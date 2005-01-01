Узнайте, какими полезными свойствами обладают орехи.

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Орехи – это неотъемлемая часть правильного питания. Они богаты микроэлементами, витаминами и белками. Орехи полезны для иммунной системы, укрепляют иммунитет и кости. Ivona расскажет, что нужно знать об орехах и какие стоит добавить в рацион.

Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала о полезных свойствах орехов. Она отметила, что в орехах довольно много жиров (50 -65 г на 100 г)? Но это главным образом полезные жиры, в своей натуральной форме, которых не коснулась промышленная обработка. Значительная часть жиров в орехах - ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, которые относятся к группе омега-9, омега-3 и омега-6. Благодаря им орехи положительно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга.



Почему нужно есть орехи Depositphotos.com

Орехи хорошо насыщают, это сытный продукт, благодаря тому, что в их состав входят белки, углеводы, в сочетании с жирами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами. Следует напомнить, что ВОЗ призывает включать в рацион здорового питания продукты, богатые растительным белком - фрукты, овощи, бобовые, цельные злаки, а также орехи.

Конечно, растительный белок, в том числе и орехов, усваивается немного хуже, чем животный, из за пищевых волокон, препятствующих работе пищеварительных ферментов.



Желательно покупать орехи только в скорлупе, которая защищает ценные жиры и витамин Е от окисления. Жиры в очищенных орехах быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Очистив от скорлупы, ешьте их сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е

Поджаривания орехов еще одна большая ошибка в современном питании, поскольку высокая температура разрушает жиры и снижает содержание витаминов. Также подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи - тоже далеко не лучший выбор.

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Стоит добавлять орехи в основные приемы пищи - в салаты, каши, сочетать их с фруктами. Вы получите сбалансированную пищу. При таком варианте применения вы сможете контролировать количество орехов и не переедать ими. Лучше не ешьте орехи перед телевизором и компьютером по той же причине.



Можно есть сырые орехи по одной порции в день, что составляет около 20 грамм. Например, 10 - 15 орехов миндаля, или 3 - 4 шт. грецкого ореха, или 20 - 25 фисташек или лесного ореха (фундука) - 10 шт.



Почему нужно есть орехи Depositphotos.com

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Еще один плюс орехов то, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и принимать в тех ситуациях, когда нет возможности и времени для полноценного приема пищи.

Есть и минусы в орехах. Прежде всего это высокая калорийность и «обольстительный» вкус. Так и тянет съесть их побольше! Ограничивать их следует потому, что потребление в больших количествах может вызвать боли в желчном пузыре. Кроме того, у некоторых людей орехи вызывают аллергическую реакцию. В таком случае их не следует употреблять даже в малых количествах.

В холодное время года старайтесь вводить орехи в свой рацион, но следите за размером порции.

Самые полезные орехи:

Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат больше всего антиоксидантов по сравнению с любым другим орехами. Они богаты омега-3 жирными кислотами , в них содержится железо , селен , кальций, цинк , витамин Е.

Арахис

В арахисе содержится наибольшее количество белка и большое количество здоровых мононенасыщенных жиров, которые считаются одними из самых полезных для здоровья. Они снижают уровень холестерина и риск сердечных заболеваний и инсульта.

Фисташки

Фисташки являются источником белка, клетчатки, антиоксидантов и полезных для сердца жиров. Они содержат больше витамина В6, чем любой другой орех, который важен для регуляции уровня сахара в крови, а также богаты калием .



Миндаль

Миндаль содержит больше клетчатки, чем любой другой орех , а также богат витамином Е, полезными жирами, белками и магнием. Помогает снизить уровень сахара в кров и холестерина.

Кешью

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В кешью много белка и жира с большим количеством полезных полиненасыщенных жирных кислот. Магний, фосфор, калий, железо, витамины, клетчатка и многие другие компоненты не только необходимы нашему организму для питания, но и помогают в профилактике многих заболеваний.

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