Постоянно прикусываете щеку: почему возникает такая привычка
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Многие прикусывает щеку и считают, что это лишь дурная привычка. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, почему возникает такая привычка и что делать.
Постоянно прикусываете щеку. Неправильный прикус, который приводит к травме слизистой.
Курите. Во всех случаях у вас может встречаться такая проблема, как лейкоплакия, отметила стоматолог.
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Лейкоплакия - это заболевание слизистой оболочки полости рта, при котором образуются белые утолщения на деснах, внутренней поверхности щек, на дне рта и иногда на языке при действии постоянного раздражающего фактора. Эти новообразования удалить нелегко.
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Лейкоплакия встречается примерно у 40% пациентов и может выглядеть по-разному.
- Белые или сероватые очаги, которые невозможно удалить;
- Шероховатые или ороговевшие участки слизистой оболочки рта;
- Утолщения или уплотнения на слизистой оболочке рта;
- Красные бляшки (эритроплакия) с высокой вероятностью злокачественной трансформации;
- “Волосатая лейкоплакия“ - встречается у тех людей, чья иммунная система ослаблена лекарствами или болезнями, особенно ВИЧ/СПИДом.⠀
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Изменённые участки слизистой безболезненны, но оставлять их без внимания не стоит. Причина развития лейкоплакии окончательно не установлена. Основными провоцирующими и отягощающими факторами являются:
- Курение;
- Крепкий алкоголь;
- Хронические травмы слизистой (кусание щек, зажимы при неправильном прикусе, сколы на зубах);
- Вирус папилломы человека;
- Гальванизм;
- Прием грубой или острой, горячей пищи;
- Заболевания ЖКТ;
- Длительный прием некоторых медикаментов;
- Недостаток витамина A или железа.
- Патологии эндокринной системы (гормональные сбои, диабет);
- Наследственный фактор.⠀
Лечение:
- В первую очередь устранить причину - избавиться от привычки кусать слизистую, лечим зубы, исправить прикус и т.д.
- Регулярно следить за полостью рта и гигиеной, температурой питья и едой (без горячей и пряной пищи).
- При необходимости - консультация психолога (стрессы).
- Не заниматься самолечением
- Обрабатывать пораженную область кератопластическими средствами для ускорения заживления поврежденных участков слизистой (Солкосерил дентальный, облепиховое масло, Аевит, витамин А).
- Если нужно, то проводить полную санацию полости рта, устранять все раздражающие слизистую факторы.
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