Узнайте, как жителю города оставаться здоровым, счастливым и довольным собой.

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Правильное питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, шум, загрязненный воздух существенно ухудшают здоровье. В МОЗ рассказали, как оставаться здоровым в ритме большого города и наиболее вредит их жителям.

Украина занимает первое место в антирейтинге стран Европы по показателю смертности из-за неправильного питания, которое провоцирует ряд проблем с сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и нервной системой. Сегодня в Украине самый высокий показатель смертности от сердечно-сосудистые заболеваний из всех стран Восточной Европы (349 смертей на 100 000 человек). Фастфуды, много сахара и соли, транс-жиры и несбалансированное питание могут также влиять и на психологическое состояние человека.

Европейский Союз в 2014 году даже начал проект, который исследует связь между едой и депрессией.



Как сохранить здоровье в большом городе: рекомендации МОЗ Depositphotos.com

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Когда ты живешь в мегаполисе, депрессию легко спутать с синдромом хронической усталости. Упадок сил, рассеянность, отсутствие интереса к работе, а также сон, после которого человек не чувствует бодрости - это признаки синдрома хронической усталости. Чтобы предотвратить это нужно сбалансировать рабочее время и отдых.

Индустриализация и рост количества транспорта портит воздух не только выбросами, но и увеличением уровня шума. Шумовое загрязнение - это волновое физическое загрязнение среды. К примеру, уровень шума в метро при проезде поезда - около 100 дБ.

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30-80 дБ не наносят вреда человеку, зато постоянное превышение норм - негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Постоянный шум может снизить уровень концентрации, вызвать раздражительность, нарушение сна и ухудшить работоспособность. При тяжелом течении возможна даже потеря слуха. От последствий шумового загрязнения можно уберечься, если заботиться о звукоизоляции вашего дома. Проверить уровень шума самостоятельно можно с помощью шумомера или специального приложения на телефон.

Как быть здоровым в городе

спите достаточно: детям в возрасте от 6-12 лет рекомендуется спать от 9 до 12:00 в сутки подросткам (13-18 лет) - 8-10 часов; взрослым (18-60 лет) - 7:00;

правильно питайтесь.

отдыхайте: находите время на полноценный отдых без соцсетей и интернета;

откажитесь от вредных привычек - не курите, не злоупотребляйте алкоголем;

будьте физически активными:

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