Узнайте, какие существуют вредные привычки.

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Некоторые привычки могут ухудшить здоровье женщины и вызвать неприятные последствия. Ivona расскажет, на что следует обратить внимание.

Частое и интенсивное мытье

Мыло и специализированные гели могут нарушать микрофлору, которая защищает от внешних инфекций и угроз. Гинекологи рекомендуют промывать влагалище теплой водой, но струя душа не должна быть интенсивной.

Носить обтягивающее белье

Плотно прилегающее белье создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков.



Привычки, которые вредят интимному здоровью Depositphotos.com

Не переодеваться после спортзала

После тренировки нужно не только принимать душ, но и менять белье. Отмечается, что пот – это среда для развития разных инфекций.

Курение

И даже на интимное здоровье курение влияет. Есть большой риск развития бактериального вагиноза и молочницы.

Бритье

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Врачи уточняют, что безопасно способа эпиляции для интимного здоровья нет. Рекомендуется депилировать линию бикини, но наружные половые органы не трогать, так как волоски существуют для защиты влагалища от бактерий.

Ранее мы писали, что такое молочница.

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