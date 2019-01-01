Узнайте, что следует добавить в рацион.

Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом Depositphotos.com

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Против целлюлита придумано уже немало мер борьбы, один из которых — особая диета. Ivona расскажет, какие продукты помогут справиться с целлюлитом.

Шафран

Это специя, которая содержит противовоспалительные компоненты, которые препятствуют размножению жировых клеток. Она увеличивает кровообращение между тканями и улучшает мышечный тонус под кожей.



Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом Depositphotos.com

Черника и ежевика

Эти виды ягод характеризуются стимулированием выработки коллагена. Они также богаты антиоксидантами и борются с признаками преждевременного старения.

Темный шоколад

Темный шоколад является мощным источником питательных веществ, таких как магний или железо, которые необходимы для ухода за сердечно-сосудистой системой и улучшают кровоток.

Авокадо

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Авокадо – источник полезных жиров и клетчатки, которые помогают организму сбалансировать уровень глюкозы и выводят образующие токсины.



Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом Depositphotos.com

Вода

Вода способствует естественному процессу детоксикации организма и выводит токсины. Поддержание гидратации клеток кожи очень важно.

Лосось

Употребление в пищу лосося и других жирных рыб, таких как скумбрия, тунец и форель, улучшит состояние кожи. Это связано с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление, наряду с другими ключевыми питательными веществами, такими как витамин D и ниацинамид.

Зеленые листовые овощи

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Зеленые листовые овощи, такие как мангольд, капуста или шпинат богатые магнием, клетчаткой или питательными веществами, лютеин и зеаксантин, которые помогают защищать и увлажнять клетки кожи .

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