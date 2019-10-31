Что следует знать о псориазе: рекомендации МОЗ
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Из-за внешних неприятных проявлений болезни появляется ощущение скованности, раздражительности и неуверенности. Как улучшить свое состояние и что нужно делать, чтобы уменьшить симптомы псориаза, рассказали в МОЗ.
Причины болезни
Псориаз - это хроническое неинфекционное заболевание кожи. Из-за сбоя в процессе регенерации кожи она начинает ускоренно восстанавливаться. Кожа, которая не успевает отмирать, нарастает друг на друга. На ней образуются ярко-красные бляшки, к которым крепятся серебристо-белые чешуйки.
Чаще всего чешуйки появляются на коленях, локтях, голове и туловище. При тяжелом течении болезни псориаз может поражать внутренние органы и суставы.
Болезнь может быть диагностирована в любом возрасте, однако, чаще всего она проявляется до 30 лет.
Ученые до сих пор спорят об основных причинах возникновения псориаза. Впрочем, наиболее вероятными факторами, которые влияют на его развитие являются:
- наследственность;
- неправильный образ жизни;
- вирусные и бактериальные инфекции;
- повреждения кожи (порезы, обморожения, ожоги, укусы)
- изменение климатических условий;
- стрессы;
Лечение псориаза
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Псориаз - это очень опасная болезнь. Доказано, что люди с тяжелыми формами псориаза умирают значительно раньше, чем те, кто имеет легкую форму болезни. Именно поэтому ее нужно контролировать и правильно лечить.
Псориаз не лечится полностью, впрочем, врачи определили основные советы, которые помогут поддержать удовлетворительное состояние больного и снизить проявления болезни до 75%:
- отказ от курения
- ограничение употребления алкоголя
- контроль веса
- регулярные физические упражнения
При легком течении болезни можно использовать местное симптоматическое лечение, назначенное исключительно специалистом. Это могут быть: смягчающие средства, витамин D (и его аналоги), местные кортикостероиды и др.
При тяжелом течении псориаза стоит сразу обращаться к врачу для получения специализированной помощи дерматолога.
Распространенным методом борьбы с этой проблемой является узкополосная фототерапия. Это влияние ультрафиолета на пораженные участки кожи, оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Лечение назначается и продолжается курсами.
Психосоциальные мероприятия
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Из-за внешнего проявления псориаза в обществе больных часто избегают. Это приводит к ухудшению их психологического состояния, которое является ключевым аспектом в лечении болезни. Поэтому, важно знать, что псориаз - это неинфекционное заболевание и заразиться им через рукопожатие или поцелуи невозможно.
Забота о психологическом состоянии больного с псориазом улучшит процесс лечения, поэтому при любых проявлениях депрессивного состояния стоит обращаться к врачу.
Псориаз неизлечим, но его можно успешно контролировать течение всей жизни, если следить за ходом болезни и следовать рекомендациям специалистов.
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