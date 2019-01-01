Узнайте, какие продукты следует употреблять или избегать для профилактики и лечения кислотного рефлюкса.

Изжога и кислотный рефлюкс: что есть? Depositphotos.com

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Кислотный рефлюкс возникает, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Явление это довольно распространенное и может вызвать осложнения или неприятные симптомы, в том числе изжогу.

Одной из причин этого является ослабление нижнего пищеводного сфинктера. Его функция состоит в предотвращении произвольного доступа пищи в пищевод. Потребляемые продукты напрямую влияют на количество желудочного сока, производимого желудком. Именно правильное питание и выбор продуктов помогает контролировать кислотный рефлюкс или гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь - тяжелую хроническую форму.

Продукты, которые могут уменьшить симптомы рефлюкса

Симптомы рефлюкса могут возникать в результате попадания желудочной кислоты в пищевод, вызывая раздражение и боль. Если у вас диагностирована высокая кислотность, то благодаря некоторым продуктам в рационе вам будет легче справиться с симптомами кислотного рефлюкса.

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Важно понимать, что ни один из этих продуктов не излечит ваше состояние, а только смягчит симптоматику. Для комплексного решения проблемы стоит обратиться к врачу гастроэнтерологу.



Изжога и кислотный рефлюкс: что есть? pinterest.com

Овощи

Овощи содержат низкое количество жира и сахара, и помогают уменьшить кислотность желудка. Наиболее эффективным будет регулярное потребление зеленой фасоли, брокколи, спаржи, цветной капусты, листовой зелени, картофеля и огурцов.

Имбирь

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Имбирь обладает естественными противовоспалительными свойствами и является отличным средством от изжоги и других желудочно-кишечных заболеваний. Вы можете добавлять тертый или нарезанный имбирь в качестве приправы или пить имбирный чай, чтобы ослабить симптомы.

Овсянка

Овсянка – отличное решение на завтрак с высоким содержанием клетчатки. Овсянка может поглощать кислоту в желудке и уменьшать симптомы рефлюкса. Другие варианты волокнистых продуктов включают цельнозерновой хлеб и цельнозерновой рис.

Фрукты (не цитрусовые)

Фрукты с низкой кислотностью, включая дыни, бананы, яблоки и груши, с меньшей вероятностью вызовут симптомы рефлюкса, в отличие от цитрусовых.



Изжога и кислотный рефлюкс: что есть? pinterest.com

Постное мясо и морепродукты

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Постное мясо, такое как курица, индейка, рыба и морепродукты с низким содержанием жира, уменьшает симптомы кислотного рефлюкса. Однако, в этом случае важно отдавать предпочтение более здоровым способам приготовления, без добавления масла и жира. Попробуйте готовить на гриле, жарить без масла, запекать или варить.

Яичные белки

В отличие от желтков, яичные белки могут помочь справиться с изжогой. Желтки же за счет высокого содержания жира могут ухудшить симптомы.

Здоровые жиры

Вам могло показаться, что при изжоге не рекомендованы все жирные продукты. Однако, источники полезных жиров включая авокадо, грецкие орехи, льняное семя, оливковое масло, кунжутное масло и подсолнечное масло не окажут негативного воздействия на рефлюкс. Сократите потребление насыщенных жиров и транс-жиров и замените их более полезными ненасыщенными жирами.

Найдите индивидуальные причины

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Изжога является распространенным симптомом кислотного рефлюкса. Вы можете почувствовать жжение в желудке или в груди после полноценного приема пищи или определенных продуктов.

Другие симптомы:

сухой кашель

больное горло

вспучивание

отрыжка или икота

трудность глотания

комок в горле

Многие люди с рефлюксом обнаруживают, что определенные продукты становятся причиной вышеуказанных симптомов. Чтобы определить эти триггеры, ведите дневник питания и отслеживайте какие, когда продукты вы едите и какие симптомы возникают после.



Изжога и кислотный рефлюкс: что есть? pinterest.com

Общие триггерные продукты для людей с рефлюксом

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Хоть врачи спорят, какие продукты на самом деле вызывают симптомы рефлюкса, определенная тенденция все же была замечена. Чтобы контролировать симптомы, вы можете начать с исключения следующих продуктов из своего рациона.

Жирная пища

Жареная и жирная пища может ослабить пищеводный сфинктер, позволяя большему количеству желудочной кислоты вернуться в пищевод. Эти продукты также задерживают опорожнение желудка. Исключите: картофель фри, жирные молочные продукты, такие как сливочное масло, цельное молоко, обычный сыр и сметану, жирные или жареные кусочки говядины, свинины или баранины, бекон, ветчина и сало, десерты или закуски, такие как мороженое и картофельные чипсы, сливочные соусы, подливки и сливочные заправки для салатов

Помидоры и цитрусовые

Фрукты и овощи важны для здорового питания. Но некоторые фрукты могут вызвать или усугубить симптомы рефлюкса, особенно очень кислые. Если у вас частый кислотный рефлюкс, вам следует сократить или исключить потребление цитрусовых, помидоров и томатного соуса.

Шоколад

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Шоколад содержит ингредиент, который называется метилксантин. Это вещество может расслабить гладкую мускулатуру пищевода и увеличить рефлюкс.



Изжога и кислотный рефлюкс: что есть? pinterest.com

Чеснок, лук и острая пища

Пряные и острые продукты, такие как лук и чеснок, вызывают у многих людей симптомы изжоги.

Кофеин

Люди с кислотным рефлюксом могут заметить, что их симптомы усиливаются после утреннего кофе. Это потому, что кофеин является известным спусковым механизмом кислотного рефлюкса.

Внесение изменений в образ жизни:

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Помимо контроля симптомов рефлюкса с помощью диеты и питания, вы можете управлять симптомами с помощью изменений образа жизни.

Поддерживайте здоровый вес.

Избегайте алкоголя.

Бросьте курить.

Не переедайте и ешьте медленно.

Оставайтесь в вертикальном положении не менее двух часов после еды.

Избегайте тесной одежды.

Не ешьте за три-четыре часа перед сном.

Поднимите изголовье кровати или выберете подушку побольше, чтобы уменьшить симптомы рефлюкса во время сна.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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