Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как будут выглядеть офисные сотрудники через 20 лет - видео

Комментариев: 1
Узнайте, как последствия сидячего образа жизни отражаются на здоровье и внешности.
Как будут выглядеть офисные сотрудники через 20 лет - видео
Как будут выглядеть офисные сотрудники через 20 лет - видео
depositphotos.com

Читай также: Что есть на завтрак: советы диетолога

О том, что сидячая работа негативно влияет на здоровье известно давно. Несмотря на это мало кто задумывается, о том, что будет через несколько лет. Но над этим вопрос подумал британский ученый Уильям Хайем. Он собрал самые распространенные проблемы офисных сотрудников и создал восковую куклу Эмму, говорится в сюжете Сніданок з 1+1.

Из-за сидячего образа у Эммы красные глаза, испорчена осанка, у нее отекли ноги и есть проблемы с сосудами. А из-за постоянных стрессов у нее тусклая кожа и лишний вес. Свой проект  Уильям Хайем назвал “коллега будущего“ и отметил, что около 90% офисных сотрудников имеют похожие проблемы.

Чтобы не стать Эммой нужно менять привычки уже сейчас, например:

  • Больше двигаться
  • Сидеть ровно за столом
  • Чаще делать перерывы в работе.

Ранее мы писали, чем опасен сидячий образ жизни.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: сидячий образ жизни, британский ученый, 1+1, сніданок з 1+1
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.10.2019, 13:00
Оценка:  0
гость
Они так и выглядят
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь