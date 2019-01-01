Узнайте, как справиться со стрессом.

Как не "заедать" стресс: совет диетолога pinterest

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, как бороться со стрессом, чтобы это не отражалось на фигуре.

Диетолог отметила, что в стрессовых состояниях увеличивается выделение гормона кортизола, который повышает аппетит. Именно в такие моменты еда служит своеобразным антистрессом.



Как не "заедать" стресс: совет диетолога pinterest

Найти альтернативный антистресс - это может быть все то, что Вас успокаивает и расслабляет (любимое хобби, теплая ванная, прогулка, успокаивающая музыка, а иногда просто побыть в тишине). Подумайте, что в сложной ситуации дает Вам ресурс и наполняет Вас.

Важно закрепить нейронную связь: стресс –приятные занятия – успокоение. Для этого поможет постоянное напоминание о том, что Вам нужно делать в стрессовых ситуациях.

Соблюдайте режим сна и бодрствования - это поможет Вам быстрее восстановить силы. И да, давно известный факт, что недосып способствует перееданию.

Выразите свои негативные эмоции. Это удобно сделать изложив их на бумагу, написав в виде письма себе или кому-либо другому.

Фус рекомендует помнить, что существует множество альтернативных способов поведения для противостояния стрессу.

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