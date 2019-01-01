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Сухоядение: что следует знать

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Сухоядением считают одну из строжайших степеней поста.
Сухоядение: что следует знать

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В церковном календаре много праздников, святок и постов. Когда наступает пост, то часто можно услышать такое слово как “сухоядение“. Ivona расскажет, что это такое и есть ли противопоказания для здоровья.

Что такое сухоядение:

Сухоядение – это прием пищи без растительного масла, сладостей. Это еда, приготовленная без использования огня. В дни сухоядения в рацион рекомендовано добавлять хлеб, соль, воду, мед, сухофрукты, сырые овощи и фрукты.

В основном сухоядение соблюдают монахи. Но вот в Рождественский сочельник и в пятницу Страстной Седмицы сухоядение придерживаются и миряне.

Что едят в сухоядение?

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Основной запрет по питания касается продуктов животного происхождение. В дни сухоядение можно:
есть овощи и фрукты в натуральном виде;

  • употреблять в пищу различные сухофрукты (исключение бананы);
  • ограниченно есть орехи и иногда мед;
  • включать в рацион любые соления и квашения, приготовленные без использования масла;
  • есть хлеб, в составе которого нет масла и сахара
  • пить воду

Сухоядение для здоровья:

Чтобы пост не был большим стрессом для организма, рекомендуется заранее готовиться. Например, постепенно отказываться от мясных продуктов, горячих блюд.  Сухоядение категорически запрещено:

  • детям и подросткам,
  • беременным женщинам и кормящим матерям
  • пожилым людям
  • Тем, у кого заболевания желудочно-кишечного тракта
  • у кого эндокринные заболевания,
  • у кого ослабленный иммунитет.

Перед тем как соблюдать сухоядение, следует проконсультироваться с врачом.

Ранее мы писали, почему нужно есть орехи. 

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Теги: сухоядение, пост, питание
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