избежать, если придерживаться календаря прививок.

Отсутствие новых антибиотиков. Создание этих препаратов дорого стоит.. Часто для производителей лекарств это неприбыльно, ведь расходы на разработку антибиотика могут превышать будущий заработок. Даже после удачного тестирования препарата продолжительность его действия будет ограничена коротким периодом во времени, также уменьшит прибыль.

Ненадлежащий инфекционный контроль в больницах и клиниках, а также отсутствие гигиены и антисанитария также считают причинами антибиотикорезистентности.



Советы

Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача. Не лечите грипп или простуду антибиотиками - это неэффективно.

Не прерывайте лечения. Проходите полный курс антибиотиков, даже если вам стало лучше.

Никогда не используйте лекарства, которые остались после курса приема.

Никогда не делитесь антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми и не назначайте им лечение.

Предупреждайте инфекции - регулярно мойте руки, избегайте контакта с больными людьми и вовремя делайте прививки.

Читай также: Что следует знать о псориазе: рекомендации МОЗ

В ВОЗ отмечают, что даже если изобретут новые поколения эффективных лекарств, угроза антибиотикорезистентности останется, если не изменится отношение к антибиотикам каждого из нас.

Ранее мы писали, что следует знать о мигрени.

