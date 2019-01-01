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Признаки проблем с печенью

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Печень выполняет в организме множество важных функций.
Признаки проблем с печенью
Признаки проблем с печенью
pinterest.com

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Сегодня болезни печени встречаются все чаще. К сожалению, они таят в себе дополнительную опасность, т.к. на ранней стадии болезни могут протекать практически без симптомов. Ivona расскажет на признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать проблемы с печенью.

  • Зуд кожи

Первичный желчный холангит - хроническое заболевание, которое разрушает желчные протоки в вашей печени, обычно не имеет супер-заметных симптомов. Но один из  ранних признаков - зуд кожи. Конечно, ваша кожа может быть просто сухой, но вы питаетесь правильно и пользуетесь уходовыми средствами, но результата нет.  Возможно, стоит  обратиться к врачу, ведь зуд кожи также является показателем цирроза печени.

Признаки проблем с печенью
Признаки проблем с печенью
Depositphotos.com

  • Ваша кожа или глаза желтеют

Это происходит из-за высокого  уровня билирубина в организме, который выделяется печенью.

  • Резкий набор вес

Если вы вдруг набираете вес из ниоткуда, возможно, виновата ваша печень. Это может быть признаком того, что у вас цирроз печени, заболевание, которое развивается медленно, блокируя кровоток через печень и препятствуя нормальной работе органа.

  • Красные ладони

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Это может быть связано с неалкогольной жировой болезнью печени, состоянием, при котором в клетках печени накапливается слишком много жира, что влияет на людей, которые мало пьют  или полностью избегают  алкоголь.

Признаки проблем с печенью
Признаки проблем с печенью
Depositphotos.com

  • Проблемы с памятью

Забыть, где вы оставили ключи от машины, - это одно, но если ваша память в последнее время сильно ухудшилась, не стоит это игнорировать. Когда вы испытываете печеночную недостаточность, ваш орган не может должным образом удалять токсины из крови, и это приводит  к их  накоплению в мозге - так называемая печеночная энцефалопатия.

  • Отеки

Если вы испытываете отечность и не уверены, почему,  то стоит обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы с печенью.

  • Болит все тело

Первичный желчный холангит, который помимо того, что вызывает зуд кожи, может также привести к боли в костях, мышцах или суставах.

  • Сухость глаз

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Существует множество разных причин возникновения сухости глаз:  от  возраста до приема лекарств.. Известно, что первичный желчный холангит является причиной проблемы, но, к счастью, это ранний симптом хронического заболевания.

Ранее мы писали, какие продукты полезны для печени. 

 

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Теги: печень, признаки, здоровье
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