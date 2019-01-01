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Продукты, которые нужно добавить в рацион гипертоника

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Эти продукты должны быть в рационе людей, страдающих от повышенного давления.
Продукты, которые нужно добавить в рацион гипертоника
Продукты, которые нужно добавить в рацион гипертоника
pinterest.com

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Согласно статистике, артериальной гипертонией в  Украине страдает больше половины взрослого населения. И одно из важнейших условий профилактики - это правильное питание. Ivona расскажет, какие продукты стоит добавить в рацион.

  • Чеснок

Он помогает очистить кровь и обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом.  В случае гипертонии он действует как вазодилататор капилляров и артерий.

  • Лук

Он имеет схожие свойства с чесноком. Способствует расширению кровеносных сосудов и хорошей циркуляции.

Продукты, которые нужно добавить в рацион гипертоника
Продукты, которые нужно добавить в рацион гипертоника
pinterest.com

  • Корица

Корица помогает контролировать уровень сахара в крови. Высокое содержание глюкозы в крови влияет на работу сердечно-сосудистой системы

  • Сельдерей

Способствует выведению натрия из мочи и помогает уменьшить объем крови в артериях.

  • Груша

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Груша богата водой и практически не содержит жиров. Это один из фруктов, который содержит больше калия и меньше натрия. А также  оказывает мочегонное действие.

Продукты, которые нужно добавить в рацион гипертоника
Продукты, которые нужно добавить в рацион гипертоника
pinterest.com

  • Семена льна

Употребление в пищу этого типа семян снижает уровень как систолического давления, когда сердце сокращается, так и диастолического, когда сердце расслабляется.

  • Свекла

Свекольный сок помогает снизить уровень артериального давления. Этот овощ хорош для систолического кровяного давления, потому что в нем есть нитраты, которые помогают расслабить кровеносные сосуды.

  • Фисташки

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Фисташки являются эффективным способом снижения высокого уровня холестерина, что также приводит к снижению систолического артериального давления.

Ранее мы писали, почему шиповник не нужно долго настаивать в термосе. 

 

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Теги: гипертония, питание
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