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Тренировки: как мотивировать себя и правильно начинать худеть

Комментариев: 2
Узнайте, что нужно делать.
Тренировки: как мотивировать себя и правильно начинать худеть
Тренировки: как мотивировать себя и правильно начинать худеть
pinterest

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Результаты исследований среди женщин и мужчин свидетельствуют, что физическая активность продлевает жизнь, снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и толстой кишки, диабета, ожирения, болезней костей и суставов и даже депрессии. Это все возможно при условии, что вы будете тренироваться в течение 30 минут 4-6 раз в неделю. С чего начать, рассказали в МОЗ.

С чего начать:

  • Старайтесь проводить меньше времени сидя и находите возможность больше двигаться и быть активным. Например, выходите на вечернюю прогулку на свежем воздухе вместо просмотра телевизора.
  • Выделите в своем графике конкретное время для физических упражнений, сделайте тренировки частью ежедневной / еженедельной рутины.
  • Начните с того вида физических нагрузок, которые вам приносят удовольствие и больше всего нравятся. Например, кто-то обожает утренние прогулки, тогда как другие люди предпочитают вечерней тренировкой в ​​тренажерном зале после работы.
  • Попробуйте тренироваться с друзьями или членами семьи, ведь они помогут вам с мотивацией и вы будете поощрять друг друга.
  • Начните с простых упражнений и постепенно переходите к более сложным тренировок и интенсивных нагрузок. Например, для многих спортивная ходьба - это оптимальное решение для начала тренировок.
  • Если необходимо, выполняйте ежедневные упражнения в несколько подходов. Например, вы можете разделить 30-минутная тренировка на три 10-минутных или два 15-минутные сеансы. Однако не забывайте, что один подход должен длиться не менее 10 минут.

Тренировки: как мотивировать себя и правильно начинать худеть
Тренировки: как мотивировать себя и правильно начинать худеть
pinterest

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Обратите внимание, что если вы страдаете от хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых болезней, артрита, сахарного диабета или артериальной гипертензии, необходимо проконсультироваться с врачом относительно того, какие именно физические упражнения, которая интенсивность и продолжительность тренировок подходят именно вам.

Самые распространенные отговорки: как преодолеть

Если вы только начинаете тренировки, вы можете столкнуться с определенными препятствиями, которые сначала трудно преодолеть.

  • Мне просто не хватает времени на тренировки

Как преодолеть: Определите временные интервалы в течение дня или недели, которые вы сможете выделить для физических упражнений. Проанализируйте ежедневные дела в течение одной недели и определите минимум три промежутки времени, которые можно посвятить тренировкам и физическим упражнениям.

  • У меня нет друзей или знакомых, с кем тренироваться

Как преодолеть: Ищите новых друзей среди физически активных людей. Вступайте в кружки или клубы, присоединяйтесь к различным спортивным группам.

  • Я так устаю на работе, что не остается сил для тренировок, когда возвращаюсь домой

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Как преодолеть: Спланируйте график тренировок таким образом, чтобы заниматься физическими упражнениями в течение дня или недели именно в то время, когда вы чувствуете прилив энергии и сил.

Тренировки: как мотивировать себя и правильно начинать худеть
Тренировки: как мотивировать себя и правильно начинать худеть
pinterest

  • У меня  столько дел, что я не успеваю тренироваться

Как преодолеть: Планируйте заранее. Сделайте физическую активность регулярной частью вашего ежедневного или недельного графика, выделите время для тренировок в своем календаре.  Придерживайтесь обещания, которую даете сами себе

  • Я думаю, что физические нагрузки могут навредить моему здоровью

Как преодолеть: Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, какие физические нагрузки подходят именно вам и как нужно тренироваться с учетом рекомендаций для людей вашего возраста, уровня физической подготовки, состояния здоровья и т.д.

  • В моем возрасте трудно учиться новому

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Как преодолеть: Выберите виды физических упражнений и нагрузок, не требующие новых знаний или навыков, например, спортивная ходьба, подъем и спуск по лестнице, пробежка и т.д.

  • У меня маленькие дети, поэтому не остается времени для тренировок

Как преодолеть: Договоритесь с няней, другом или членом семьи, чтобы они посидели с детьми, когда вы пойдете на тренировку, или выполняйте упражнения с детьми. Когда дети подрастают, возможны различные варианты совместного активного досуга: езда на велосипеде, прогулки и т.д.

Ранее мы писали, как начать правильно питаться. 

 

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Теги: похудение, моз, здоровый образ жизни
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.11.2019, 17:55
Оценка:  0
гость
Большинство может не стараться и не начинать худеть , всё равно останутся жирными свиньями. Даже если похудеют, то всё равно через время обратно будут свиньями.
navigator2    05.11.2019, 18:31
Оценка:  0
navigator2
Привэт свіня!
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