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Проблемная кожа: какие анализы сдавать

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Посещение доктора способно прояснить массу вопросов.
Проблемная кожа: к какому специалисту обращаться
Проблемная кожа: к какому специалисту обращаться
depositphotos.com

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Причин, почему возникли проблемы с кожей может быть много.  Это и неправильное питание, недосып, дефицит витаминов, проблем с гормонами. Чтобы выяснить что происходит, следует обратиться к специалистам.

Самые распространенные причины проблем с кожей:

  • Проблемы с ЖКТ⠀
  • Проблемы по гинекологии
  • Гормональный дисбаланс⠀
  • Дефицит витаминов

Проблемная кожа: к какому специалисту обращаться
Проблемная кожа: к какому специалисту обращаться
depositphotos.com

К какому специалисту обращаться:

  • Если высыпания на шее, необходимо обратиться к эндокринологу и сделать УЗИ щитовидной железы.
  • Высыпания на подбородке, то стоит  обратиться к гинекологу или урологу и сдать анализы на гормоны. Чаще всего проверяют гормоны свободный и общий тестостерон, ДГЕА, андростендион, лютеинизирующий гормон,  олликулостимулирующий гормон.
  • Высыпания на лбу, носу, скулах и щека необходимо посетить гастроэнтеролога
  • Прыщи на пояснице – следует обратиться к урологу и проверить мочевой пузырь и почки.
  • Высыпаних на ягодицах и бедрах следует сходить на прием к  гастроэнтерологу, сдать общий анализ крови, сделать УЗИ органов ЖКТ.

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Теги: высыпания, проблемная кожа, обследование
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