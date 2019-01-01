Узнайте ответы на самые популярные вопросы.

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В рамках формата МОЗ Украины “Спроси у доктора“ на популярные вопросы об аллергии отвечал врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии НМАПО имени П. Л. Шупика - Юрий Бисюк.

Что такое аллергия и каковы ее основные симптомы?

Аллергия - это иммунная реакция организма на аллерген. Ее основные симптомы: чихание, зуд, слезотечение, покраснение, заложенность носа и кашель. К примеру, бронхиальная астма, вызванная аллергией, часто проявляет себя в виде одышки, чувства стеснения в грудной клетке и кашлем. Заложенность носа утром может быть признаком аллергического ринита, который чаще всего провоцируют пылевые клещи и тому подобное.

Пациенты часто путают аллергию с другими заболеваниями, поэтому для точного диагностирования нужен осмотр. Кроме привычных анализов начали использовать специальные опросники, которые нацелены на более детальную диагностику проблемы. На сегодня методов диагностики аллергии множество. Если у вас появился хотя бы один из перечисленных симптомов, и он продолжается более двух недель, это может быть свидетельством аллергии. Вам нужно немедленно обратиться к своему семейному врачу, который направит Вас к профильному специалисту.



Что следует знать об аллергии: рекомендации аллерголога depositphotos.com

С чем связано резкое увеличение людей, страдающих аллергией?

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Причина в урбанизированном образе жизни. Общество выбирает почти стерильное место для жилья, покупает лекарства и потребляет в пищу гипоаллергенные продукты. Это изолирует организм от внешнего мира и повышает риск возникновения аллергической реакции от чего угодно. Зато количество аллергиков в селах в Украине ниже городской статистики.

Какие аллергены являются самыми распространенными в Украине?

Аллергии, которые чаще всего можно разделить на несколько групп:

пыльца растений ( амброзия, полынь).

цветения деревьев (береза, липа).

луговые травы (тимофеевка луговая).

С пищевых аллергенов первое место - молоко, куриные яйца и орехи.

Среди фруктов аллергенными являются персики и яблоки.

Аллергия на персики может быть не истиной (первичной), а проявлением аллергического орального синдрома. То есть, при контакте ротовой полости с фруктом организм реагирует на белки персика, потому что их структура похожа на структуру пыльцы березы. Таким образом, у пациента обнаруживают признаки перекрестной аллергии, то есть истина аллергия у больного не на персик, а на пыльцу березы.



Что следует знать об аллергии: рекомендации аллерголога depositphotos.com

Может ли один вид аллергии спровоцировать появление другого?

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Да. Если у человека есть одна аллергия то риск появления другой - значительно выше. Почему? Потому что иммунная система уже готова реагировать на любые вещества и начинает синтезировать иммуноглобулины. Часто мы видим пациентов с аллергией почти на все. Такое явление в медицине называют поле сенсибилизацией. При таком диагнозе пациент должен быть особенно осторожным и при появлении любых симптомов аллергии должен сразу обращаться за помощью к врачу.

Какая категория людей рискует заболеть самой первой?

Дети. Если у обоих родителей есть аллергия, то у ребенка риск заболеть аллергией составляет 70%. Если только один из родителей страдает этим недугом, то до 40%. Если никто в семье не было подобной проблемы, то риск все же остается до 20%.

В своих научных исследованиях я занимался выявлением генов, которые провоцируют развитие аллергических болезней.

К примеру на развитие атипичного дерматита влияют гены филарину. Белок, который присутствует в клетках кожи при таких генетических аномалиях структурно полноценный, поэтому нарушается кожный барьер и аллергены пенетрирующих в кожу, вызывая атипичное дерматит. Я думаю, что через лет 10-15 уже будут созданы генетические программы, которые будут позволять прогнозировать риск развития заболеваний, в том числе и аллергических.

Чем опасна аллергия и возможные осложнения?

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Если пациент обратился к врачу и получил соответствующее лечение, то опасности нет. Однако есть категория аллергических заболеваний - анафилаксия - которые могут привести к анафилактическому шоку. Такое положение является угрожающим для жизни человека, ведь во время него внезапно падает артериальное давление, что может привести к остановке сердца. В таком случае первая помощь - это адреналин. Поэтому пациенты, которые хотя бы раз в своей жизни переносили анафилактический шок, должны всегда носить с собой автоинжекторы с адреналином. Это первая и единственная помощь, которая сможет спасти жизнь. Признаками анафилактического шока могут быть: бледная кожа, потеря сознания из-за низкого давления, повышенная потливость и крапивница (пузырьки на поверхности кожи). Именно крапивница является первым звоночком. Поэтому, при появлении любого из этих симптомов нужно срочно обратиться к врачу.

Пациенты часто занимаются самолечением и вводят себе антигистаминные или гормональные препараты - это ошибка, они не помогают. При тяжелых аллергических реакция лучше всего помогает адреналин.



Что следует знать об аллергии: рекомендации аллерголога depositphotos.com

Чем отличается простуда от аллергии?

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Симптомы аллергии и простуды действительно похожи. Впрочем, здесь важную роль играет время. Обычно проявления простуды долговременные и, как правило, они проходят через 10-14 дней. Зато симптомы аллергии могут длиться и два, и три, и четыре недели. Более того, важным показателем для диагностики аллергии является температура. При вирусных или бактериальных заболеваниях, как правило, она поднимается выше 37.5 градусов, зато при аллергии ее показатели редко поднимаются выше 37.

Какие есть методы диагностики аллергии и когда лучше делать аллергопробы?

Диагностировать аллергию можно в любое время. Врач должен собрать жалобы и анамнез, затем назначить анализы. Лабораторный показатель (анализ) не означает, что у пациента уже есть болезнь. Возможно, у него специфические иммуноглобулины, которые впоследствии могут перерасти в аллергию. Для диагностирования аллергии нужно сделать кожные плики-тесты. Результат плики-теста получают за 15 мин. Тест можно делать на руке или на спине.

Противопоказаниями для проведения тестов являются:

заболевания в период обострения, например аллергическая астма

прием антигистаминных препаратов. Для объективных результатов нужно перестать принимать препараты на 7-10 дней

гормоны - перерыв приема 2 недели

Нужно придерживаться особой диеты при аллергии?

Если ваша аллергия вызвана определенными продуктами питания, то именно их необходимо исключить из рациона. Сложнее, когда аллергия, например, на пыльцу растений - амброзию, полынь и подсолнечник. С ними может быть перекрест на многие пищевые продукты, среди которых могут быть яблоки, персики, арбуз, киви, орехи. Перекрест спровоцирован тем, что даже когда сезон цветения амброзии заканчивается, остается большая концентрация аллергенов в воздухе, которые провоцируют появление специфических иммуноглобулинов в организме больного и приводят к реакции на продукты питания. Молекулярная диагностика способна определить перекрест и исключить продукты, которые имеют перекрест с истиной аллергией.



Что следует знать об аллергии: рекомендации аллерголога depositphotos.com

Как лечится аллергия?

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Единственным способом лечения является аллерген специфическая иммунотерапия. Процедура включает прием аллергенов, которые и провоцируют аллергию. Иммунная система через некоторое перестает реагировать на этот аллерген и не синтезирует иммуноглобулин. Этот метод лечения болезни дает 80% результат. Формой лечения могут быть подкожные инъекции или собвинувальний спрей в соответствующей дозе. Противогистаминные и гормональные препараты работают только с симптомами, зато этот вид терапии корректирует механизмы в организме. Иммунотерапия длительная и требует не менее года. У детей 6-7 лет аллергия может исчезнуть через несколько лет. Доказано, что 70% детей с аллергией не имели ее в старшем возрасте. Поэтому в этом случае стоит подождать с лечением.

Почему появляется аллергия на синтетические ткани?



Аллергические проявления, появляющиеся от контакта с синтетическими тканями, называют аллергический контактный дерматит. Он возникает из-за того, что химические соединения, которые втираются в кожу, соединяются с белками и вызывают аллергическую реакцию. Для подтверждения диагноза проводятся патч-тесты. Это пластыри, которые имеют окошко, на которое капают химические соединения. Это 30 основных химических соединений, которые чаще всего приводят к развитию аллергического контактного дерматита.

Можно ли держать животное, если у тебя на нее аллергия?

Можно, если правильно лечиться. Но, конечно, лучше изолировать аллерген.



Что следует знать об аллергии: рекомендации аллерголога depositphotos.com

Как уберечь себя от аллергических реакций на лекарства?

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Нужно всегда предупреждать врачей, какую группу препаратов вы принимали, препарат, кто вводил, в каком месте было введение. Если препарат, на который у вас была реакция, не имеет аналогов, врачи могут вводить лекарства по специальным схемам. Международные протоколы позволяют ввести препарат с помощью десенсабилизации, то есть очень маленькими частями в течение дня. Это позволяет ввести всю дозу препарата и избежать аллергической реакции у пациента.

Для диагностики реакций существует пошаговая схема:

кожные прик-тесты

внутрикожные тесты (подкожные тесты)

Какие овощи, фрукты и ягоды наиболее аллергенные?

На первом месте в Украине - молоко и яйца. Среди овощей - дыня. Фрукты: персик, яблоко. Клубника, несмотря на распространенное мнение, не так распространен аллерген, и на нее аллергию имеют лишь 1-2%.

Какие мифы об аллергии?

Лучше всего делать аллергопробы осенью, потому что это время, когда меньше антигенов. Это неправда. Аллергопробы можно делать в любое время.

Люди думают, что аллергия не лечится. На самом деле, лечение есть и я о нем рассказал.

Мед помогает избавиться от этого недуга. Нет, наоборот это достаточно аллергический продукт.

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