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Чем полезна хурма

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Хурма по праву считается лечебным и витаминным продуктом.
Чем полезна хурма
Чем полезна хурма
Depositphotos.com

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Хурма содержит огромное количество микроэлементов, а также обладает множеством полезных свойств для нашего организма. Ivona расскажет, почему хурму нужно добавить в рацион. 

Кому нужно есть хурму:

  • у кого высокий уровень холестерина
  • беременным
  • у кого дефицит А
  • у кого анемия

Кому хурму нельзя есть: 

  • у кого почечная недостаточность
  • у кого язва желудка
  • диабетикам

Полезные свойства хурмы:

  • Противораковые свойства

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Производство свободных радикалов обычно нейтрализуется и устраняется благодаря действию антиоксидантов в организме. Однако недостаток этих антиоксидантов может привести к неконтролируемой цепной реакции, которая является опасной.

Хурма благодаря своему антиоксидантному вкладу с витамином А, витамином С, витамином К, лютеином и зеаксантином защищает от повреждений, вызываемых свободными радикалами. Хурма содержит бетулиновую кислоту, которая сама по себе является антиканцерогенной и может препятствовать росту раковых клеток в организме.

Свободные радикалы не только ответственны за увеличение риска развития рака, но также приводят к преждевременному старению.

Чем полезна хурма
Чем полезна хурма
Depositphotos.com

  • Сохраняет  здоровье глаз

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Хурма содержит лютеин, зеаксантин , которые защищают зрение. Многие исследования и современные методы лечения показали, что лютеин и зеаксантин могут быть очень эффективными для поддержания и улучшения зрения. Они воздействуют на сетчатку, задерживая и предотвращая развитие дегенеративных заболеваний.  Плоды хурмы содержат питательные вещества, такие как витамин А, витамин С и витамин К, которые известны своими антиоксидантными свойствами. Эти питательные вещества необходимы для защиты глаз от повреждения сетчатки.

  • Укрепляет иммунитет

Будучи источником витамина С, фрукты, которые регулярно используются в сбалансированной диете, могут помочь в укреплении иммунитета. Таким образом, он действует как защита от простуды, гриппа, а также различных инфекций легких, в том числе астмы.

Чем полезна хурма
Чем полезна хурма
Depositphotos.com

  • Сохраняет печень здоровой

Хурма богата антиоксидантами, которые удаляют вредные для здоровья свободные радикалы в нашем организме.  Она также уменьшает влияние токсичных материалов и предотвращает повреждение клеток.

  • Понижает кровяное давление

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Танины, содержащиеся в плодах хурмы, могут помочь снизить уровень артериального давления. Высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на сердце и является одним из основных факторов риска сердечных заболеваний.

Ранее мы писали, как справиться со вздутием. 

 

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Теги: хурма, правильное питание, осенний рацион
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