Печень выполняет в организме множество важных функций.

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Сегодня болезни печени встречаются все чаще. К сожалению, они таят в себе дополнительную опасность, т.к. на ранней стадии болезни могут протекать практически без симптомов. Ivona расскажет на признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать проблемы с печенью.

Зуд кожи

Первичный желчный холангит - хроническое заболевание, которое разрушает желчные протоки в вашей печени, обычно не имеет супер-заметных симптомов. Но один из ранних признаков - зуд кожи. Конечно, ваша кожа может быть просто сухой, но вы питаетесь правильно и пользуетесь уходовыми средствами, но результата нет. Возможно, стоит обратиться к врачу, ведь зуд кожи также является показателем цирроза печени.



Признаки проблем с печенью Depositphotos.com

Ваша кожа или глаза желтеют

Это происходит из-за высокого уровня билирубина в организме, который выделяется печенью.

Резкий набор вес

Если вы вдруг набираете вес из ниоткуда, возможно, виновата ваша печень. Это может быть признаком того, что у вас цирроз печени, заболевание, которое развивается медленно, блокируя кровоток через печень и препятствуя нормальной работе органа.

Красные ладони

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Это может быть связано с неалкогольной жировой болезнью печени, состоянием, при котором в клетках печени накапливается слишком много жира, что влияет на людей, которые мало пьют или полностью избегают алкоголь.



Признаки проблем с печенью Depositphotos.com

Проблемы с памятью

Забыть, где вы оставили ключи от машины, - это одно, но если ваша память в последнее время сильно ухудшилась, не стоит это игнорировать. Когда вы испытываете печеночную недостаточность, ваш орган не может должным образом удалять токсины из крови, и это приводит к их накоплению в мозге - так называемая печеночная энцефалопатия.

Отеки

Если вы испытываете отечность и не уверены, почему, то стоит обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы с печенью.

Болит все тело

Первичный желчный холангит, который помимо того, что вызывает зуд кожи, может также привести к боли в костях, мышцах или суставах.

Сухость глаз

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Существует множество разных причин возникновения сухости глаз: от возраста до приема лекарств.. Известно, что первичный желчный холангит является причиной проблемы, но, к счастью, это ранний симптом хронического заболевания.

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