Сухоядение: что следует знать
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В церковном календаре много праздников, святок и постов. Когда наступает пост, то часто можно услышать такое слово как “сухоядение“. Ivona расскажет, что это такое и есть ли противопоказания для здоровья.
Что такое сухоядение:
Сухоядение – это прием пищи без растительного масла, сладостей. Это еда, приготовленная без использования огня. В дни сухоядения в рацион рекомендовано добавлять хлеб, соль, воду, мед, сухофрукты, сырые овощи и фрукты.
В основном сухоядение соблюдают монахи. Но вот в Рождественский сочельник и в пятницу Страстной Седмицы сухоядение придерживаются и миряне.
Что едят в сухоядение?
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Основной запрет по питания касается продуктов животного происхождение. В дни сухоядение можно:
есть овощи и фрукты в натуральном виде;
- употреблять в пищу различные сухофрукты (исключение бананы);
- ограниченно есть орехи и иногда мед;
- включать в рацион любые соления и квашения, приготовленные без использования масла;
- есть хлеб, в составе которого нет масла и сахара
- пить воду
Сухоядение для здоровья:
Чтобы пост не был большим стрессом для организма, рекомендуется заранее готовиться. Например, постепенно отказываться от мясных продуктов, горячих блюд. Сухоядение категорически запрещено:
- детям и подросткам,
- беременным женщинам и кормящим матерям
- пожилым людям
- Тем, у кого заболевания желудочно-кишечного тракта
- у кого эндокринные заболевания,
- у кого ослабленный иммунитет.
Перед тем как соблюдать сухоядение, следует проконсультироваться с врачом.
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