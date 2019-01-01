Как поддерживать нормальное давление: советует врач

Более 12 миллионов украинцев страдают от повышенного артериального давления.

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Высокое давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшение зрения, проблемам с потенцией, памятью, а также к преждевременному старению и уменьшение продолжительности жизни. Анна Солощенко, кардиолог, врач высшей категории Александровской клинической больницы специально для МОЗ рассказала, когда давление считается нормальным, а когда необходимо обратиться к врачу.

Нормальное давление



Для большинства людей нормальными считаются показатели артериального давления, не превышающие 140 / 90.

Если ваше давление никогда не повышается больше, чем 140/90, могу вас поздравить - к гипертоникам вы не принадлежите. Мой совет для вас - заниматься профилактикой, чтобы так оставалось и дальше. Однако есть отдельные группы людей, у которых давление в коем случае не должна превышать 130/75. Это люди с сахарным диабетом или с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями (имеющие в прошлом перенесенный инфаркт или инсульт, сердечную недостаточность, хроническое заболевание почек и т.д.) , - отмечает кардиолог Анна Солощенко.

Как поддерживать давление в норме: советует врач moz.gov.ua

Все заболевания, сопровождающиеся повышенным артериальным давлением, можно разделить на две большие группы:

Артериальная гипертензия - заболевание, часто передается по наследству и не имеет отдельной, конкретной причины высокого артериального давления, в повышении давления участвуют практически все органы и системы (центральная нервная система, почки, сосуды, сердце). На данный момент к этой группе относится примерно 98% всех случаев гипертензии.

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Симптоматическая артериальная гипертензия - заболевания отдельных органов и систем, одним из симптомов которых является повышение артериального давления.

Наиболее распространенные причины симптоматических артериальных гипертензий - заболевания почек или их сосудов (почечная недостаточность, хронический пиелонефрит или гломерулонефрит, поражение почек при сахарном диабете или сужение сосудов, питающих наших почек), эндокринной системы (надпочечников, щитовидной железы и т.д.), сердца или сосудов (атеросклероз аорты, недостаточность клапана аорты и т.д.) , - объясняет Анна Солощенко.

Как поддерживать давление в норме: советует врач moz.gov.ua

Откажитесь от курения

Для профилактики гипертензии врач-кардиолог советует придерживаться простых правил:

Помните, что даже одна сигарета нанесет необратимый вред вашим сосудам.

Регулярно занимайтесь спортом

Рекомендую тренироваться минимум 3 раза в неделю по 45 минут. Во время тренировок очень важно контролировать свой пульс (для этого подойдут любые гаджеты - пульсометры, умные часы и т.д.). Для начала рассчитайте максимальный пульс для вашего сердца по формуле 220 минус ваш возраст. То есть, если вам 35, то максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС) для вас будет составлять 185 ударов в минуту. Советую вам проходить тренировки в пределах пульса от 60 до 85% от максимального ЧСС , - говорит Анна Солощенко.

Как поддерживать давление в норме: советует врач moz.gov.ua

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Важными для профилактики гипертонии и всех сердечно-сосудистых заболеваний, а также при диабете есть два показателя - индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии. Последний показатель не должен превышать у мужчин 102 см, а у женщин - 85. ИМТ же должно быть ниже 25 Рассчитать его каждый может по простой формуле: ИМТ = масса в кг / рост в квадрате в метрах.

Например, расчет для человека массой 80 кг и с ростом 180 см: ИМТ = 80 / 1.8 × 1.8 = 24,7.

Ешьте меньше соли

По рекомендациям ВОЗ, потребление соли в сутки не должно превышать 5 г (1 чайная ложка). Особое внимание надо уделять продуктам, которые имеют “скрытую“ соль: колбаса, копчености, готовые соусы и т.д. , - советует кардиолог.

Откажитесь от алкоголя



Чем больше алкоголя вы употребляете, тем больше риск повышения давления. По последним данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует.

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