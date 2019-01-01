Кашель без остановки: как действовать
Узнайте, как бороться с кашлем.
Читай также: Болезни из-за которых возникает бессонница
Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, что делать если кашель не прекращается.
Что делать при кашле без остановки:
- Снять туго прилегающую одежду: не пеленать, расстегнуть верхнюю пуговицу, развязать шарф. Следить за тем, чтобы ребенок не находился в горизонтальном положении - приподнять в кровати, взять на руки, посадить.
- Воздух должен быть максимально свежим, можно открыть окна, двери, выйти во двор, на балкон.
- При незначительном насморке использовать сосудосуживающие средства для восстановления дыхания.
- Даже при незначительном повышении температуры тела использовать жаропонижающие средства. Все время пить мелкими глотками теплые напитки.
Ранее мы писали, почему шиповник не нужно долго настаивать в термосе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил