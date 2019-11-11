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Доктор Комаровский назвал 12 вещей, которые сохраняют здоровье

Комментариев: 3
Педиатр рассказал о профилактических мерах, которые актуальны для всех.
Доктор Комаровский назвал 12 вещей, которые сохраняют здоровье
Доктор Комаровский назвал 12 вещей, которые сохраняют здоровье
pinterest.com

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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram напомнил простые правила, которые помогут укрепить иммунитет. 

12 вещей, которые сохраняют здоровье:

  • Правильное питание
  • Ежедневная физическая активность
  • Вакцинация, 
  • “Нет“ табаку
  • Минимизировать употребление алкоголя
  • Следить за психологическим состоянием
  • Соблюдать правила гигиены
  • Безопасный секс
  • Регулярно проверять здоровье
  • Соблюдать ПДД
  • Обезопасить активный отдых
  • По возможности крутить грудью

Доктор Комаровский назвал 12 вещей, которые сохраняют здоровье
Доктор Комаровский назвал 12 вещей, которые сохраняют здоровье
instagram.com/doctor_komarovskiy/

Ранее мы писали, что следует знать об инсульте. 

 

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Теги: доктор Комаровский, советы доктора Комаровского, здоровье
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Комментариев (3)
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Sancho-s    11.11.2019, 15:57
Оценка:  0
Sancho-s
Крутить грудью...))))))))))))))))))))00
bacha79    11.11.2019, 15:45
Оценка:  0
bacha79
Крутить грудью, я конечно согласен с этим советом и считаю, что эту процедуру необходимо еще и выкладывать в сеть, чтобы все видели, как это правильно делать, мужчины точно оценят ))
Но ошибку лучше исправьте!
Sancho-s    11.11.2019, 15:58
Оценка:  0
Sancho-s
Это Вас тоже касается)))
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