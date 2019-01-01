Узнайте, что может быть причиной.

Читай также: Болезни из-за которых возникает бессонница

Боль и дискомфорт в руках женщины ощущают очень часто: онемение по вечерам и ночью, слабость, нечувствительность, отёки. Ivona расскажет, почему возникает боль в запястьях.

Некорректная техника выполнения упражнений

Тренер Александра Кобзий отмечает, что одна из распространенных ошибок — переносить весь вес на запястья при выполнении планки на прямых руках. Это перегружает связки, сухожилия, суставы и может привести к травмам: например, к разрывам связок или к синдрому запястного канала: состоянию, при котором ухудшается чувствительность и моторика пальцев из-за сдавленного срединного нерва. На самом деле, вес нужно распределять между ладонями, пальцами и запястьями. Плюс – включать в работу плечевой пояс и мышцы кора, а кроме того, следить за тем, чтобы шея и поясница не провисали.

Ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит является аутоиммунным заболеванием. Оно включает воспаление нескольких суставов. Сначала поражается синовиальная оболочка, но вскоре воспаление распространяется на кости, хрящи и связки.



Почему болят запястья Depositphotos.com

Подагра

Подагра возникает, когда организм вырабатывает слишком много мочевой кислоты. Стоит отметить, что мочевая кислота также может быть получена из продуктов питания и напитков, включая красное мясо и пиво. Подагра чаще встречается в коленях, лодыжках и пальцах ног, но также может поражать запястья

Ганглиозная киста

Читай также: Привычки, которые вредят интимному здоровью

Киста Ганглия представляет собой доброкачественную опухоль, которая растет на запястьях. Часто она давит на нерв, что может вызвать боль, а иногда и покалывание. Удаление кисты может помочь облегчить проблему.

Кистевой туннельный синдром

Начинаются покалывания, в ночное время вы можете почувствовать, что немеют пальцы. Кроме того появляется слабость в руках, ухудшается мелкая моторика. Кистевой туннельный синдром часто возникает у тех, кто много работает за компьютером и у кого в работе идет большая нагрузка на запястья, например, стоматологи, парикмахеры.



Почему болят запястья Depositphotos.com

Что делать при появлении болей в запястьях?

необходимо получить консультацию врача, если боли регулярны;

правильно обустроить свое рабочее место, если заболевание связано с работой;

обязательно и по несколько раз в день выполнять гимнастику для кистей и пальцев (сжимать и разжимать кисть, вращать кисти в запястьях, мягко растягивать наружную и внутреннюю стороны запястья, работать с кистевым эспандером или небольшим мячиком.

Ранее мы писали, какие витамины необходимы офисным сотрудникам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.