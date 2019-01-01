Узнайте, на какие признаки нужно обратить внимание.

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Вздутие живота, боли в спине или проблемы с пищеварением могут характеризовать рак яичников. На ранних стадиях трудно диагностировать это заболевание. Но есть признаки, которые лучше не игнорировать и пройти обследование.

Симптомы, наиболее связанные с раком яичников, имеют тенденцию развиваться на более поздних стадиях заболевания, поскольку рост оказывает давление на мочевой пузырь, матку и прямую кишку.

Признаки рака яичников:

Кровотечение

Опухоли провоцируют повышенную выработку эстрогена, что стимулирует кровотечение. И если они начались после климакса, то не нужно откладывать поход к врачу. Также кровеносные выделения между месячными не стоит игнорировать.



Признаки рака яичников pinterest

Вздутие живота

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Это распространенный симптом. Он возникает, потому жидкость, которая окружает опухоль заставляют живот раздуваться. Если живот стал больше и вы не можете объяснить почему, то стоит обратить к врачу.

Отсутствие аппетита

Скопление жидкости, из-за которой раздувается живот, приводит к отсутствию или падению аппетита. Если пропал вам тяжело доесть привычную порцию еды или вы можете пропустить несколько приемов пищи и не ощущать голода – обратите на это внимание.

Боль в нижней части живота

Это признак легко спутать с той болью, которую многие ощущают перед или во время менструацией. А если раньше у вас таких болей не было и они внезапно появились, то сходите к врачу.



Признаки рака яичников pinterest

Боль в спине

Могут возникнуть боли в спине из-за жидкости, скопившейся в области таза, или опухоли, которые давит на ткани в нижней части спины. Внезапно появившиеся боли в области поясницы, особенно если они сопровождаются другими симптомами нельзя игнорировать.

Учащенные позывы к мочеиспусканию

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Опухоль яичников оказывает давление не только на кишечник, но и на мочевой пузырь, заставляя женщин чувствовать позывы — и в то же время мешая нормальному процессу мочеиспускания.

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