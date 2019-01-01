Почему возникает чувствительность зубов
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С чувствительностью зубов сталкивались многие, но мало кто задумывается почему она возникает. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, почему нельзя игнорировать чувствительность зубов.
Стоматолог уточнила, Повышенная чувствительность зубов называется гиперестезия.
Проявляется резкой болью, буквально “простреливает“ при употреблении кислого, сладкого, холодного, при чистке зубов и даже от вдыхаемого слишком холодного воздуха. Иногда может казаться, что боль накатывает без видимых причин.
Чувствительна не эмаль, а дентин - ткань под эмалью. Чувствительность зубов повышается при чрезмерном истирании эмали, эрозии, клиновидном дефекте. Чем ближе раздражитель к дентину, тем больше вероятность гиперестезии.
Причины:
- кариес около шейки зуба повышает проницаемость зубной эмали.
- нарушение целостности зуба (сколы, трещины).
- увеличение проницаемости эмали после отбеливания, т.к. выводятся макро- и микроэлементы из зубной эмали.
- травма десны.
- чистка зубов жесткими щетками, неправильная техника чистки и использования зубной нити.
Общее состояние организма:
- неврозы;
- проблемы с эндокринными железами;
- заболевания ЖКТ;
- нарушения обмена веществ;
- возрастные гормональные изменения.
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Важно обратиться к стоматологу и выявить причину появления гиперестезии. Если причина в нарушении целостности тканей зуба (зубов) - откололась пломба, появился кариес, - то лечение сводится к устранению этого нарушения (постановка пломбы, может даже коронки).
Если же к зубам и деснам претензий нет, а речь идет об истинной гиперестезии, то:
Ваше спасение - это аппликации.
- В кабинете врач проводит фторирование растворами, содержащими фтор и кальций. Однократно или курсом - зависит от препарата.
- На дом назначаются препараты кальция - это реминерализирующие средства которые вы наносите утром и вечером после чистки зубов.
- Также доктор может порекомендовать сменить зубную пасту.
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