Педиатр рассказал о профилактических мерах, которые актуальны для всех.

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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram напомнил простые правила, которые помогут укрепить иммунитет.

12 вещей, которые сохраняют здоровье:

Правильное питание

Ежедневная физическая активность

Вакцинация,

“Нет“ табаку

Минимизировать употребление алкоголя

Следить за психологическим состоянием

Соблюдать правила гигиены

Безопасный секс

Регулярно проверять здоровье

Соблюдать ПДД

Обезопасить активный отдых

По возможности крутить грудью

Доктор Комаровский назвал 12 вещей, которые сохраняют здоровье instagram.com/doctor_komarovskiy/

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