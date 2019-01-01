Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?
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Кислотный рефлюкс возникает, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Явление это довольно распространенное и может вызвать осложнения или неприятные симптомы, в том числе изжогу.
Одной из причин этого является ослабление нижнего пищеводного сфинктера. Его функция состоит в предотвращении произвольного доступа пищи в пищевод. Потребляемые продукты напрямую влияют на количество желудочного сока, производимого желудком. Именно правильное питание и выбор продуктов помогает контролировать кислотный рефлюкс или гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь - тяжелую хроническую форму.
Продукты, которые могут уменьшить симптомы рефлюкса
Симптомы рефлюкса могут возникать в результате попадания желудочной кислоты в пищевод, вызывая раздражение и боль. Если у вас диагностирована высокая кислотность, то благодаря некоторым продуктам в рационе вам будет легче справиться с симптомами кислотного рефлюкса.
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Важно понимать, что ни один из этих продуктов не излечит ваше состояние, а только смягчит симптоматику. Для комплексного решения проблемы стоит обратиться к врачу гастроэнтерологу.
- Овощи
Овощи содержат низкое количество жира и сахара, и помогают уменьшить кислотность желудка. Наиболее эффективным будет регулярное потребление зеленой фасоли, брокколи, спаржи, цветной капусты, листовой зелени, картофеля и огурцов.
- Имбирь
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Имбирь обладает естественными противовоспалительными свойствами и является отличным средством от изжоги и других желудочно-кишечных заболеваний. Вы можете добавлять тертый или нарезанный имбирь в качестве приправы или пить имбирный чай, чтобы ослабить симптомы.
- Овсянка
Овсянка – отличное решение на завтрак с высоким содержанием клетчатки. Овсянка может поглощать кислоту в желудке и уменьшать симптомы рефлюкса. Другие варианты волокнистых продуктов включают цельнозерновой хлеб и цельнозерновой рис.
- Фрукты (не цитрусовые)
Фрукты с низкой кислотностью, включая дыни, бананы, яблоки и груши, с меньшей вероятностью вызовут симптомы рефлюкса, в отличие от цитрусовых.
- Постное мясо и морепродукты
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Постное мясо, такое как курица, индейка, рыба и морепродукты с низким содержанием жира, уменьшает симптомы кислотного рефлюкса. Однако, в этом случае важно отдавать предпочтение более здоровым способам приготовления, без добавления масла и жира. Попробуйте готовить на гриле, жарить без масла, запекать или варить.
- Яичные белки
В отличие от желтков, яичные белки могут помочь справиться с изжогой. Желтки же за счет высокого содержания жира могут ухудшить симптомы.
- Здоровые жиры
Вам могло показаться, что при изжоге не рекомендованы все жирные продукты. Однако, источники полезных жиров включая авокадо, грецкие орехи, льняное семя, оливковое масло, кунжутное масло и подсолнечное масло не окажут негативного воздействия на рефлюкс. Сократите потребление насыщенных жиров и транс-жиров и замените их более полезными ненасыщенными жирами.
Найдите индивидуальные причины
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Изжога является распространенным симптомом кислотного рефлюкса. Вы можете почувствовать жжение в желудке или в груди после полноценного приема пищи или определенных продуктов.
Другие симптомы:
- сухой кашель
- больное горло
- вспучивание
- отрыжка или икота
- трудность глотания
- комок в горле
Многие люди с рефлюксом обнаруживают, что определенные продукты становятся причиной вышеуказанных симптомов. Чтобы определить эти триггеры, ведите дневник питания и отслеживайте какие, когда продукты вы едите и какие симптомы возникают после.
Общие триггерные продукты для людей с рефлюксом
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Хоть врачи спорят, какие продукты на самом деле вызывают симптомы рефлюкса, определенная тенденция все же была замечена. Чтобы контролировать симптомы, вы можете начать с исключения следующих продуктов из своего рациона.
- Жирная пища
Жареная и жирная пища может ослабить пищеводный сфинктер, позволяя большему количеству желудочной кислоты вернуться в пищевод. Эти продукты также задерживают опорожнение желудка. Исключите: картофель фри, жирные молочные продукты, такие как сливочное масло, цельное молоко, обычный сыр и сметану, жирные или жареные кусочки говядины, свинины или баранины, бекон, ветчина и сало, десерты или закуски, такие как мороженое и картофельные чипсы, сливочные соусы, подливки и сливочные заправки для салатов
- Помидоры и цитрусовые
Фрукты и овощи важны для здорового питания. Но некоторые фрукты могут вызвать или усугубить симптомы рефлюкса, особенно очень кислые. Если у вас частый кислотный рефлюкс, вам следует сократить или исключить потребление цитрусовых, помидоров и томатного соуса.
- Шоколад
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Шоколад содержит ингредиент, который называется метилксантин. Это вещество может расслабить гладкую мускулатуру пищевода и увеличить рефлюкс.
- Чеснок, лук и острая пища
Пряные и острые продукты, такие как лук и чеснок, вызывают у многих людей симптомы изжоги.
- Кофеин
Люди с кислотным рефлюксом могут заметить, что их симптомы усиливаются после утреннего кофе. Это потому, что кофеин является известным спусковым механизмом кислотного рефлюкса.
Внесение изменений в образ жизни:
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Помимо контроля симптомов рефлюкса с помощью диеты и питания, вы можете управлять симптомами с помощью изменений образа жизни.
- Поддерживайте здоровый вес.
- Избегайте алкоголя.
- Бросьте курить.
- Не переедайте и ешьте медленно.
- Оставайтесь в вертикальном положении не менее двух часов после еды.
- Избегайте тесной одежды.
- Не ешьте за три-четыре часа перед сном.
- Поднимите изголовье кровати или выберете подушку побольше, чтобы уменьшить симптомы рефлюкса во время сна.
Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина
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