Узнайте причины чувствительности зубов.

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С чувствительностью зубов сталкивались многие, но мало кто задумывается почему она возникает. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, почему нельзя игнорировать чувствительность зубов.



Стоматолог уточнила, Повышенная чувствительность зубов называется гиперестезия.

Проявляется резкой болью, буквально “простреливает“ при употреблении кислого, сладкого, холодного, при чистке зубов и даже от вдыхаемого слишком холодного воздуха. Иногда может казаться, что боль накатывает без видимых причин.



Чувствительна не эмаль, а дентин - ткань под эмалью. Чувствительность зубов повышается при чрезмерном истирании эмали, эрозии, клиновидном дефекте. Чем ближе раздражитель к дентину, тем больше вероятность гиперестезии.



Почему возникает чувствительность зубов Depositphotos.com

кариес около шейки зуба повышает проницаемость зубной эмали.

нарушение целостности зуба (сколы, трещины).

увеличение проницаемости эмали после отбеливания, т.к. выводятся макро- и микроэлементы из зубной эмали.

травма десны.

чистка зубов жесткими щетками, неправильная техника чистки и использования зубной нити.

Общее состояние организма:

неврозы;

проблемы с эндокринными железами;

заболевания ЖКТ;

нарушения обмена веществ;

возрастные гормональные изменения.

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Важно обратиться к стоматологу и выявить причину появления гиперестезии. Если причина в нарушении целостности тканей зуба (зубов) - откололась пломба, появился кариес, - то лечение сводится к устранению этого нарушения (постановка пломбы, может даже коронки).



Если же к зубам и деснам претензий нет, а речь идет об истинной гиперестезии, то:

Ваше спасение - это аппликации.

В кабинете врач проводит фторирование растворами, содержащими фтор и кальций. Однократно или курсом - зависит от препарата.

На дом назначаются препараты кальция - это реминерализирующие средства которые вы наносите утром и вечером после чистки зубов.

Также доктор может порекомендовать сменить зубную пасту.

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