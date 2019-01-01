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Постоянно прикусываете щеку: почему возникает такая привычка

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Проблема травмирования внутренней поверхности щек не такая уж редкая.
Постоянно прикусываете щеку: почему возникает такая привычка
Постоянно прикусываете щеку: почему возникает такая привычка
Depositphotos.com

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Многие прикусывает щеку и считают, что это лишь дурная привычка. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, почему возникает такая привычка и что делать.

Постоянно прикусываете щеку. Неправильный прикус, который приводит к травме слизистой.
Курите. Во всех случаях у вас может встречаться такая проблема, как лейкоплакия, отметила стоматолог.

Лейкоплакия - это заболевание слизистой оболочки полости рта, при котором образуются белые утолщения на деснах, внутренней поверхности щек, на дне рта и иногда на языке при действии постоянного раздражающего фактора. Эти новообразования удалить нелегко.

Лейкоплакия встречается примерно у 40% пациентов и может выглядеть по-разному.

  • Белые или сероватые очаги, которые невозможно удалить;
  • Шероховатые или ороговевшие участки слизистой оболочки рта;
  • Утолщения или уплотнения на слизистой оболочке рта;
  • Красные бляшки (эритроплакия) с высокой вероятностью злокачественной трансформации;
  • “Волосатая лейкоплакия“ - встречается у тех людей, чья иммунная система ослаблена лекарствами или болезнями, особенно ВИЧ/СПИДом.⠀

Постоянно прикусываете щеку: почему возникает такая привычка
Постоянно прикусываете щеку: почему возникает такая привычка
Depositphotos.com

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Изменённые участки слизистой безболезненны, но оставлять их без внимания не стоит. Причина развития лейкоплакии окончательно не установлена. Основными провоцирующими и отягощающими факторами являются:

  • Курение;
  • Крепкий алкоголь;
  • Хронические травмы слизистой (кусание щек, зажимы при неправильном прикусе, сколы на зубах);
  • Вирус папилломы человека;
  • Гальванизм;
  • Прием грубой или острой, горячей пищи;
  • Заболевания ЖКТ;
  • Длительный прием некоторых медикаментов;
  • Недостаток витамина A или железа.
  • Патологии эндокринной системы (гормональные сбои, диабет);
  • Наследственный фактор.⠀

Лечение:

  • В первую очередь устранить причину - избавиться от привычки кусать слизистую, лечим зубы, исправить прикус и т.д.
  • Регулярно следить за полостью рта и гигиеной, температурой питья и едой (без горячей и пряной пищи).
  • При необходимости - консультация психолога (стрессы).
  • Не заниматься самолечением
  • Обрабатывать пораженную область кератопластическими средствами для ускорения заживления поврежденных участков слизистой (Солкосерил дентальный, облепиховое масло, Аевит, витамин А).
  • Если нужно, то проводить полную санацию полости рта, устранять все раздражающие слизистую факторы.

Ранее мы писали, почему организму нужен лецетин. 

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Теги: стоматолог, привычки, здоровье
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