Чем полезна хурма
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Хурма содержит огромное количество микроэлементов, а также обладает множеством полезных свойств для нашего организма. Ivona расскажет, почему хурму нужно добавить в рацион.
Кому нужно есть хурму:
- у кого высокий уровень холестерина
- беременным
- у кого дефицит А
- у кого анемия
Кому хурму нельзя есть:
- у кого почечная недостаточность
- у кого язва желудка
- диабетикам
Полезные свойства хурмы:
- Противораковые свойства
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Производство свободных радикалов обычно нейтрализуется и устраняется благодаря действию антиоксидантов в организме. Однако недостаток этих антиоксидантов может привести к неконтролируемой цепной реакции, которая является опасной.
Хурма благодаря своему антиоксидантному вкладу с витамином А, витамином С, витамином К, лютеином и зеаксантином защищает от повреждений, вызываемых свободными радикалами. Хурма содержит бетулиновую кислоту, которая сама по себе является антиканцерогенной и может препятствовать росту раковых клеток в организме.
Свободные радикалы не только ответственны за увеличение риска развития рака, но также приводят к преждевременному старению.
- Сохраняет здоровье глаз
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Хурма содержит лютеин, зеаксантин , которые защищают зрение. Многие исследования и современные методы лечения показали, что лютеин и зеаксантин могут быть очень эффективными для поддержания и улучшения зрения. Они воздействуют на сетчатку, задерживая и предотвращая развитие дегенеративных заболеваний. Плоды хурмы содержат питательные вещества, такие как витамин А, витамин С и витамин К, которые известны своими антиоксидантными свойствами. Эти питательные вещества необходимы для защиты глаз от повреждения сетчатки.
- Укрепляет иммунитет
Будучи источником витамина С, фрукты, которые регулярно используются в сбалансированной диете, могут помочь в укреплении иммунитета. Таким образом, он действует как защита от простуды, гриппа, а также различных инфекций легких, в том числе астмы.
- Сохраняет печень здоровой
Хурма богата антиоксидантами, которые удаляют вредные для здоровья свободные радикалы в нашем организме. Она также уменьшает влияние токсичных материалов и предотвращает повреждение клеток.
- Понижает кровяное давление
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Танины, содержащиеся в плодах хурмы, могут помочь снизить уровень артериального давления. Высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на сердце и является одним из основных факторов риска сердечных заболеваний.
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