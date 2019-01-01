Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

“Я соромлюсь свого тіла”: ДНК-тест врачей проекта поразит результатами

Комментариев: 0
Новый выпуск уже в это воскресенье.
“Я соромлюсь свого тіла”: ДНК-тест врачей проекта поразит результатами
“Я соромлюсь свого тіла”: ДНК-тест врачей проекта поразит результатами
Пресс-служба

Читай также: Диетолог назвала полезные свойства капусты

В воскресенье, 3 ноября, в 21:00 врачи медицинского проекта “Я соромлюсь свого тіла” на СТБ продолжат бороться за здоровье украинцев. Эксперты разберутся, какую опасность таит бытовая химия. Также они сдадут тест ДНК, результаты которого поразят всех троих!

В новом эпизоде ​​Валерий Ославский столкнется с настоящей медицинской загадкой. К нему приедет женщина, которая уже несколько лет подряд борется с тяжелым отеком на лице. Аня обращалась к большому количеству врачей, однако никто не смог установить диагноз и лишить женщину страданий. Из-за своей проблемы женщина не может найти нормальную работу и обеспечивать сына. Удастся ли нашим врачам разгадать загадочную болезнь Ани?

Но на этом испытания для Валерия Ославского не завершатся. Ведь кроме неизвестной болезни ему придется побороть еще одну проблему - страх перед врачами у нового пациента. 42-летнего Сергея настолько пугают люди в белых халатах, что он уже более десяти лет страдает от запущенного геморроя. Как эксперты вылечат мужчину? А также - насколько опасно ежедневное использование различной бытовой химии без перчаток? Не пропустите - результаты теста ДНК откроют врачам много нового о себе и своем здоровье.

Смотрите “Я соромлюсь свого тіла” в воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

Ранее мы писали, существует ли ген интеллекта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Я соромлюсь свого тіла, стб, днк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь