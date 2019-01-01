Невролог рассказал, что следует знать об инсульте.

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В рамках формата МОЗ Украины “Спроси у доктора“ на вопросы об инсульте отвечал врач-невролог, кандидат медицинских наук, заведующий инсультного центра и член рабочей группы для разработки нормативно-правовых актов по борьбе с инсультом Юрий Фломин.

Что такое инсульт и каковы его основные причины?

Инсульт - это внезапное нарушение кровоснабжения участка головного мозга или спинного мозга человека.

Его вызывают две основные патологии:

блокировка сосуда, соответственно определенный участок не будет получать кислорода

разрыв сосуда, кровь из которой повредит часть мозга, которая имеет контакт с ней

Поэтому мы различаем два типа инсульта: первый называем ишемический, второй - геморрагический инсульт.



Почему инсульт молодеет: рассказывает невролог Depositphotos.com

Сколько людей в Украине болеют инсульты, какой процент смертности от этой болезни?



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Согласно официальной статистике Минздрава Украины, ежегодно в стране происходит до 100 000 инсультов. Данные международных исследований, использующих математическое моделирование, указывают на то, что официальная статистика недооценивает количество инсультов в Украине. На самом деле их 150 000 - 200 000 в год.

Долгое время официальная статистика МОЗ Украины отделяла смертность от инсульта и от цереброваскулярных заболеваний, поэтому звучали показатели 30-35 до 40 тыс., Которые умирают от инсульта и смертность от других цереброваскулярных заболеваний.

В международной практике эти два понятия объединяют и дают общую статистику. Тогда примерно 110 000 - 120 000 человек в год в Украине умирают от инсульта и других цереброваскулярных заболеваниях. Это от 13 до 18% от различных смертей. Поэтому инсульт уже много лет занимает вторую строчку среди самых частых причин смерти.

Исследования показывают, что 75% украинский имеют те или иные нарушения, вызванные инсультом: слабость руки или ноги, нарушение речи, нарушение глотания, нарушения зрения, - с которыми они живут всю оставшуюся жизнь.

Почему инсульт молодеет?

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Меняется понятие “человека старшего возраста“. Раньше сорокалетние считались людьми преклонного возраста. Теперь те, кто считался старым, уже в эту категорию не попадают.

Изменение образа жизни. Курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни - это основные факторы, которые повышают риски инсульта.

Если человек начинает вести такой образ жизни в молодом возрасте, например в 20 лет, то вполне вероятно, что уже через 10 лет у нее случится инсульт.

Однако нельзя говорить, что инсульт - это исключительно болезнь пожилых людей, ведь он возможен даже у младенцев на первом году жизни. Просто с возрастом риск инсульта возрастает.



Почему инсульт молодеет: рассказывает невролог Depositphotos.com

Есть ли симптомы, предупреждают об инсульте?

В медицине не используют понятие “прединсультное состояние“. Существует транзисторная ишемическая атака. Это состояние, при котором внезапно возникают нарушения речи, слабость руки или ноги с одной стороны тела, которые сохраняются в течение 15 мин, а затем исчезают с восстановлением всех функций.

Это преходящее нарушение мозгового круговорота может означать, что человеку грозит тяжелый инсульт. Поэтому после такого состояния следует сразу обращаться к врачу.

Понятие микроинсульт или транзиторная ишемическая атака на сегодня лечится так же как и инсульт.

Как признаки инсульта и как их не спутать с невралгией?

Признаки инсульта:

внезапная слабость руки и ноги на одной половине тела

внезапно появились нарушения речи, человек не может сказать как его зовут

внезапное онемение половины тела

нарушение зрения

Если в течение нескольких минут у человека появились все эти симптомы, нужно немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь.

Ничего общего между инсультом и невралгией нет. Инсульт - это поражение центральной нервной системы, а именно головного или спинного мозга. Невралгия - это поражение отдельного периферического нерва, который идет отдельно.

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При инсульте нарушается работа одной из частей тела, больной начинает плохо говорить. При инсульте редко бывает сильная боль. Проявления невралгии - резкая боль в определенной части тела, без нарушений работы этой части.

Какая первая помощь больному при инсульте?

Вызвать экстренную медицинскую помощь

Положить больного на бок, потому что в некоторых случаях является рвота. Если человек будет лежать на спине, она может захлебнуться

Расстегнуть воротничок, снять галстук

Не оставлять человека без присмотра

Ни в коем случае нельзя давать пить, есть или принимать лекарства через рот. При инсульте часто нарушается глотание, поэтому это может попасть в дыхательные пути больного

Дождаться приезда медиков

Влияет ли питание и образ жизни на возникновение инсультов?

90% всех инсультов спровоцировано неправильным образом жизни. Четверть всех инсультов в Украине обусловлена ​​нездоровым питанием.

Факторы риска:

недостаточная физическая активность.

стрессы

медицинские причины - высокое кровяное давление, сахарный диабет, различные виды сердечных аритмий, в частности, мерцательная аритмия, повышенный уровень холестерина

нездоровая пища.

Почему инсульт молодеет: рассказывает невролог Depositphotos.com

Устранение этой причине позволило бы уменьшить количество инсультов на 50%. Только 20% людей, которые имеют высокое давление, контролируют его. Остальные люди не лечат его.Простые средства для разжижения крови, так называемые антикоагулянты в таблетках, позволяют снизить риск инсульта у пациента с мерцательной аритмией на 70%.

Для человека, который не болел инсультом, нужно обратиться к сосудистому невролога и сделать исследования, позволяющие определить риски и сформулировать перечень проблем. Результаты будут служить указателем для семейного врача, что позволит пациенту избежать такой проблемы.

Если пациент пережил инсульт то к сосудистому невролога нужно обращаться:

Первый год после инсульта - раз в 3 месяца.

Последующие годы - два раза в год.

Какие осложнения могут возникнуть после инсульта?

Ранние осложнения - в течение первых двух недель. Нарушение сознания, рвота, отек мозга, судорожные припадки.

Поздние осложнения - в течение года после инсульта.Постинсультных депрессия, поздние эпилептические припадки, боли в разных местах, мышечная скованность, риск падения.

Через сколько дней после инсульта рекомендуется начинать реабилитацию?

Реабилитация должна быть начата сразу после стабилизации состояния больного. Обычно, мы начинаем на второй-третий день после начала заболевания.

Реабилитацией должны заниматься соответствующие специалисты - физический терапевт, эрготерапевт и логопед.



Почему инсульт молодеет: рассказывает невролог Depositphotos.com

Можно ли провести эффективную реабилитацию в домашних условиях?

Инсульты бывают легкие и тяжелые. В первом случае можно реабилитироваться дома, в другом - только с помощью специалистов.

Также существует программа выписки пациента с поддержкой. Это когда кто-то ухаживает пациента, и с ним дополнительно работают специалисты реабилитационной сферы.

Если человек нуждается в уходе и опеке круглосуточно, то ее следует лечить только стационарно, а после больницы обращаться за помощью в реабилитационные центры.

Какие распространенные мифы об инсульте?

Миф о том, что человека с инсультом нельзя перевозить.

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Более 90% людей с инсультом можно и нужно транспортировать в медицинское учреждение, где им могут предоставить нужную квалифицированную помощь. Без томографии не бывает качественной помощи при инсульте, поэтому нужно найти больницу, где больному могут помочь.

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