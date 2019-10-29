Узнайте, как последствия сидячего образа жизни отражаются на здоровье и внешности.

Как будут выглядеть офисные сотрудники через 20 лет - видео depositphotos.com

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О том, что сидячая работа негативно влияет на здоровье известно давно. Несмотря на это мало кто задумывается, о том, что будет через несколько лет. Но над этим вопрос подумал британский ученый Уильям Хайем. Он собрал самые распространенные проблемы офисных сотрудников и создал восковую куклу Эмму, говорится в сюжете Сніданок з 1+1.

Из-за сидячего образа у Эммы красные глаза, испорчена осанка, у нее отекли ноги и есть проблемы с сосудами. А из-за постоянных стрессов у нее тусклая кожа и лишний вес. Свой проект Уильям Хайем назвал “коллега будущего“ и отметил, что около 90% офисных сотрудников имеют похожие проблемы.

Чтобы не стать Эммой нужно менять привычки уже сейчас, например:

Больше двигаться

Сидеть ровно за столом

Чаще делать перерывы в работе.

Ранее мы писали, чем опасен сидячий образ жизни.

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