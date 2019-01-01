Узнайте, что делать.

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Вздутие живота чаще всего является последствием какого-либо процесса. Поэтому важно понять, что стало причиной такого поведения ЖКТ и искать способы решения проблемы

Какие симптомы вздутия живота:

объективное увеличение области живота в размерах;

болезненные спазмы и схваткообразные приступы;

внезапные отрыжки;

тошнота;

неконтролируемое выхождение газов с неприятным запахом;

тяжесть;

частое расстройство стула.

Как справиться со вздутием Depositphotos.com

Вздутие живота проявляется на регулярной основе в связке с поносом – можно заподозрить дисбактериоз, глисты, энтероколит, спровоцированный аллергией, инфекции. Эта же симптоматика возникает при циррозе.

Вместе со вздутием наблюдаются сильные боли – указывает на хронический энтероколит, дискинезию желчевыводящих путей, перитонит, болезнь Крона, кишечную непроходимость. Некоторые заболевания женской репродуктивной системы тоже провоцируют эту симптоматику.

Вздутие живота и рвота, сложности со стулом, отрыжка – помимо перечисленных проблем иногда диагностируются гастрит, заболевания печени и поджелудочной железы.

К симптомам вздутия добавляются боли в средней части живота (у пупка), после еды наблюдается урчание и метеоризм – проблемы тонкого кишечника.

Жидкий стул, похудение, ухудшение состояния эпителия, потеря веса, раздражительность, отрыжка с привкусом – обострение энтерита.

Желтушность кожи, бурлящие звуки, ощущение после дефекации, будто процесс еще не закончен, и это при вздутии живота – дискинезия желчевыводящих путей.

Как справиться со вздутием:

Пробиотики:

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Иногда вздутие может быть вызвано дисбалансом бактерий в кишечнике, особенно если вы принимали антибиотики для лечения инфекции мочевыводящих путей. Пробиотики могут помочь восстановить бактериальный баланс.



Молочные продукты

Согласно исследованию Медицинского колледжа Бейлора, каждый десятый взрослый страдает непереносимостью лактозы, и вздутие является распространенным побочным эффектом. В рационе можно оставить молочные продукты, такие как йогурт, и твердые сыры, они легче перевариваются. Если дискомфорт сохраняется, употребляйте продукты без лактозы.

Клетчатка

Употребление в пищу злаков с высоким содержанием клетчатки не всегда полезно для пищеварительной системы. И это потому, что некоторые продукты добавляют клетчатку в форме инулина, который труднее переваривается. Дюди, которые потребляют большое количество инулина (10 грамм) за один раз, часто испытывают вздутие живота.

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Лучше всего получать клетчатку из фруктов, овощей, риса, макарон и цельнозернового хлеба вместо продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как , например, печенье.

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