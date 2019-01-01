Что следует знать о мигрени
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Больше половины страдающих от мигрени считают, что это просто сильная головная боль. И продолжают страдать. Ivona расскажет, что следует знать о мигрени.
Для того чтобы состояние было диагностировано как мигрень:
- не менее 5 приступов
- головные боли, которые длятся от 4 до 72 часов.
Тип головной боли:
- одностороннее расположение
- прерывистые боли
- сильная или умеренная интенсивность боли
Во время мигрени возникает один из этих симптомов:
- тошнота и / или рвота
- светобоязнь или фонофобия.
Каковы факторы риска для мигрени?
Исследователи определили несколько ключевых факторов риска развития мигрени:
- Наследственность
Фонд исследований мигрени в Нью-Йорке сообщает, что примерно 90 процентов страдающих мигренью имеют семейную историю этого заболевания.
- Пол
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В детстве мигрень обычно поражает мальчиков больше, чем девочек, но эта тенденция меняется в подростковом возрасте. С возрастом женщины чаще, чем мужчины, испытывают мигрень. Не последнюю роль играют гормональные изменения.
Что нужно знать о мигрени:
Триггеры
Триггеры могут варьироваться от человека к человеку, поэтому нет определенного списка того, что следует избегать. Тем не менее, общие триггеры могут включать в себя:
- Пища, содержащая аминокислоту тирамин, может быть причиной мигрени (например, выдержанный сыр, копченая рыба, куриная печень, инжир, некоторые бобы и красное вино). Исследования также показали, что аспартам (искусственный подсластитель) и глутамат натрия ( могут провоцировать головные боли.
- Алкоголь и напитки с высоким содержанием кофеина также определены как потенциальные триггеры.
- Громкие шумы и сильные запахи (от духов, чистящих средств или пассивного курения) связаны с началом мигрени.
- Оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки) и вазодилататоры, такие как нитроглицерин, связаны с мигренью. Злоупотребление лекарствами также может иногда вызывать головную боль.
Профилактика
Отслеживание триггеров - это самый простой способ предотвратить мигрень. Рекомендуется вести трехмесячный дневник мигрени, чтобы увидеть, есть ли какие-либо триггеры
Если мигрени часты, специалисты могут попробовать профилактические лекарства или методы лечения.
Лечение мигрени
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Для любого, кто не нашел способа предотвратить мигрень, важно доступное лечение. Лекарство работает лучше всего, когда принимается в начале приступа. Это означает наличие болеутоляющих средств или лекарств от мигрени, таких как триптаны. Триптаны - это препараты, которые имитируют действие серотонина, стабилизирующего настроение нейромедиатора. Они блокируют болевые рецепторы и могут использоваться, если обезболивающие неэффективны.
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