Хурма по праву считается лечебным и витаминным продуктом.

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Хурма содержит огромное количество микроэлементов, а также обладает множеством полезных свойств для нашего организма. Ivona расскажет, почему хурму нужно добавить в рацион.

Кому нужно есть хурму:

у кого высокий уровень холестерина

беременным

у кого дефицит А

у кого анемия

Кому хурму нельзя есть:

у кого почечная недостаточность

у кого язва желудка

диабетикам

Полезные свойства хурмы:

Противораковые свойства

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Производство свободных радикалов обычно нейтрализуется и устраняется благодаря действию антиоксидантов в организме. Однако недостаток этих антиоксидантов может привести к неконтролируемой цепной реакции, которая является опасной.

Хурма благодаря своему антиоксидантному вкладу с витамином А, витамином С, витамином К, лютеином и зеаксантином защищает от повреждений, вызываемых свободными радикалами. Хурма содержит бетулиновую кислоту, которая сама по себе является антиканцерогенной и может препятствовать росту раковых клеток в организме.

Свободные радикалы не только ответственны за увеличение риска развития рака, но также приводят к преждевременному старению.



Чем полезна хурма Depositphotos.com

Сохраняет здоровье глаз

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Хурма содержит лютеин, зеаксантин , которые защищают зрение. Многие исследования и современные методы лечения показали, что лютеин и зеаксантин могут быть очень эффективными для поддержания и улучшения зрения. Они воздействуют на сетчатку, задерживая и предотвращая развитие дегенеративных заболеваний. Плоды хурмы содержат питательные вещества, такие как витамин А, витамин С и витамин К, которые известны своими антиоксидантными свойствами. Эти питательные вещества необходимы для защиты глаз от повреждения сетчатки.

Укрепляет иммунитет

Будучи источником витамина С, фрукты, которые регулярно используются в сбалансированной диете, могут помочь в укреплении иммунитета. Таким образом, он действует как защита от простуды, гриппа, а также различных инфекций легких, в том числе астмы.



Чем полезна хурма Depositphotos.com

Сохраняет печень здоровой

Хурма богата антиоксидантами, которые удаляют вредные для здоровья свободные радикалы в нашем организме. Она также уменьшает влияние токсичных материалов и предотвращает повреждение клеток.

Понижает кровяное давление

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Танины, содержащиеся в плодах хурмы, могут помочь снизить уровень артериального давления. Высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на сердце и является одним из основных факторов риска сердечных заболеваний.

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