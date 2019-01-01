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Что нужно знать о компьютерной томографии

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Компьютерная томография — один из основных способов диагностики различных заболеваний.
Что нужно знать о компьютерной томографии
Что нужно знать о компьютерной томографии
depositphotos.com

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Компьютерная томография является неинвазивным рентгеновским методом диагностики, который может служить основанием или дополнительным источником информации при постановке правильного диагноза и назначении необходимого лечения. На своей страничке в Instagram стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, что следует знать о компьютерной томографии.

Стоматолог отметила, чтобы поставить диагноз, врачу нужно сделать снимок - стандартное 2D изображение. Но иногда требуется более тщательное изучение “проблемного“ места, и разглядеть его нужно в трех плоскостях.

В этом случае на помощь приходит компьютерная томография.

Компьютерная томография (КТ) - это трехмерный снимок челюсти и зубов.
Он позволяет врачу определять параметры зубочелюстной системы и дает больше информации о патологиях. На изображении видны малейшие детали: каналы, их количество и длина, что происходит внутри зубов.

Что нужно знать о компьютерной томографии
Что нужно знать о компьютерной томографии
depositphotos.com

Показания к проведению КТ:

  • Травмы зубов и зубочелюстной системы;
  • Аномалий развития зубов и челюстей;
  • Хронические очаговые инфекции лицевого черепа;
  • Сложное удаление и протезирование;
  • В имплантологии - для максимально правильного планирования лечения, чтобы произвести измерения челюсти для установки импланта;
  • В эндодонтии - для установления характера воспалительных процессов внутри зуба, корня и каналов, а также для оценки качества пломбирования и определения количества каналов;
  • В гнатологии - для определения отклонений в ВНЧС.
  • КТ назначают, чтобы определить, способны ли зубы выдержать нагрузку от брекетов.

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КТ проводится на специальном оборудовании с помощью ослабленного рентгеновского излучения.
Риски сведены к минимуму, т.к. воздействие лучей идет на небольшой диагностируемый участок челюсти, длительность процедуры не превышает 24 секунды, а доза радиации не выше 50 мЗв.

Противопоказания для КТ:

  • Беременность;
  • Период лактации (пауза в кормлении на 48 часов);
  • Клаустрофобия;
  • Гиперкинез (патологические внезапно возникающие непроизвольные движения в одной или целой группы мышц);
  • Болевые синдромы;
  • Аллергия на йод и компоненты контрастного вещества;
  • Почечная или печеночная недостаточность;
  • Сахарный диабет;
  • Наличие кардиостимуляторов (создают помехи на КТ, необходимо предупредить врача заранее).

Преимущества диагностики с помощью КТ:

  • Не надо специально готовиться к проведению процедуры;
  • Лучевая нагрузка минимальна, без вреда для здоровья;
  • Процедура занимает не более 30 секунд;
  • Получаем трехмерное изображение высокого качества;
  • Точное выявление различных заболеваний, включая онкологию.

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Теги: компьютерная томография, кт
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