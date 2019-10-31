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Что следует знать о псориазе: рекомендации МОЗ

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Около 1.5 млн украинцев ежедневно борются с псориазом.
Что следует знать о псориазе: рекомендации МОЗ
Что следует знать о псориазе: рекомендации МОЗ
Depositphotos.com

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Из-за  внешних неприятных проявлений болезни появляется ощущение скованности, раздражительности и неуверенности. Как улучшить свое состояние и что нужно делать, чтобы уменьшить симптомы псориаза, рассказали в МОЗ.

Причины болезни

Псориаз - это хроническое неинфекционное заболевание кожи. Из-за сбоя в процессе регенерации кожи она начинает ускоренно восстанавливаться. Кожа, которая не успевает отмирать, нарастает друг на друга. На ней образуются ярко-красные бляшки, к которым крепятся серебристо-белые чешуйки.

Чаще всего чешуйки появляются на коленях, локтях, голове и туловище. При тяжелом течении болезни псориаз может поражать внутренние органы и суставы.

Болезнь может быть диагностирована в любом возрасте, однако, чаще всего она проявляется до 30 лет.

Ученые до сих пор спорят об основных причинах возникновения псориаза. Впрочем, наиболее вероятными факторами, которые влияют на его развитие являются:

  • наследственность;
  • неправильный образ жизни;
  • вирусные и бактериальные инфекции;
  • повреждения кожи (порезы, обморожения, ожоги, укусы)
  • изменение климатических условий;
  • стрессы; 

Что следует знать о псориазе: рекомендации МОЗ
Что следует знать о псориазе: рекомендации МОЗ
Depositphotos.com

Лечение псориаза

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Псориаз - это очень опасная болезнь. Доказано, что люди с тяжелыми формами псориаза умирают значительно раньше, чем те, кто имеет легкую форму болезни. Именно поэтому ее нужно контролировать и правильно лечить.

Псориаз не лечится полностью, впрочем, врачи определили основные советы, которые помогут поддержать удовлетворительное состояние больного и снизить проявления болезни до 75%:

  • отказ от курения
  • ограничение употребления алкоголя
  • контроль веса
  • регулярные физические упражнения

При легком течении болезни можно использовать местное симптоматическое лечение, назначенное исключительно специалистом. Это могут быть: смягчающие средства, витамин D (и его аналоги), местные кортикостероиды и др.

При тяжелом течении псориаза стоит сразу обращаться к врачу для получения специализированной помощи дерматолога.

Распространенным методом борьбы с этой проблемой является узкополосная фототерапия. Это влияние ультрафиолета на пораженные участки кожи, оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Лечение назначается и продолжается курсами.

Что следует знать о псориазе: рекомендации МОЗ
Что следует знать о псориазе: рекомендации МОЗ
Depositphotos.com

Психосоциальные мероприятия

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Из-за внешнего проявления псориаза в обществе больных часто избегают. Это приводит к ухудшению их психологического состояния, которое является ключевым аспектом в лечении болезни. Поэтому, важно знать, что псориаз - это неинфекционное заболевание и заразиться им через рукопожатие или поцелуи невозможно.

Забота о психологическом состоянии больного с псориазом улучшит процесс лечения, поэтому при любых проявлениях депрессивного состояния стоит обращаться к врачу.

Псориаз неизлечим, но его можно успешно контролировать течение всей жизни, если следить за ходом болезни и следовать рекомендациям специалистов.

Ранее мы писали, что такое онихолиозис. 

 

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Теги: псориаз, моз, лечение.
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Комментариев (1)
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nelci    31.10.2019, 17:13
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nelci
Что проще, при легких формах-купили "дермоват" , через пару дней все пройдет, правда эта зараза повторяется при смене сезонов...
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