Как удержать вес после похудения

Узнайте, как сделать так, чтобы после окончания диеты не вернулись потерянные килограммы.

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Набор веса после похудения – распространенное явление с которым сталкивался каждый второй худеющий. В лучшем случае возвращаются потерянные килограммы, а в худшем к ним прибавляются еще и лишние. Фактически, только около 20% людей, сидящих на диете, которые начинают с избыточного веса, в конечном итоге успешно теряют вес и удерживают его в долгосрочной перспективе. В итоге жизнь превращается в бесконечную череду похудения и набора веса.

Основные причины набора веса после похудения

Ограничительные диеты: чрезмерное ограничение калорий может замедлить метаболизм и негативно повлиять на выработку гормонов, регулирующих аппетит, которые являются факторами, способствующими восстановлению веса.

Неправильное мышление. Когда вы считаете, что диета - это быстрое решение, а не долгосрочный путь для улучшения вашего здоровья, у вас больше шансов сдаться и набрать потерянный вес.

Отсутствие устойчивых пищевых привычек. Многие диеты сосредоточены на правилах, а не на изменениях образа жизни. Если вы привыкаете питаться по четкому плану, то после окончания диеты вы, как правило, вернетесь к прежнему образу жизни и вернете сброшенные килограммы.



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Как же закрепить результат потери веса и не набрать его снова?

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Вырабатываем пищевые привычки и “учимся есть“ . Прежде всего вы должны понимать, что здоровый образ жизни и правильное питание – не спринт, а марафон, который растягивается на всю жизнь. Разберитесь, что такое еда, из чего она состоит и как влияет на ваш организм. Сделайте сбалансированное питание вашей привычкой. Естественно для этого потребуется время, но в конечном итоге вы перестанете находиться в состоянии “диеты“ и начнете питаться правильно по привычке. Такими привычками могут быть: регулярный завтрак, питьевой режим или добавление свежих овощей к каждому приему пищи.



Физические нагрузки. Регулярные физические нагрузки могут способствовать поддержанию веса, помогая сбалансировать полученные и потраченные калории.

Постепенное повышение калорийности. После достижения желаемого веса можно попытаться постепенно добавлять около 200 калорий за счет здоровой пищи с преобладанием белков к ежедневному потреблению в течение одной недели, чтобы увидеть, продолжается ли потеря веса. Если потеря веса продолжается, в ежедневный рацион могут быть добавлены дополнительные калории, пока не будет определен правильный баланс калорий для поддержания желаемого веса. Может потребоваться некоторое время и ведение записей, чтобы определить, как регулирование потребления пищи и уровни физических нагрузок влияют на вес.



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Позволяйте себе “запретные“ продукты . На этапе поддержания веса важно психологически уйти от “состояния диеты“ и пищевых запретов. Позволяйте себе любимые продукты в небольшом количестве. В сочетании с правильным и сбалансированным питанием (80% рациона), эти продукты никак не повлияют на ваш вес, но сделают ваш рацион психологически комфортным.

Больше клетчатки. Обязательно разнообразьте свое питание продуктами, содержащими клетчатку. Клетчатка содержится в растительной пище, такой как овощи, фрукты, цельные зерна, орехи и бобовые. Клетчатка поможет быстрее насытиться, поэтому у вас будет меньше шансов переесть.

Люди, которые едят много клетчатки и регулярно занимаются физической активностью, потребляют меньше калорий и отслеживают свой прогресс - с большей вероятностью преуспеют в длительном поддержании веса.

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Прислушивайтесь к себе . Для поддержания веса очень важно научиться слушать свой организм. Очень часто еда становится спасением от плохого настроения, стресса или скуки. Постарайтесь прислушаться к своим чувствам и понять, что движет вашим аппетитом: голод или психологическое состояние.



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Контрольные замеры.

Очень часто, достигнув заветной цифры на весах, люди перестают отслеживать свои параметры. Все же, в первое время желательно взвешиваться раз в неделю, чтобы понять, как влияет на вас новое питание, и вовремя подкорректировать его.Регулярный завтрак. Несмотря на то, что наличие завтрака не влияет на снижение веса, а потеря веса зависит от того, что вы едите и от общего баланса калорий в течение дня, одна из теорий заключается в том, что завтраки задают тон на весь оставшийся день. Начните свой день с питательного и сбалансированного завтрака, и скорее всего вам захочется придерживаться здорового рациона весь остаток дня.

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Планируйте заранее . Планируйте свое питание в течение дня, включая закуски. Обязательно вписывайте в список покупок источники белка (мясо, бобовые, яйца, творог), сложные углеводы (крупы) и овощи. При планировании рациона заранее у вас будет меньше соблазнов съесть “вредные“ продукты.

Сбалансированное питание как образ жизни – долгосрочная инвестиция в ваше здоровье, активность и внешний вид. Говорят, что привычка формируется 21 день. Постарайтесь принять этот вызов и научиться получать удовольствия от здоровых и питательных продуктов, тогда вы не только сохраните результат похудения, но и улучшите его.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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