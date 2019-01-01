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Признаки рака яичников

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Узнайте, на какие признаки нужно обратить внимание.
Признаки рака яичников
Признаки рака яичников
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Вздутие живота, боли в спине или проблемы с пищеварением могут характеризовать рак яичников. На ранних стадиях трудно диагностировать это заболевание. Но есть признаки, которые лучше не игнорировать и пройти обследование. 

Симптомы, наиболее связанные с раком яичников, имеют тенденцию развиваться на более поздних стадиях заболевания, поскольку рост оказывает давление на мочевой пузырь, матку и прямую кишку. 

Признаки рака яичников:

  • Кровотечение

Опухоли провоцируют повышенную выработку эстрогена, что стимулирует кровотечение. И если они начались после климакса, то не нужно откладывать поход к врачу. Также кровеносные выделения между месячными не стоит игнорировать.

Признаки рака яичников
Признаки рака яичников
pinterest

  • Вздутие живота

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Это распространенный симптом. Он возникает, потому жидкость, которая окружает опухоль заставляют живот раздуваться. Если живот стал больше и вы не можете объяснить почему, то стоит обратить к врачу.

  • Отсутствие аппетита

Скопление жидкости, из-за которой раздувается живот, приводит к отсутствию или падению аппетита. Если пропал вам тяжело доесть привычную порцию еды или вы можете пропустить несколько приемов пищи и не ощущать голода – обратите на это внимание.

  • Боль в нижней части живота

Это признак легко спутать с той болью, которую многие ощущают перед или во время менструацией. А если раньше у вас таких болей не было и они внезапно появились, то сходите к врачу.

Признаки рака яичников
Признаки рака яичников
pinterest

  • Боль в спине

Могут возникнуть боли в спине из-за жидкости, скопившейся в области таза, или опухоли, которые давит на ткани в нижней части спины. Внезапно появившиеся боли в области поясницы, особенно если они сопровождаются другими симптомами  нельзя игнорировать.

  • Учащенные позывы к мочеиспусканию

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Опухоль яичников оказывает давление не только на кишечник, но и на мочевой пузырь, заставляя женщин чувствовать позывы — и в то же время мешая нормальному процессу мочеиспускания.

Ранее мы писали, что такое молочница. 

 

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Теги: рак яичников, рак, признаки, признаки рака
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