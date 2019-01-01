Проблема травмирования внутренней поверхности щек не такая уж редкая.

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Многие прикусывает щеку и считают, что это лишь дурная привычка. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, почему возникает такая привычка и что делать.



Постоянно прикусываете щеку. Неправильный прикус, который приводит к травме слизистой.

Курите. Во всех случаях у вас может встречаться такая проблема, как лейкоплакия, отметила стоматолог.

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Лейкоплакия - это заболевание слизистой оболочки полости рта, при котором образуются белые утолщения на деснах, внутренней поверхности щек, на дне рта и иногда на языке при действии постоянного раздражающего фактора. Эти новообразования удалить нелегко.

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Лейкоплакия встречается примерно у 40% пациентов и может выглядеть по-разному.

Белые или сероватые очаги, которые невозможно удалить;

Шероховатые или ороговевшие участки слизистой оболочки рта;

Утолщения или уплотнения на слизистой оболочке рта;

Красные бляшки (эритроплакия) с высокой вероятностью злокачественной трансформации;

“Волосатая лейкоплакия“ - встречается у тех людей, чья иммунная система ослаблена лекарствами или болезнями, особенно ВИЧ/СПИДом.⠀

Постоянно прикусываете щеку: почему возникает такая привычка Depositphotos.com

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Изменённые участки слизистой безболезненны, но оставлять их без внимания не стоит. Причина развития лейкоплакии окончательно не установлена. Основными провоцирующими и отягощающими факторами являются:

Курение;

Крепкий алкоголь;

Хронические травмы слизистой (кусание щек, зажимы при неправильном прикусе, сколы на зубах);

Вирус папилломы человека;

Гальванизм;

Прием грубой или острой, горячей пищи;

Заболевания ЖКТ;

Длительный прием некоторых медикаментов;

Недостаток витамина A или железа.

Патологии эндокринной системы (гормональные сбои, диабет);

Наследственный фактор.⠀

Лечение:

В первую очередь устранить причину - избавиться от привычки кусать слизистую, лечим зубы, исправить прикус и т.д.

Регулярно следить за полостью рта и гигиеной, температурой питья и едой (без горячей и пряной пищи).

При необходимости - консультация психолога (стрессы).

Не заниматься самолечением

Обрабатывать пораженную область кератопластическими средствами для ускорения заживления поврежденных участков слизистой (Солкосерил дентальный, облепиховое масло, Аевит, витамин А).

Если нужно, то проводить полную санацию полости рта, устранять все раздражающие слизистую факторы.

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