Доктор Комаровский назвал 12 вещей, которые сохраняют здоровье
Педиатр рассказал о профилактических мерах, которые актуальны для всех.
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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram напомнил простые правила, которые помогут укрепить иммунитет.
12 вещей, которые сохраняют здоровье:
- Правильное питание
- Ежедневная физическая активность
- Вакцинация,
- “Нет“ табаку
- Минимизировать употребление алкоголя
- Следить за психологическим состоянием
- Соблюдать правила гигиены
- Безопасный секс
- Регулярно проверять здоровье
- Соблюдать ПДД
- Обезопасить активный отдых
- По возможности крутить грудью
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