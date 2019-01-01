Сухоядение: что следует знать

Сухоядением считают одну из строжайших степеней поста.

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В церковном календаре много праздников, святок и постов. Когда наступает пост, то часто можно услышать такое слово как “сухоядение“. Ivona расскажет, что это такое и есть ли противопоказания для здоровья.

Что такое сухоядение:

Сухоядение – это прием пищи без растительного масла, сладостей. Это еда, приготовленная без использования огня. В дни сухоядения в рацион рекомендовано добавлять хлеб, соль, воду, мед, сухофрукты, сырые овощи и фрукты.

В основном сухоядение соблюдают монахи. Но вот в Рождественский сочельник и в пятницу Страстной Седмицы сухоядение придерживаются и миряне.



Что едят в сухоядение?

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Основной запрет по питания касается продуктов животного происхождение. В дни сухоядение можно:

есть овощи и фрукты в натуральном виде;

употреблять в пищу различные сухофрукты (исключение бананы);

ограниченно есть орехи и иногда мед;

включать в рацион любые соления и квашения, приготовленные без использования масла;

есть хлеб, в составе которого нет масла и сахара

пить воду

Сухоядение для здоровья:

Чтобы пост не был большим стрессом для организма, рекомендуется заранее готовиться. Например, постепенно отказываться от мясных продуктов, горячих блюд. Сухоядение категорически запрещено:

детям и подросткам,

беременным женщинам и кормящим матерям

пожилым людям

Тем, у кого заболевания желудочно-кишечного тракта

у кого эндокринные заболевания,

у кого ослабленный иммунитет.

Перед тем как соблюдать сухоядение, следует проконсультироваться с врачом.

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