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Что следует знать о мигрени

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Мигрень — распространенная проблема здравоохранения во всем мире.
Что следует знать о мигрени
Что следует знать о мигрени
Depositphotos.com

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Больше половины страдающих от мигрени считают, что это просто сильная головная боль. И продолжают страдать. Ivona расскажет, что следует знать о мигрени. 

Для того чтобы состояние было диагностировано как мигрень:

  • не менее 5 приступов
  • головные боли, которые длятся от 4 до 72 часов.

Тип головной боли:

  • одностороннее расположение
  • прерывистые боли
  • сильная или умеренная интенсивность боли

Во время мигрени возникает один из этих симптомов:

  • тошнота и / или рвота
  • светобоязнь или фонофобия.

Что следует знать о мигрени
Что следует знать о мигрени
Depositphotos.com

Каковы факторы риска для мигрени?

Исследователи определили несколько ключевых факторов риска развития мигрени:

  • Наследственность

Фонд исследований мигрени в Нью-Йорке сообщает, что примерно 90 процентов страдающих мигренью имеют семейную историю этого заболевания.

  • Пол

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В детстве мигрень обычно поражает мальчиков больше, чем девочек, но эта тенденция меняется в подростковом возрасте. С возрастом женщины чаще, чем мужчины, испытывают мигрень. Не последнюю роль играют гормональные изменения.

Что следует знать о мигрени
Что следует знать о мигрени
Depositphotos.com

Что нужно знать о мигрени:

Триггеры

Триггеры могут варьироваться от человека к человеку, поэтому нет определенного списка того, что следует избегать. Тем не менее, общие триггеры могут включать в себя:

  • Пища, содержащая аминокислоту тирамин,  может быть причиной мигрени (например, выдержанный сыр, копченая рыба, куриная печень, инжир, некоторые бобы и красное вино). Исследования также показали, что аспартам (искусственный подсластитель) и глутамат натрия ( могут провоцировать головные боли.
  • Алкоголь и напитки с высоким содержанием кофеина  также определены как потенциальные триггеры.
  • Громкие шумы и сильные запахи (от духов, чистящих средств или пассивного курения) связаны с началом мигрени.
  • Оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки) и вазодилататоры, такие как нитроглицерин, связаны с мигренью. Злоупотребление лекарствами также может иногда вызывать головную боль.

Профилактика

Отслеживание триггеров - это самый простой способ предотвратить мигрень. Рекомендуется вести трехмесячный дневник мигрени, чтобы увидеть, есть ли какие-либо триггеры

Если мигрени часты, специалисты могут попробовать профилактические лекарства или методы лечения.

Что следует знать о мигрени
Что следует знать о мигрени
Depositphotos.com

Лечение мигрени

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Для любого, кто не нашел способа предотвратить мигрень, важно доступное лечение. Лекарство работает лучше всего, когда принимается в начале приступа. Это означает наличие болеутоляющих средств или лекарств от мигрени, таких как триптаны. Триптаны - это препараты, которые имитируют действие серотонина, стабилизирующего настроение нейромедиатора. Они блокируют болевые рецепторы и могут использоваться, если обезболивающие неэффективны.

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Теги: мигрень, сильная мигрень, головная боль
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