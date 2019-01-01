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Почему возникает чувствительность зубов

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Узнайте причины чувствительности зубов.
Почему возникает чувствительность зубов
Почему возникает чувствительность зубов
Depositphotos.com

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С чувствительностью зубов сталкивались многие, но мало кто задумывается почему она возникает. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, почему нельзя игнорировать чувствительность зубов. 

Стоматолог уточнила, Повышенная чувствительность зубов называется гиперестезия.
Проявляется резкой болью, буквально “простреливает“ при употреблении кислого, сладкого, холодного, при чистке зубов и даже от вдыхаемого слишком холодного воздуха. Иногда может казаться, что боль накатывает без видимых причин.

Чувствительна не эмаль, а дентин - ткань под эмалью. Чувствительность зубов повышается при чрезмерном истирании эмали, эрозии, клиновидном дефекте. Чем ближе раздражитель к дентину, тем больше вероятность гиперестезии.

Почему возникает чувствительность зубов
Почему возникает чувствительность зубов
Depositphotos.com


Причины:

  • кариес около шейки зуба повышает проницаемость зубной эмали.
  • нарушение целостности зуба (сколы, трещины).
  • увеличение проницаемости эмали после отбеливания, т.к. выводятся макро- и микроэлементы из зубной эмали.
  • травма десны.
  • чистка зубов жесткими щетками, неправильная техника чистки и использования зубной нити.

Общее состояние организма:

  • неврозы;
  • проблемы с эндокринными железами;
  • заболевания ЖКТ;
  • нарушения обмена веществ;
  • возрастные гормональные изменения.

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Важно обратиться к стоматологу и выявить причину появления гиперестезии. Если причина в нарушении целостности тканей зуба (зубов) - откололась пломба, появился кариес, - то лечение сводится к устранению этого нарушения (постановка пломбы, может даже коронки).

Если же к зубам и деснам претензий нет, а речь идет об истинной гиперестезии, то:
Ваше спасение - это аппликации.

  • В кабинете врач проводит фторирование растворами, содержащими фтор и кальций. Однократно или курсом - зависит от препарата.
  • На дом назначаются препараты кальция - это реминерализирующие средства которые вы наносите утром и вечером после чистки зубов.
  • Также доктор может порекомендовать сменить зубную пасту.

Ранее мы писали, почему выпадают зубы у взрослых. 

 

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Теги: чувствительность зубов, стоматолог
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