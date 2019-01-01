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Кашель без остановки: как действовать

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Узнайте, как бороться с кашлем.
Кашель без остановки: как действовать
Кашель без остановки: как действовать
Depositphotos.com

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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram  рассказал, что делать если кашель не прекращается.

Что делать при кашле без остановки:

  • Снять туго прилегающую одежду: не пеленать, расстегнуть верхнюю пуговицу, развязать шарф. Следить за тем, чтобы ребенок не находился в горизонтальном положении - приподнять в кровати, взять на руки, посадить.
  • Воздух должен быть максимально свежим, можно открыть окна, двери, выйти во двор, на балкон. 
  • При незначительном насморке использовать сосудосуживающие средства для восстановления дыхания.
  • Даже при незначительном повышении температуры тела использовать жаропонижающие средства. Все время пить мелкими глотками теплые напитки.

Кашель без остановки: как действовать
Кашель без остановки: как действовать
instagram.com/doctor_komarovskiy

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Теги: доктор Комаровский, кашель, советы доктора Комаровскго
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