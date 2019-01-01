Узнайте, как бороться с кашлем.

Кашель без остановки: как действовать Depositphotos.com

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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, что делать если кашель не прекращается.

Что делать при кашле без остановки:

Снять туго прилегающую одежду: не пеленать, расстегнуть верхнюю пуговицу, развязать шарф. Следить за тем, чтобы ребенок не находился в горизонтальном положении - приподнять в кровати, взять на руки, посадить.

Воздух должен быть максимально свежим, можно открыть окна, двери, выйти во двор, на балкон.

При незначительном насморке использовать сосудосуживающие средства для восстановления дыхания.

Даже при незначительном повышении температуры тела использовать жаропонижающие средства. Все время пить мелкими глотками теплые напитки.

Кашель без остановки: как действовать instagram.com/doctor_komarovskiy

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