Компьютерная томография — один из основных способов диагностики различных заболеваний.

Что нужно знать о компьютерной томографии depositphotos.com

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Компьютерная томография является неинвазивным рентгеновским методом диагностики, который может служить основанием или дополнительным источником информации при постановке правильного диагноза и назначении необходимого лечения. На своей страничке в Instagram стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, что следует знать о компьютерной томографии.

Стоматолог отметила, чтобы поставить диагноз, врачу нужно сделать снимок - стандартное 2D изображение. Но иногда требуется более тщательное изучение “проблемного“ места, и разглядеть его нужно в трех плоскостях.

В этом случае на помощь приходит компьютерная томография.



Компьютерная томография (КТ) - это трехмерный снимок челюсти и зубов.

Он позволяет врачу определять параметры зубочелюстной системы и дает больше информации о патологиях. На изображении видны малейшие детали: каналы, их количество и длина, что происходит внутри зубов.



Что нужно знать о компьютерной томографии depositphotos.com

Травмы зубов и зубочелюстной системы;

Аномалий развития зубов и челюстей;

Хронические очаговые инфекции лицевого черепа;

Сложное удаление и протезирование;

В имплантологии - для максимально правильного планирования лечения, чтобы произвести измерения челюсти для установки импланта;

В эндодонтии - для установления характера воспалительных процессов внутри зуба, корня и каналов, а также для оценки качества пломбирования и определения количества каналов;

В гнатологии - для определения отклонений в ВНЧС.

КТ назначают, чтобы определить, способны ли зубы выдержать нагрузку от брекетов.

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КТ проводится на специальном оборудовании с помощью ослабленного рентгеновского излучения.

Риски сведены к минимуму, т.к. воздействие лучей идет на небольшой диагностируемый участок челюсти, длительность процедуры не превышает 24 секунды, а доза радиации не выше 50 мЗв.



Противопоказания для КТ:

Беременность;

Период лактации (пауза в кормлении на 48 часов);

Клаустрофобия;

Гиперкинез (патологические внезапно возникающие непроизвольные движения в одной или целой группы мышц);

Болевые синдромы;

Аллергия на йод и компоненты контрастного вещества;

Почечная или печеночная недостаточность;

Сахарный диабет;

Наличие кардиостимуляторов (создают помехи на КТ, необходимо предупредить врача заранее).

Преимущества диагностики с помощью КТ:

Не надо специально готовиться к проведению процедуры;

Лучевая нагрузка минимальна, без вреда для здоровья;

Процедура занимает не более 30 секунд;

Получаем трехмерное изображение высокого качества;

Точное выявление различных заболеваний, включая онкологию.

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