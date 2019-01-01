“Я соромлюсь свого тіла”: ДНК-тест врачей проекта поразит результатами

Новый выпуск уже в это воскресенье.

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В воскресенье, 3 ноября, в 21:00 врачи медицинского проекта “Я соромлюсь свого тіла” на СТБ продолжат бороться за здоровье украинцев. Эксперты разберутся, какую опасность таит бытовая химия. Также они сдадут тест ДНК, результаты которого поразят всех троих!

В новом эпизоде ​​Валерий Ославский столкнется с настоящей медицинской загадкой. К нему приедет женщина, которая уже несколько лет подряд борется с тяжелым отеком на лице. Аня обращалась к большому количеству врачей, однако никто не смог установить диагноз и лишить женщину страданий. Из-за своей проблемы женщина не может найти нормальную работу и обеспечивать сына. Удастся ли нашим врачам разгадать загадочную болезнь Ани?

Но на этом испытания для Валерия Ославского не завершатся. Ведь кроме неизвестной болезни ему придется побороть еще одну проблему - страх перед врачами у нового пациента. 42-летнего Сергея настолько пугают люди в белых халатах, что он уже более десяти лет страдает от запущенного геморроя. Как эксперты вылечат мужчину? А также - насколько опасно ежедневное использование различной бытовой химии без перчаток? Не пропустите - результаты теста ДНК откроют врачам много нового о себе и своем здоровье.

Смотрите “Я соромлюсь свого тіла” в воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

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