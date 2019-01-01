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Как понять, что ваш голод психологический pinterest

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала,как определить, что голод психологический и как с этим бороться.

Диетолог отметила, что еда занимает одно из лидирующих мест, необходимых для существования.

Но мало кто задумывается, что лишний вес часто служит психологической защитой.

Сложные жизненные ситуации, стресс, проблемы, кризисы приводят к тому, что человеку трудно самостоятельно со всем этим справиться. Он ощущает внутреннее желание быть сильнее, чтобы справиться с жизненными сложностями и незаметно для себя начинает поглощать больше еды.

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Что делать?

Помнить, что еда – это источник энергии, а не источник решения проблем.

Осознать, что удовольствие от еды ненадолго облегчает негативные переживания.

Подумать об альтернативных методах решения проблемы.⠀

Помните, что еда – это топливо для организма, а не способ решения проблем!



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