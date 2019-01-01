Что нужно знать о компьютерной томографии
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Компьютерная томография является неинвазивным рентгеновским методом диагностики, который может служить основанием или дополнительным источником информации при постановке правильного диагноза и назначении необходимого лечения. На своей страничке в Instagram стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, что следует знать о компьютерной томографии.
Стоматолог отметила, чтобы поставить диагноз, врачу нужно сделать снимок - стандартное 2D изображение. Но иногда требуется более тщательное изучение “проблемного“ места, и разглядеть его нужно в трех плоскостях.
В этом случае на помощь приходит компьютерная томография.
Компьютерная томография (КТ) - это трехмерный снимок челюсти и зубов.
Он позволяет врачу определять параметры зубочелюстной системы и дает больше информации о патологиях. На изображении видны малейшие детали: каналы, их количество и длина, что происходит внутри зубов.
Показания к проведению КТ:
- Травмы зубов и зубочелюстной системы;
- Аномалий развития зубов и челюстей;
- Хронические очаговые инфекции лицевого черепа;
- Сложное удаление и протезирование;
- В имплантологии - для максимально правильного планирования лечения, чтобы произвести измерения челюсти для установки импланта;
- В эндодонтии - для установления характера воспалительных процессов внутри зуба, корня и каналов, а также для оценки качества пломбирования и определения количества каналов;
- В гнатологии - для определения отклонений в ВНЧС.
- КТ назначают, чтобы определить, способны ли зубы выдержать нагрузку от брекетов.
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КТ проводится на специальном оборудовании с помощью ослабленного рентгеновского излучения.
Риски сведены к минимуму, т.к. воздействие лучей идет на небольшой диагностируемый участок челюсти, длительность процедуры не превышает 24 секунды, а доза радиации не выше 50 мЗв.
Противопоказания для КТ:
- Беременность;
- Период лактации (пауза в кормлении на 48 часов);
- Клаустрофобия;
- Гиперкинез (патологические внезапно возникающие непроизвольные движения в одной или целой группы мышц);
- Болевые синдромы;
- Аллергия на йод и компоненты контрастного вещества;
- Почечная или печеночная недостаточность;
- Сахарный диабет;
- Наличие кардиостимуляторов (создают помехи на КТ, необходимо предупредить врача заранее).
Преимущества диагностики с помощью КТ:
- Не надо специально готовиться к проведению процедуры;
- Лучевая нагрузка минимальна, без вреда для здоровья;
- Процедура занимает не более 30 секунд;
- Получаем трехмерное изображение высокого качества;
- Точное выявление различных заболеваний, включая онкологию.
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