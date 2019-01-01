Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом

Комментариев: 0
Узнайте, что следует добавить в рацион.
Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом
Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом
Depositphotos.com

Читай также: Чем полезна хурма

Против целлюлита придумано уже немало мер борьбы, один из которых — особая диета. Ivona расскажет, какие продукты помогут справиться с целлюлитом. 

  • Шафран

Это специя, которая содержит противовоспалительные компоненты, которые препятствуют размножению жировых клеток.  Она увеличивает кровообращение между тканями и улучшает мышечный тонус под кожей.

Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом
Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом
Depositphotos.com

  • Черника и ежевика

Эти виды ягод характеризуются стимулированием выработки коллагена.  Они также богаты антиоксидантами и борются с признаками преждевременного старения.

  • Темный шоколад

Темный шоколад является мощным источником питательных веществ, таких как магний или железо, которые необходимы для ухода за сердечно-сосудистой системой  и улучшают кровоток.

  • Авокадо

Читай также: Как не “заедать“ стресс: совет диетолога

Авокадо – источник  полезных жиров и клетчатки, которые помогают организму сбалансировать уровень глюкозы и выводят образующие токсины.

Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом
Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом
Depositphotos.com

  • Вода

Вода способствует естественному процессу детоксикации организма и выводит токсины. Поддержание гидратации клеток кожи очень важно.

  • Лосось

Употребление в пищу лосося и других жирных рыб, таких как скумбрия, тунец и форель, улучшит состояние  кожи. Это связано с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление, наряду с другими ключевыми питательными веществами, такими как витамин D и ниацинамид.

  • Зеленые листовые овощи

Читай также: Как начать питаться правильно

Зеленые листовые овощи, такие как мангольд, капуста или шпинат богатые магнием, клетчаткой или питательными веществами, лютеин и зеаксантин, которые помогают защищать и увлажнять клетки кожи .

Ранее мы писали, какие витамины необходимы офисным сотрудникам.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: питание, целлюлит, продукты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь