Болезни ротовой полости входят в число наиболее распространенных неинфекционных заболеваний.

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Выпадение зубов происходит у людей разного возраста. У пожилых зубы выпадают в чаще всего из-за возрастных перемен в организме, но выпадать зубы могут начать и у совсем молодых людей 20-30 лет. Ivona расскажет, почему могут выпадать зубы

Привычки, из-за которых могут выпадать зубы.

Плохая гигиена полости рта:

При отсутствии гигиены полости рта высокий риск появления зубного налета , что в конечном итоге приведет к кариесу и заболеваниям пародонта.

Курение

Курение никакой пользы здоровью не приносит. Исследование Buffalo OsteoPerio показало, что эта вредная привычка увеличивает риск выпадения зубов, а также может стать причиной развития рака ротовой полости.



Почему выпадают зубы у взрослых depositphotos.com

Неправильное питание

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Для здоровья зубов необходимы питательные вещества такие как кальций, витамин D, фосфор, калий, витамин С. Нужно отметить, что продукты с высоким содержанием кислоты, сахара и углеводов также увеличивают образование зубного налета на ваших зубах, что в конечном итоге приводит к появлению кариеса и возможной потери зубов.

Причины выпадения зубов у взрослых:

Тяжелые патологии

Заболевания пародонта могут серьезно повлиять на здоровье зубов, но есть и другие серьезные заболевания, такие как диабет, рак или другие аутоиммунные заболевания, которые могут преждевременно привести к потере зубов.

Аномалии прикуса

Даже неправильный прикус может спровоцировать потерю единиц. Данная особенность приводит к их разрушению: сначала появляется бруксизм, затем повышенная стираемости эмали. Все это приводит к печальному результату.



Почему выпадают зубы у взрослых depositphotos.com

Пародонтит

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Мы должны обратить особое внимание на это заболевание, так как оно не вызывает боли на очень поздних стадиях. Его можно обнаружить по таким симптомам, как кровоточивость десен, отеки и кровоподтеки. На поздних стадиях это может привести к серьезному повреждению тканей полости рта и выпадению зубов.

Периодонтит

​Если не лечить кариес, то постепенно инфекция проникает сначала в дентин, потом — в пульпу зуба, а затем добирается до околозубных тканей. Такое воспаление приводит к разрушению и последующему выпадению зубов.

Признаки скорого выпадения зубов:

изменение внешнего вида десны (отеки, покраснения)

появление неприятного запаха

неустойчивость зубов

Если у вас наблюдаются эти признаки, обратитесь к стоматологу. Он проведет диагностику и назначит лечение с помощью современных методик. Врач приложит все усилия, чтобы сохранить ваш зуб.

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