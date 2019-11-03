Узнайте, сколько людей заболели за последнюю неделю.

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Регулярно появляется информация о том, что растет количество тех, кто заболел дифтерией. В МОЗ опубликовали по заболеваемости гриппом, ОРВИ, корью и дифтерией за последнюю неделю

ОРВИ и грипп

За прошедшую неделю (28.10-03.11.2019) ОРВИ в Украине заболело 147 499 человек, из них 67,0% дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 385,7 на 100 000 населения, что на 19,1% меньше эпидемического порога по Украине.

Зарегистрировано 6 случаев среди пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случае гриппоподобного заболевания, интенсивный показатель составил 15,9 на 100 000 населения и 27 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 39395 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 90 774 человек.

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Грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Заболеть гриппом может каждый. Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Не занимайтесь самолечением - обращайтесь к врачу.

Лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация.



Данные по заболеваемости гриппом, ОРВИ, корью и дифтерией Depositphotos.com

Корь

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, с 25 по 31 октября 2019 в Украине корью заболело 51 человек: 17 взрослых и 34 детей.

В течение недели больше новых случаев кори зарегистрировано в Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областях.

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Корь - очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговоры больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, будут заражены. Заболевания корью может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспаления мозга (энцефалита) и т.д., а также к инвалидности и смерти.

Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.



Данные по заболеваемости гриппом, ОРВИ, корью и дифтерией Depositphotos.com

Дифтерия

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По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 4 ноября 2019 подтверждено 21 диагноз “дифтерия“. В то же время за предыдущие 9 лет, с 2010 по 2018 год, всего зарегистрировано 56 случаев. Другие случаи дифтерии лабораторно не подтверждены.

Минздрав Украины отмечает, что вакцинация от дифтерии позволяет защитить себя и близких от тяжелых последствий болезни.

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