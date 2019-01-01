Споры о необходимости присутствия отца при рождении ребенка продолжаются длительное время.

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Все более распространенной в Украине становится практика партнерских родов. Уляна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев и в этот раз на своей страничке в Facebook она рассказала, что следует знать о партнерских родах.

Супрун отметила что партнеры на родах могут выполнять важную роль - напоминать, как дышать во время схваток, давать эмоциональную поддержку, делать массаж, помогать коммуницировать с медиками. Они также могут быть “адвокатом“ роженицы, и не допускать медицинского произвола.

Партнерские роды существуют не для того, чтобы “привязать к себе мужчину“ или “заставить его увидеть всю боль“. В 1985 году ВОЗ сделала заявление, что присутствие во время схваток и родов кого-то из близких людей существенно способствует хорошему самочувствию роженицы.

Этот тезис был озвучен и закреплена на главных медицинских конференциях позже. Сейчас подавляющее большинство родов, например, в странах Европы являются партнерскими, а в Украине такой подход приобретает все больший масштаб.



Партнерские роды: за и против Depositphotos.com

Когда партнерские роды на пользу:

Партнерские роды проходят лучше. Результаты исследований показывают, в случае предоставления женщине непрерывной поддержки со стороны доверенного лица, роды действительно протекают лучше, больший процент естественных родов без использования вспомогательного оборудования или стимуляции.

Дети, рожденные во время партнерских родов, имеют более высокий средний балл по шкале Апгар (шкала оценки жизнеспособности новорожденных). О пребывании в отделении интенсивной помощи или грудного вскармливания разницы выявлено не было.

Во время родов партнеры могут быть наблюдателями, или активными участниками родов, которые говорят роженицы, как дышать, делают массаж, оказывают помощь и поддержку. Исследования показали, что женщины испытывают меньшую боль, если близкий человек в это время держит их за руку.



Возможны последствия партнерских родов:

Сложности в сексуальной жизни и отношениях

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Очень распространенный страх и женщин и мужчин, это возможные будущие проблемы с сексом в паре после партнерских родов. Мол, женщине не нравится, чтобы ее видели в таком “ничтожному“ виде, и у мужчин “разрушается обольстительный образ партнерши“. К сожалению, одного ответа нет. Прежде всего, отделяйте ухудшение сексуальной жизни после рождения ребенка как таковое, и партнерские роды.Сексуальная жизнь временно ухудшается по ряду причин: нехватка сна, свободного времени, неприятие своего тела после родов, комментарии о женском теле партнера, высокий уровень пролактина и слабое физиологическое возбуждение женщины как следствие, падение уровня тестостерона и окситоцина у мужчины.



Партнерские роды: за и против Depositphotos.com

У мужчины может появится депрессия

Те мужчины, которые испытывали дискомфорт из-за беременности партнерши, плохо перенесли роды и впоследствии могут находиться в подавленном состоянии. Акушеры и специалисты отмечают, что часть проблем в отношениях связаны с тем, что мужчины не способны справиться со стрессом партнерских родов.

Не все могут понять этот новый опыт

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Во время родов мужчины испытывают дискомфорт, если не знают, чем помочь. Страхи мужчин на родах связанные с болью партнерши, переживанием за ход родов, видом крови, продолжительностью схваток. Особенно плохо мужчины переносят травматические роды, когда есть угроза жизни роженицы и младенца, а врачи их игнорируют.

Перед тем как решиться на партнерские роды, мужчине нужно ответить на следующее вопросы:

Есть ли для вас женщина исключительно объектом сексуального удовлетворения?

Осознаете ли вы неизбежность и естественность ряда физиологических явлений?

Чувствуете ли вы сейчас тревожность или переживаете депрессивное расстройство?

Как вы думаете, можете ли вы развить ПТСР?

Умеете ли вы преодолевать стресс иначе, чем предотвращением и дистанцированием?

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