Партнерские роды: за и против
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Все более распространенной в Украине становится практика партнерских родов. Уляна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев и в этот раз на своей страничке в Facebook она рассказала, что следует знать о партнерских родах.
Супрун отметила что партнеры на родах могут выполнять важную роль - напоминать, как дышать во время схваток, давать эмоциональную поддержку, делать массаж, помогать коммуницировать с медиками. Они также могут быть “адвокатом“ роженицы, и не допускать медицинского произвола.
Партнерские роды существуют не для того, чтобы “привязать к себе мужчину“ или “заставить его увидеть всю боль“. В 1985 году ВОЗ сделала заявление, что присутствие во время схваток и родов кого-то из близких людей существенно способствует хорошему самочувствию роженицы.
Этот тезис был озвучен и закреплена на главных медицинских конференциях позже. Сейчас подавляющее большинство родов, например, в странах Европы являются партнерскими, а в Украине такой подход приобретает все больший масштаб.
Когда партнерские роды на пользу:
- Партнерские роды проходят лучше. Результаты исследований показывают, в случае предоставления женщине непрерывной поддержки со стороны доверенного лица, роды действительно протекают лучше, больший процент естественных родов без использования вспомогательного оборудования или стимуляции.
- Дети, рожденные во время партнерских родов, имеют более высокий средний балл по шкале Апгар (шкала оценки жизнеспособности новорожденных). О пребывании в отделении интенсивной помощи или грудного вскармливания разницы выявлено не было.
- Во время родов партнеры могут быть наблюдателями, или активными участниками родов, которые говорят роженицы, как дышать, делают массаж, оказывают помощь и поддержку. Исследования показали, что женщины испытывают меньшую боль, если близкий человек в это время держит их за руку.
Возможны последствия партнерских родов:
- Сложности в сексуальной жизни и отношениях
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Очень распространенный страх и женщин и мужчин, это возможные будущие проблемы с сексом в паре после партнерских родов. Мол, женщине не нравится, чтобы ее видели в таком “ничтожному“ виде, и у мужчин “разрушается обольстительный образ партнерши“. К сожалению, одного ответа нет. Прежде всего, отделяйте ухудшение сексуальной жизни после рождения ребенка как таковое, и партнерские роды.Сексуальная жизнь временно ухудшается по ряду причин: нехватка сна, свободного времени, неприятие своего тела после родов, комментарии о женском теле партнера, высокий уровень пролактина и слабое физиологическое возбуждение женщины как следствие, падение уровня тестостерона и окситоцина у мужчины.
- У мужчины может появится депрессия
Те мужчины, которые испытывали дискомфорт из-за беременности партнерши, плохо перенесли роды и впоследствии могут находиться в подавленном состоянии. Акушеры и специалисты отмечают, что часть проблем в отношениях связаны с тем, что мужчины не способны справиться со стрессом партнерских родов.
- Не все могут понять этот новый опыт
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Во время родов мужчины испытывают дискомфорт, если не знают, чем помочь. Страхи мужчин на родах связанные с болью партнерши, переживанием за ход родов, видом крови, продолжительностью схваток. Особенно плохо мужчины переносят травматические роды, когда есть угроза жизни роженицы и младенца, а врачи их игнорируют.
Перед тем как решиться на партнерские роды, мужчине нужно ответить на следующее вопросы:
- Есть ли для вас женщина исключительно объектом сексуального удовлетворения?
- Осознаете ли вы неизбежность и естественность ряда физиологических явлений?
- Чувствуете ли вы сейчас тревожность или переживаете депрессивное расстройство?
- Как вы думаете, можете ли вы развить ПТСР?
- Умеете ли вы преодолевать стресс иначе, чем предотвращением и дистанцированием?
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