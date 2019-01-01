Проблемная кожа: к какому специалисту обращаться
Посещение доктора способно прояснить массу вопросов.
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Причин, почему возникли проблемы с кожей может быть много. Это и неправильное питание, недосып, дефицит витаминов, проблем с гормонами. Чтобы выяснить что происходит, следует обратиться к специалистам.
Какие причины проблем с кожей:⠀
- Проблемы с ЖКТ⠀
- Проблемы по гинекологии
- Гормональный дисбаланс⠀
- Дефицит витаминов
К какому специалисту обращаться:
- Если высыпания на шее, необходимо обратиться к эндокринологу и сделать УЗИ щитовидной железы.
- Высыпания на подбородке, то стоит обратиться к гинекологу или урологу и сдать анализы на гормоны. Чаще всего проверяют гормоны свободный и общий тестостерон, ДГЕА, андростендион, лютеинизирующий гормон, олликулостимулирующий гормон.
- Высыпания на лбу, носу, скулах и щека необходимо посетить гастроэнтеролога
- Прыщи на пояснице – следует обратиться к урологу и проверить мочевой пузырь и почки.
- Высыпаних на ягодицах и бедрах следует сходить на прием к гастроэнтерологу, сдать общий анализ крови, сделать УЗИ органов ЖКТ.
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