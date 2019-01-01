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Как удержать вес после похудения

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Узнайте, как сделать так, чтобы после окончания диеты не вернулись потерянные килограммы.
Как удержать вес после похудения
Как удержать вес после похудения
pinterest.com

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Набор веса после похудения – распространенное явление с которым сталкивался каждый второй худеющий. В лучшем случае возвращаются потерянные килограммы, а в худшем к ним прибавляются еще и лишние. Фактически, только около 20% людей, сидящих на диете, которые начинают с избыточного веса, в конечном итоге успешно теряют вес и удерживают его в долгосрочной перспективе. В итоге жизнь превращается в бесконечную череду похудения и набора веса.

  • Основные причины набора веса после похудения

Ограничительные диеты: чрезмерное ограничение калорий может замедлить метаболизм и негативно повлиять на выработку гормонов, регулирующих аппетит, которые являются факторами, способствующими восстановлению веса.

Неправильное мышление. Когда вы считаете, что диета - это быстрое решение, а не долгосрочный путь для улучшения вашего здоровья, у вас больше шансов сдаться и набрать потерянный вес.

Отсутствие устойчивых пищевых привычек. Многие диеты сосредоточены на правилах, а не на изменениях образа жизни. Если вы привыкаете питаться по четкому плану, то после окончания диеты вы, как правило, вернетесь к прежнему образу жизни и вернете сброшенные килограммы.

Как удержать вес после похудения
Как удержать вес после похудения
pinterest.com

  • Как же закрепить результат потери веса и не набрать его снова?

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Вырабатываем пищевые привычки и “учимся есть“. Прежде всего вы должны понимать, что здоровый образ жизни и правильное питание – не спринт, а марафон, который растягивается на всю жизнь. Разберитесь, что такое еда, из чего она состоит и как влияет на ваш организм. Сделайте сбалансированное питание вашей привычкой. Естественно для этого потребуется время, но в конечном итоге вы перестанете находиться в состоянии “диеты“ и начнете питаться правильно по привычке. Такими привычками могут быть: регулярный завтрак, питьевой режим или добавление свежих овощей к каждому приему пищи.

Физические нагрузки. Регулярные физические нагрузки могут способствовать поддержанию веса, помогая сбалансировать полученные и потраченные калории.
Постепенное повышение калорийности. После достижения желаемого веса можно попытаться постепенно добавлять около 200 калорий за счет здоровой пищи с преобладанием белков к ежедневному потреблению в течение одной недели, чтобы увидеть, продолжается ли потеря веса. Если потеря веса продолжается, в ежедневный рацион могут быть добавлены дополнительные калории, пока не будет определен правильный баланс калорий для поддержания желаемого веса. Может потребоваться некоторое время и ведение записей, чтобы определить, как регулирование потребления пищи и уровни физических нагрузок влияют на вес.

Как удержать вес после похудения
Как удержать вес после похудения
Depositphotos.com

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Позволяйте себе “запретные“ продукты. На этапе поддержания веса важно психологически уйти от “состояния диеты“ и пищевых запретов. Позволяйте себе любимые продукты в небольшом количестве. В сочетании с правильным и сбалансированным питанием (80% рациона), эти продукты никак не повлияют на ваш вес, но сделают ваш рацион психологически комфортным.
Больше клетчатки. Обязательно разнообразьте свое питание продуктами, содержащими клетчатку. Клетчатка содержится в растительной пище, такой как овощи, фрукты, цельные зерна, орехи и бобовые. Клетчатка поможет быстрее насытиться, поэтому у вас будет меньше шансов переесть.

Люди, которые едят много клетчатки и регулярно занимаются физической активностью, потребляют меньше калорий и отслеживают свой прогресс - с большей вероятностью преуспеют в длительном поддержании веса.

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Прислушивайтесь к себе. Для поддержания веса очень важно научиться слушать свой организм. Очень часто еда становится спасением от плохого настроения, стресса или скуки. Постарайтесь прислушаться к своим чувствам и понять, что движет вашим аппетитом: голод или психологическое состояние.

Как удержать вес после похудения
Как удержать вес после похудения
depositphotos.com

Контрольные замеры. Очень часто, достигнув заветной цифры на весах, люди перестают отслеживать свои параметры. Все же, в первое время желательно взвешиваться раз в неделю, чтобы понять, как влияет на вас новое питание, и вовремя подкорректировать его.
Регулярный завтрак. Несмотря на то, что наличие завтрака не влияет на снижение веса, а потеря веса зависит от того, что вы едите и от общего баланса калорий в течение дня, одна из теорий заключается в том, что завтраки задают тон на весь оставшийся день. Начните свой день с питательного и сбалансированного завтрака, и скорее всего вам захочется придерживаться здорового рациона весь остаток дня.

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Планируйте заранее. Планируйте свое питание в течение дня, включая закуски. Обязательно вписывайте в список покупок источники белка (мясо, бобовые, яйца, творог), сложные углеводы (крупы) и овощи. При планировании рациона заранее у вас будет меньше соблазнов съесть “вредные“ продукты.

Сбалансированное питание как образ жизни – долгосрочная инвестиция в ваше здоровье, активность и внешний вид. Говорят, что привычка формируется 21 день. Постарайтесь принять этот вызов и научиться получать удовольствия от здоровых и питательных продуктов, тогда вы не только сохраните результат похудения, но и улучшите его.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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Теги: похудение, вес, сохранить вес
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