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Как сон влияет на вес

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Узнайте, почему важно высыпаться.
Как сон влияет на вес
Как сон влияет на вес
pinterest

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О том, что полноценный сон необходим для здоровья слышали все. Но не всегда получается высыпаться:работа, учеба, встречи с друзьями, сериалы - это все является причиной, почему мы ложимся спать после полуночи. Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram объяснила, почему важно высыпаться и как это поможет похудеть. 

Диетолог отметила, что исследования показывают, что на вес тела влияет не только еда, но и другие факторы, например, продолжительность и качество сна.

Во время сна в нашем организме происходят мощные восстановительные и омолаживающие процессы. От качества и количества сна зависит работа многих гормонов и нейромедиаторов, а недостаток сна приводит к упадку сил, сонливости, депрессии и увеличению массы тела.

Грубо говоря, лишние килограммы появляются в результате дисбаланса трех гормонов: кортизола, соматропина и лептина.

Как сон влияет на вес
Как сон влияет на вес
pinterest

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В 2004 году в США провели исследование, включавшее 1024 добровольца. Оказалось, что у людей, спящих меньше 8 часов, увеличение веса было пропорционально снижению продолжительности сна. В крови спящих по 5 часов в сутки определялось на 15.5% меньше лептина (гормона, подавляющего аппетит), чем у тех, чья продолжительность сна составляла 8 ч. Также у тех, кто спал мало, был выявлен более высокий уровень грелина (гормона, стимулирующего аппетит): на 14.9% больше грелина обнаруживалось в группе людей, спавших 5 часов, по сравнению с теми, кто спал 8 часов.

“Лучший сон - до полуночи“!  Если у вас есть привычка смотреть сериалы до 2 ночи, в вашем организме снижается синтез соматотропина (гормона, который отвечает за похудение ночью). Даже двухчасовой дефицит сна повышает уровень кортизола (гормона стресса) в крови.

Чтобы привести гормоны в баланс, спите не менее 7-8 часов, засыпайте в тот же день, когда и проснулись.

Ранее мы писали, что есть на завтрак. 

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Теги: похудение, сон, гормоны, диетолог
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