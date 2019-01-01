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Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?

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Узнайте, какие продукты следует употреблять или избегать для профилактики и лечения кислотного рефлюкса.
Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
Depositphotos.com

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Кислотный рефлюкс возникает, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Явление это довольно распространенное и может вызвать осложнения или неприятные симптомы, в том числе изжогу.

Одной из причин этого является ослабление нижнего пищеводного сфинктера. Его функция состоит в предотвращении произвольного доступа пищи в пищевод. Потребляемые продукты напрямую влияют на количество желудочного сока, производимого желудком. Именно правильное питание и выбор продуктов помогает контролировать кислотный рефлюкс или гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь - тяжелую хроническую форму.

Продукты, которые могут уменьшить симптомы рефлюкса

Симптомы рефлюкса могут возникать в результате попадания желудочной кислоты в пищевод, вызывая раздражение и боль. Если у вас диагностирована высокая кислотность, то благодаря некоторым продуктам в рационе вам будет легче справиться с симптомами кислотного рефлюкса.

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Важно понимать, что ни один из этих продуктов не излечит ваше состояние, а только смягчит симптоматику.  Для комплексного решения проблемы стоит обратиться к врачу гастроэнтерологу.

Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
pinterest.com

  • Овощи

Овощи содержат низкое количество жира и сахара, и помогают уменьшить кислотность желудка. Наиболее эффективным будет регулярное потребление зеленой фасоли, брокколи, спаржи, цветной капусты, листовой зелени, картофеля и огурцов.

  • Имбирь

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Имбирь обладает естественными противовоспалительными свойствами и является отличным средством от изжоги и других желудочно-кишечных заболеваний. Вы можете добавлять тертый или нарезанный имбирь в качестве приправы или пить имбирный чай, чтобы ослабить симптомы.

  • Овсянка

Овсянка – отличное решение на завтрак с высоким содержанием клетчатки. Овсянка может поглощать кислоту в желудке и уменьшать симптомы рефлюкса. Другие варианты волокнистых продуктов включают цельнозерновой хлеб и цельнозерновой рис.

  • Фрукты (не цитрусовые)

Фрукты с низкой кислотностью, включая дыни, бананы, яблоки и груши, с меньшей вероятностью вызовут симптомы рефлюкса, в отличие от цитрусовых.

Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
pinterest.com

  • Постное мясо и морепродукты

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Постное мясо, такое как курица, индейка, рыба и морепродукты с низким содержанием жира, уменьшает симптомы кислотного рефлюкса. Однако, в этом случае важно отдавать предпочтение более здоровым способам приготовления, без добавления масла и жира. Попробуйте готовить на гриле, жарить без масла, запекать или варить.

  • Яичные белки

В отличие от желтков, яичные белки могут помочь справиться с изжогой. Желтки же за счет высокого содержания жира могут ухудшить симптомы.

  • Здоровые жиры

Вам могло показаться, что при изжоге не рекомендованы все жирные продукты. Однако, источники полезных жиров включая авокадо, грецкие орехи, льняное семя, оливковое масло, кунжутное масло и подсолнечное масло не окажут негативного воздействия на рефлюкс. Сократите потребление насыщенных жиров и транс-жиров и замените их более полезными ненасыщенными жирами.

Найдите индивидуальные причины

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Изжога является распространенным симптомом кислотного рефлюкса. Вы можете почувствовать жжение в желудке или в груди после полноценного приема пищи или определенных продуктов.

Другие симптомы:

  • сухой кашель
  • больное горло
  • вспучивание
  • отрыжка или икота
  • трудность глотания
  • комок в горле

Многие люди с рефлюксом обнаруживают, что определенные продукты становятся причиной вышеуказанных симптомов. Чтобы определить эти триггеры, ведите дневник питания и отслеживайте какие, когда продукты вы едите и какие симптомы возникают после.

Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
pinterest.com

Общие триггерные продукты для людей с рефлюксом

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Хоть врачи спорят, какие продукты на самом деле вызывают симптомы рефлюкса, определенная тенденция все же была замечена. Чтобы контролировать симптомы, вы можете начать с исключения следующих продуктов из своего рациона.

  • Жирная пища

Жареная и жирная пища может ослабить пищеводный сфинктер, позволяя большему количеству желудочной кислоты вернуться в пищевод. Эти продукты также задерживают опорожнение желудка. Исключите: картофель фри, жирные молочные продукты, такие как сливочное масло, цельное молоко, обычный сыр и сметану, жирные или жареные кусочки говядины, свинины или баранины, бекон, ветчина и сало, десерты или закуски, такие как мороженое и картофельные чипсы, сливочные соусы, подливки и сливочные заправки для салатов

  • Помидоры и цитрусовые

Фрукты и овощи важны для здорового питания. Но некоторые фрукты могут вызвать или усугубить симптомы рефлюкса, особенно очень кислые. Если у вас частый кислотный рефлюкс, вам следует сократить или исключить потребление цитрусовых, помидоров и томатного соуса.

  • Шоколад

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Шоколад содержит ингредиент, который называется метилксантин. Это вещество может расслабить гладкую мускулатуру пищевода и увеличить рефлюкс.

Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
pinterest.com

  • Чеснок, лук и острая пища

Пряные и острые продукты, такие как лук и чеснок, вызывают у многих людей симптомы изжоги.

  • Кофеин

Люди с кислотным рефлюксом могут заметить, что их симптомы усиливаются после утреннего кофе. Это потому, что кофеин является известным спусковым механизмом кислотного рефлюкса.

Внесение изменений в образ жизни:

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Помимо контроля симптомов рефлюкса с помощью диеты и питания, вы можете управлять симптомами с помощью изменений образа жизни.

  • Поддерживайте здоровый вес.
  • Избегайте алкоголя.
  • Бросьте курить.
  • Не переедайте и ешьте медленно.
  • Оставайтесь в вертикальном положении не менее двух часов после еды.
  • Избегайте тесной одежды.
  • Не ешьте за три-четыре часа перед сном.
  • Поднимите изголовье кровати или выберете подушку побольше, чтобы уменьшить симптомы рефлюкса во время сна.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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Теги: изжога, питание, кислотный рефлюкс
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